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Андрей Климов назвал гордыню США причиной ареста Павла Дурова
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Андрей Климов: США действую согласно библейскому принципу "кто не с нами, тот против нас"

Андрей Климов назвал гордыню США причиной ареста Павла Дурова

Андрей Климов, руководитель комиссии Совета Федерации по вопросам защиты государственного суверенитета России, сообщил, что французские власти арестовали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова по требованию США. Эту информацию передал корреспондент РИА Новости.

Климов отметил, что действия США продиктованы принципом, который можно сравнить с библейским "кто не с нами, тот против нас". Он также связал это с чрезмерной самоуверенностью американской стороны.

Вечером в субботу французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже. По информации СМИ, это произошло после того, как он вышел из частного самолёта, прибывшего из Азербайджана. Французская пресса уточняет, что Дуров, имеющий французское гражданство, числился в списке разыскиваемых лиц. Его подозревают в причастности к ряду преступлений, в том числе из-за отказа его компании сотрудничать с государственными органами.

МИД России отреагировало на известие о задержании Дурова, заявив, что российское посольство предприняло все необходимые меры для выяснения обстоятельств произошедшего.

Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба ГД РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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