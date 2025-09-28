Хит сезона в загородке: жильё, которое дешевле коттеджа и просторнее квартиры

Параметр Дуплекс Коттедж Таунхаус Двухквартирный дом Кол-во секций 2 1 3+ 1 (2 кв.) Земля Делится на 2 части Вся у одного владельца Общие зоны+малые участки Часто долевая/муниципальная Вход Отдельный в каждый блок Один Отдельный в каждую секцию Может быть общий Коммуникации Разведены по блокам, приборы учёта отдельные Единая Часто общие сети Нередко общие стояки Приватность/шум Высокая (1 общая стена) Максимальная Ниже из-за большего числа соседей Ниже при общем входе Цена входа Ниже коттеджа Самая высокая Сопоставима/ниже Зависит от статуса земли

Почему дуплексы набирают популярность

Запрос на природу и личное пространство после пандемии. Экономия: строить и содержать дешевле, чем отдельный дом. Площадь больше, чем в квартире, и отдельный участок — парковка, газон, грядки. Удобно жить "рядом, но порознь" с родителями/друзьями или сдавать второй блок.

Где можно строить: правовой контур и участок

Оптимально — ИЖС (индивидуальное жилищное строительство): допускается дом не более чем на две квартиры, есть право постоянной регистрации, проще с подключением инженерных сетей. На землях СНТ дуплекс возможен, но прописка/статус сложнее; на сельхозземлях — нельзя. Перед покупкой/строительством проверьте ВРИ (вид разрешённого использования) и обременения по ЕГРН.

"Строительство дуплекса экономически выгодно по причине того, что почти пополам делятся расходы на фундамент, на крышу и разрешения на подключение коммуникаций", — пояснил юрист Артем Зотов.

Чек-лист юрпроверки перед стартом

Советы шаг за шагом (HowTo)

Определите сценарий: жить в одном блоке и сдавать второй или занять оба (семья+родители). Выберите участок под ИЖС с ВРИ "блокированная жилая застройка", проверьте ЕГРН и зоны ограничений. Решите: типовой проект (быстрее и дешевле) или индивидуальный (под ваши сценарии). Сместите шумные зоны к общей стене: кухня/гостиная/санузел; спальни и кабинет — на внешние стены. Заложите отдельные системы: раздельные котлы, щиты, счётчики, узлы ввода. Составьте смету с профи: фундамент, коробка, окна, отделка, инженерка, благоустройство, непредвиденные 10-15%. Страхование: подключите титульную страховку и страхование строительно-монтажных рисков. Ипотека/рассрочка: уточните у банка программы под таунхаусы/блокированные дома.

FAQ

Где лучше покупать: готовый дуплекс или строить самим?

Готовый — быстрее въезд, меньше организационных рисков. Самострой — гибкость планировки и экономия, но нужны время и контроль.

Дают ли ипотеку на дуплексы?

Да, банки кредитуют дома блокированной застройки; уточняйте программы под таунхаусы/дуплексы, условия регистрации адреса и земельного участка.

Какая оптимальная площадь блока?

Чаще выбирают 80-150 м² на семью: хватает на кухню-гостиную, 2-3 спальни, кабинет и техпомещения.

Насколько слышно соседей через общую стену?

При правильной конструкции (несколько слоёв, демпфер, минвата, разрыв по стыкам) уровень шума сопоставим с качественной межквартирной стеной бизнес-класса.