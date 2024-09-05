План пошел не по плану: Дуров мог перевести семью в Париж в 2018 году

Ирина Болгар, мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова, рассказала, что в 2018 году он намеревался перевезти ее и их детей в Париж.

При этом Дуров был готов покрывать аренду жилья, превышающую 7 миллионов рублей в месяц, хотя сам жить с ними не собирался, сообщает издание Politico.

По информации издания, в 2018 году Дуров рассматривал возможность переезда семьи во французскую столицу, когда у него состоялась встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждался вопрос получения французского гражданства.

В интервью Болгар уточнила, что в ноябре 2018 года она подписала контракт на аренду жилья в престижном районе Парижа Нёйи-сюр-Сен, где месячная арендная плата составляла 105 тысяч евро (примерно 7,8 миллиона рублей по курсу на тот момент).

По ее словам, Дуров подписал нотариально заверенное соглашение, обязывающее его покрывать все расходы на аренду, хотя сам он не планировал проживать в этом доме, собираясь только навещать Ирину и детей.

Однако позже Болгар изменила свое решение и перед планируемым переездом расторгла соглашение. В итоге она перебралась в Женеву, но продолжала встречаться с Дуровым в Париже, останавливаясь в роскошных отелях, таких как Ритц.

До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать возможность приобретения жилья, как в Женеве, так и во французских городах, расположенных рядом со швейцарской границей. По словам женщины, они даже рассматривали покупку недвижимости стоимостью 100 миллионов евро.

Тем временем, основатель Telegram был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс и критику в разных странах. Дурова подозревают во множестве правонарушений, включая участие в администрировании онлайн-платформы, использовавшейся для незаконных транзакций организованной группой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

28 августа Дуров был освобожден под залог в 5 миллионов евро, однако ему запрещено покидать Францию, и он обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.

Кроме того, появились сообщения о том, что Болгар подала иск в Швейцарии против Дурова. Она утверждает, что он применял насилие в отношении их младшего сына и прекратил выплачивать алименты в размере 150 тысяч евро в месяц.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿