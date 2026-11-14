В Южной Дакоте копают яму глубиной 1,5 км, чтобы увидеть то, что ежедневно проходит сквозь нас

Под землей штата Южная Дакота началось возведение комплекса, который попытается зафиксировать то, что обычно проходит сквозь материю, оставаясь незамеченным: нейтрино. Совместный проект Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми (Fermilab), Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и Подземной исследовательской лаборатории Санфорда (SURF) — Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) — разместит детекторы на глубине почти 1,5 километра. Эта изоляция от космических лучей и других фоновых шумов позволяет улавливать крайне редкие взаимодействия, которые и составляют суть эксперимента.

Физика призрачных частиц

Нейтрино — субатомные частицы без электрического заряда и с пренебрежимо малой массой. Их главное свойство — практически полное отсутствие взаимодействия с веществом. Миллиарды таких частиц непрерывно пролетают сквозь наше тело и Землю, не оставляя следа. Именно поэтому для их изучения необходим гигантский объем вещества, способного задержать хотя бы крошечную долю из общего потока. В DUNE этим веществом станет жидкий аргон, охлажденный до -184 °C в огромных криостатах.

Логика эксперимента строится на отслеживании изменений. Пучок нейтрино будет генерироваться в Fermilab и отправлен через толщу Земли на расстояние около 1300 километров до детекторов в Южной Дакоте. Дополнительный детектор, расположенный непосредственно у источника, зафиксировывает исходный состав пучка. Сравнение данных от старта и финиша позволит измерить "осцилляции" — превращение одних типов нейтрино в другие. Это явление происходит из-за того, что нейтрино имеют массу, причем разные типы обладают разными массами. Понимание этих масс и их соотношений является ключом к решению одной из главных загадок космологии: почему во Вселенной вещество преобладает над антивеществом.

Инженерная мощь и международное сотрудничество

Реализация этой физики требует инженерных решений беспрецедентного масштаба. Криостаты DUNE будут содержать приблизительно 17 000 тонн жидкого аргона. Каждый из двух резервуаров имеет габариты: длина — 65,8 метра, ширина — 18,9 метра, высота — 18,3 метра. Для сборки этих стальных гигантов потребуется 2600 балок, а общий вес конструкции достигнет 6200 тонн стали.

Здесь видна роль ЦЕРН как технического партнера. Организация не только предоставила материалы для конструкции, но и взяла на себя руководство проектированием, логистикой и монтажом. Более того, ЦЕРН уже построил ProtoDUNE — прототип технологии детектирования, которая будет использоваться в DUNE. Это первый случай, когда ЦЕРН выполняет такую значительную часть реализации крупного физического проекта за пределами Европы. Всего в работе участвуют более 1500 исследователей, а Fermilab обеспечивает общую координацию.

Согласно планам, детекторы на основе жидкого аргона будут готовы к работе к 2030 году. К этому моменту ускорительный комплекс LBNF (Long Baseline Neutrino Facility) должен начать пуск пучков частиц. Успех DUNE поможет уточнить Стандартную модель физики элементарных частиц, возможно, указав на новую физику, которой нет в наших текущих теориях. Но даже если результаты подтвердят существующие модели, сам факт возможности проводить такое точное измерение свойств частиц, рожденных в недрах звезд и пронизывающих космос, знаменует новый уровень контроля над фундаментальными константами нашего мира. Инфраструктура уже создана для того, чтобы превратить абстрактные предсказания квантовой механики в измеримые величины.