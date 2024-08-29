Рейтер сообщает, что Павел Дуров не был проинформирован о выданном ордере на его арест

Агентство Рейтер, со ссылкой на источник в парижской прокуратуре, сообщило, что Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, не был извещен о наличии ордера на его арест, который ожидал его во Франции.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Данный инцидент вызвал волну критики в обществе многих стран. Французские правоохранительные органы обвиняют Дурова в совершении десяти правонарушений и уголовных преступлений, в том числе в пособничестве в управлении онлайн-платформой с целью совершения нелегальных финансовых операций организованной преступной группировкой. Ему грозит до 10 лет лишения свободы, однако официальные обвинения пока не выдвинуты.

В среду вечером Дуров был отпущен под залог в 5 миллионов евро, который он должен будет внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать Францию, а также предписано отмечаться в правоохранительных органах дважды в неделю.

Фото: www. flickr. com/Yann Caradec (Сereative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)﻿