Агентство Рейтер, со ссылкой на источник в парижской прокуратуре, сообщило, что Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, не был извещен о наличии ордера на его арест, который ожидал его во Франции.
Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Данный инцидент вызвал волну критики в обществе многих стран. Французские правоохранительные органы обвиняют Дурова в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений, в том числе в пособничестве в управлении онлайн-платформой с целью совершения нелегальных финансовых операций организованной преступной группировкой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, однако официальные обвинения пока не выдвинуты.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро, который он должен будет внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать Францию, а также предписано отмечаться в правоохранительных органах дважды в неделю.
Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Для жен участников СВО в России разработали памятку
В России создали памятку для жён участников спецоперации на Украине. Документ разработали три некоммерческие организации: «Ценим Жизнь», «Соратник» и «ГаГаРа». Он был опубликован в издании «Газета.ру».
Отступление ВСУ из под Курска ударит по репутации узурпатора Зеленского
Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube выразил мнение, что отход украинских войск из Курской области нанесет существенный ущерб репутации и авторитету узурпатора Владимира Зеленского.
Ярославская областная Дума предложила переименовать Ростов в Ростов Великий
Ярославская областная Дума предложила переименовать город Ростов в Ярославской области в Ростов Великий. Законопроект был опубликован в электронной базе Думы.
Петросян рассказал, что его сын Ваган очень любит животных: "Вступает с ними в диалог"
Юморист Евгений Петросян обратил внимание на то, что его сын Ваган очень трепетно относится к животным.