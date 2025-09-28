Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:19

Хит сезона в загородке: жильё, которое дешевле коттеджа и просторнее квартиры

Риелтор Белолипцев: дуплекс официально регистрируется как жилой дом блокированной застройки

Дуплексы молниеносно ворвались в повестку загородной жизни: они дешевле отдельного коттеджа, просторнее городской квартиры и позволяют делить часть расходов с соседями. При этом статус такого жилья уже чётко прописан в Градкодексе как "дом блокированной застройки", а значит, это не экзотика, а вполне формальный формат. Разбираем, чем дуплекс отличается от коттеджа, таунхауса и "двухквартирника", где его можно строить, во сколько обойдётся и кому такой дом подойдёт.

"Дуплекс официально ставится на кадастровый учет и регистрируется как жилое здание", — пояснил аттестованный риелтор-эксперт, член Гильдии риелторов Москвы Владимир Белолипцев.

Что такое дуплекс и как он устроен

Дуплекс — это единое здание на два самостоятельных блока. У каждой половины отдельный вход, собственные коммуникации, приборы учёта, нередко — свой гараж/навес и участок с фасада и со двора. Общими остаются фундамент и крыша, а также одна несущая стена между соседями. На планах чаще встречается зеркальная планировка (блок А = блок Б), реже — асимметрия.

Сравнение: дуплекс, коттедж, таунхаус, двухквартирный дом

Параметр Дуплекс Коттедж Таунхаус Двухквартирный дом
Кол-во секций 2 1 3+ 1 (2 кв.)
Земля Делится на 2 части Вся у одного владельца Общие зоны+малые участки Часто долевая/муниципальная
Вход Отдельный в каждый блок Один Отдельный в каждую секцию Может быть общий
Коммуникации Разведены по блокам, приборы учёта отдельные Единая Часто общие сети Нередко общие стояки
Приватность/шум Высокая (1 общая стена) Максимальная Ниже из-за большего числа соседей Ниже при общем входе
Цена входа Ниже коттеджа Самая высокая Сопоставима/ниже Зависит от статуса земли

Почему дуплексы набирают популярность

  1. Запрос на природу и личное пространство после пандемии.

  2. Экономия: строить и содержать дешевле, чем отдельный дом.

  3. Площадь больше, чем в квартире, и отдельный участок — парковка, газон, грядки.

  4. Удобно жить "рядом, но порознь" с родителями/друзьями или сдавать второй блок.

Где можно строить: правовой контур и участок

Оптимально — ИЖС (индивидуальное жилищное строительство): допускается дом не более чем на две квартиры, есть право постоянной регистрации, проще с подключением инженерных сетей. На землях СНТ дуплекс возможен, но прописка/статус сложнее; на сельхозземлях — нельзя. Перед покупкой/строительством проверьте ВРИ (вид разрешённого использования) и обременения по ЕГРН.

"Строительство дуплекса экономически выгодно по причине того, что почти пополам делятся расходы на фундамент, на крышу и разрешения на подключение коммуникаций", — пояснил юрист Артем Зотов.

Чек-лист юрпроверки перед стартом

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Определите сценарий: жить в одном блоке и сдавать второй или занять оба (семья+родители).

  2. Выберите участок под ИЖС с ВРИ "блокированная жилая застройка", проверьте ЕГРН и зоны ограничений.

  3. Решите: типовой проект (быстрее и дешевле) или индивидуальный (под ваши сценарии).

  4. Сместите шумные зоны к общей стене: кухня/гостиная/санузел; спальни и кабинет — на внешние стены.

  5. Заложите отдельные системы: раздельные котлы, щиты, счётчики, узлы ввода.

  6. Составьте смету с профи: фундамент, коробка, окна, отделка, инженерка, благоустройство, непредвиденные 10-15%.

  7. Страхование: подключите титульную страховку и страхование строительно-монтажных рисков.

  8. Ипотека/рассрочка: уточните у банка программы под таунхаусы/блокированные дома.

FAQ

Где лучше покупать: готовый дуплекс или строить самим?
Готовый — быстрее въезд, меньше организационных рисков. Самострой — гибкость планировки и экономия, но нужны время и контроль.

Дают ли ипотеку на дуплексы?
Да, банки кредитуют дома блокированной застройки; уточняйте программы под таунхаусы/дуплексы, условия регистрации адреса и земельного участка.

Какая оптимальная площадь блока?
Чаще выбирают 80-150 м² на семью: хватает на кухню-гостиную, 2-3 спальни, кабинет и техпомещения.

Насколько слышно соседей через общую стену?
При правильной конструкции (несколько слоёв, демпфер, минвата, разрыв по стыкам) уровень шума сопоставим с качественной межквартирной стеной бизнес-класса.

