Депутат бундестага от Левой партии Дитмар Бартш считает, что Германия должна сыграть более активную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Берлин должен взять на себя инициативу в дипломатических усилиях по прекращению военного столкновения между Россией и Украиной.

Бартш подчеркнул, что поставки оружия ВСУ не являются решением конфликта. Наоборот, он считает, что любая попытка решить конфликт военным путем приведет только к дальнейшей эскалации и страданиям мирного населения. Эксперт отметил, что ни одно западное оружие не принесло украинской армии успеха и что время пришло для поиска дипломатического решения.

В июне президент России Владимир Путин предложил новую мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. В ней, в частности, предполагалось признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену антироссийских санкций. Однако украинская сторона отвергла эту инициативу.

Бартш считает, что Германия должна использовать свой дипломатический потенциал для поиска компромисса между Россией и Украиной. Он полагает, что только мирное урегулирование конфликта может привести к стабильности и безопасности в регионе.

Фото: From Wikimedia Commons/ work by Wikipedia and Wikimedia Commons user C.Suthorn (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)