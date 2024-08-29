Адвокат Либескинд заявил, что Павел имеет возможность свободного перемещения по Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, несмотря на нахождение под судебным контролем во Франции, имеет право свободно перемещаться по территории страны. Об этом заявил французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Либескинд пояснил, что Дуров может беспрепятственно путешествовать по Франции при условии соблюдения обязательств, связанных с судебным надзором. В частности, он должен дважды в неделю отмечаться в полиции. Теоретически, бизнесмен может даже совершать перелеты внутри страны, включая заморские территории, если это не противоречит условиям судебного контроля.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс во многих странах. Французские власти подозревают Дурова в совершении десяти правонарушений и преступлений, включая соучастие в управлении онлайн-платформой с целью проведения незаконных финансовых операций организованной группой. Максимальное наказание по этим обвинениям может составить до 10 лет лишения свободы. Официальные обвинения Дурову пока не предъявлены.

В среду вечером основатель Telegram был освобожден под залог в размере 5 миллионов евро, который он должен внести в ближайшее время. Ему запрещено покидать территорию Франции, а также предписано дважды в неделю отмечаться в полиции

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