СМИ сообщили об операции Франции и ОАЭ по взлому телефона Дурова

WSJ: французские шпионы вместе с ОАЭ в 2017 году взломали телефон Дурова

В 2017 году французские шпионы вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) провели операцию по взлому мобильного телефона создателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что совместная операция Франции и ОАЭ называлась "Пурпурная музыка".

Службы безопасности Франции выражали большую обеспокоенность тем, что ИГИЛ* использует социальную сеть для того, чтобы вербовать боевиков, а также планировать теракты.

Кроме того, в публикации американского издания, ссылаясь на источник из окружения Дурова, говорится, что на протяжении долгого времени компания игнорировала повестки, а также судебные распоряжения, которые отправляли правоохранители. При этом не уточняется, какие именно страны их отправляли.

Также автор материала пишет, что спустя год после взлома телефона в 2018 году, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал бизнесмену перенести штаб-квартиру Telegram в Париж, однако Дуров отказался.

Фото: pxhere.com

*запрещенная в России террористическая организация