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Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова
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Еврокомиссия отказалась прокомментировать арест сооснователя Telegram Павла Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание Дурова

Еврокомиссия отказалась комментировать задержание сооснователя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает ТАСС.

В пресс-службе ЕК заявили, что считают произошедшее национальным расследованием и не намерены его комментировать.

Ранее источник ТАСС в Брюсселе заявил, что арест сооснователя Telegram соответствует "духу и принципам" Акта о цифровых услугах ЕС, который предполагает ответственность оператора интернет-платформы или социальной сети за размещенный на ней контент.

"Если оператор хочет избежать наказания, он обязан автоматически удалять запрещенный европейским регулятором контент. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше" — сообщил источник ТАСС.

Напомним, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в субботу 24 августа около 20:00 по местному времени. По данным французского телеканала TF1, ему могут быть предъявлены обвинения, связанные с терроризмом, наркотрафиком, мошенничеством и отмыванием денег.

Фото: flickr.com/TechCrunch (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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