Александр Александров Опубликована сегодня в 8:03

Дуньхуан — сияющий оазис на краю пустыни и ворота в Поднебесную

Пещеры Могао в Дуньхуане: 700 буддийских святынь и древний архив в китайской пустыне

Дуньхуан — город-оазис, чьё название с китайского переводится как "сияющий". Он расположен на северо-западе провинции Ганьсу, на границе пустынь Такла-Макан и Гоби. По современным меркам Дуньхуан небольшой: население города составляет чуть более 100 тысяч человек. Однако ежегодно сюда приезжают миллионы туристов.

Ещё в древности Дуньхуан был ключевым узлом на Великом Шёлковом пути. Именно здесь караванные дороги делились на два направления: северное, проходившее через земли уйгуров и киргизов, и южное — через Тибет и Афганистан. Такое положение сделало город важным пунктом для торговцев и путешественников.

Военные ворота в Поднебесную

История Дуньхуана насчитывает более двух тысяч лет. Во II веке до н. э. здесь был основан военный пост Шачжоу по приказу императора У-ди. К тому времени укрепления Великой Китайской стены уже включали знаменитые ворота Юймэньгуань ("Нефритовые ворота") и Янгуань. Именно через них проходили караваны с драгоценностями, тканями, специями и зерном. Так Дуньхуан превратился в "ворота Китая", связывавшие Поднебесную с Центральной Азией.

Особую известность городу принесло расположенное неподалёку озеро Юэяцюань ("Полумесяц"), удивительный водоём среди песков, ставший символом устойчивости оазиса в суровой пустыне.

Дуньхуан и буддизм

Дуньхуан считается колыбелью буддизма в Китае. Именно отсюда монахи отправлялись по Шёлковому пути, распространяя своё учение. Сюда стекались паломники из разных стран, создавая уникальную духовную атмосферу.

В 25 км от города находится храмовый комплекс Цяньфодун, более известный как пещеры Могао или "пещеры Тысячи Будд". Это грандиозный ансамбль, созданный прямо в скалах.

Легенда о появлении Могао

По преданию, в 366 году монах Лэ Цзун, путешествуя по Шёлковому пути, увидел яркий свет, из которого явились тысячи Будд. Вдохновлённый видением, он вырыл первую пещеру у оазиса. Вслед за ним другие монахи и паломники начали создавать новые пещеры, которые постепенно превратились в один из крупнейших храмовых комплексов мира.

Пещеры Могао

Сегодня в Могао сохранилось около 700 пещер, протянувшихся на 1680 метров. Их размеры варьируются от небольших кельй до залов площадью в сотни квадратных метров. Главная особенность комплекса — фрески и скульптуры, покрывающие стены почти каждой пещеры. Тематика росписей связана с буддийскими сюжетами, мифами и сценами из жизни.

Одним из важнейших открытий стал "документальный зал". В 1900 году здесь обнаружили около 50 тысяч рукописей и памятников искусства IV-XI веков: буддийские сутры, зороастрийские тексты, шелковые гравюры, картины и архивы монахов. Эта находка стала мировым сенсацией.

Сравнение: древний и современный Дуньхуан

Эпоха Роль города Особенности
Древность (II в. до н. э.) Военный пост Шачжоу Контроль караванов, ворота Китая
Средние века Культурный и духовный центр Распространение буддизма
Современность Туристический центр Паломничество, фестивали, археология

Советы шаг за шагом

  1. Начните знакомство с пещерами Могао: они обязательны для всех туристов.
  2. Посетите озеро Юэяцюань — символ оазиса в пустыне.
  3. Исследуйте окрестности Великого Шёлкового пути с местными гидами.
  4. Посмотрите на ворота Юймэньгуань и Янгуань, сохранившие память о караванах.
  5. Попробуйте местную кухню Ганьсу — лапшу с бараниной и традиционный чай.

FAQ

Как добраться до Дуньхуана?
Самолётом из Ланьчжоу или Пекина, также доступны поезда.

Сколько времени нужно для осмотра города?
Минимум 2 дня: один день для Могао, второй — для окрестностей.

Что купить в качестве сувениров?
Копии фресок, шелковые изделия, книги о буддизме.

Дуньхуан — это не просто город, а символ переплетения истории, духовности и культурных обменов. Он олицетворяет "ворота" из прошлого в настоящее и продолжает сиять, оправдывая своё имя.

