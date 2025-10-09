Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© flickr.com by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:16

Dune II теперь в Telegram: культовая стратегия запускается прямо в чате — без установки и APK

Российский разработчик перенёс классическую стратегию Dune II в Telegram

Российский энтузиаст и техноблогер Никита Аксёнов (известный как Carter54) представил порт классической стратегии Dune II: The Building of a Dynasty прямо в Telegram. Игра работает на любых современных смартфонах, не требует установки и запускается мгновенно — прямо внутри чата.

Легендарная стратегия в новом формате

Вдохновением для проекта стал открытый движок OpenDune, созданный разработчиком Александром Гурьяновым (Caiiiycuk). Этот движок уже доказал свою стабильность: ранее версия OpenDune для Android, выпущенная в Google Play, собрала более миллиона скачиваний.

"Встречайте самый настоящий порт легендарной стратегии Dune 2 для Telegram. Это проект на открытом движке OpenDune, который давно создал мой товарищ по команде Александр Гурьянов. Теперь этот оригинальный порт адаптирован нами под Telegram", — рассказал Никита Аксёнов.

Особенности версии Dune II для Telegram

Аксёнов и Гурьянов адаптировали игру под мобильные экраны и управление через касания, сохранив оригинальный геймплей. Среди особенностей нового порта:

Мгновенная загрузка - игра запускается прямо в чате без установки;
Удобное touch-управление, адаптированное под смартфоны;
Полная русская локализация, а также поддержка английского и французского языков;
Поддержка полноэкранного режима;
Исправление ошибок и багов оригинальной версии OpenDune.

Таким образом, классика жанра RTS стала доступна прямо внутри Telegram — без необходимости скачивать файлы или использовать эмуляторы.

Dune II — игра, с которой всё началось

Оригинальная Dune II, созданная студией Westwood Studios в 1992 году, считается родоначальницей жанра real-time strategy (RTS). Игра задала формат, который позже лег в основу таких культовых серий, как Command & Conquer и Warcraft.

Игроку предлагалось возглавить одну из трёх фракций — Атрейдесов, Харконненов или Ордосов — и завоевать контроль над планетой Арракис, богатой спайсом.

Порт для Telegram полностью сохраняет визуальный стиль и механику оригинала, но работает значительно быстрее благодаря оптимизации движка.

Следующий шаг после PSXTG

Это не первый проект Carter54, объединяющий классические игры и мессенджеры. Ранее он представил PSXTG - эмулятор PlayStation 1 в Telegram, в котором доступно более 40 игр, включая культовые Resident Evil, Tekken 3, Crash Bandicoot, Tomb Raider, Gran Turismo и Silent Hill.

Благодаря PSXTG пользователи могут запускать любимые тайтлы эпохи PS1 прямо в Telegram-боте, без установки APK или ROM-файлов.

Теперь с Dune II проект Аксёнова делает следующий шаг — от эмуляции к нативным портам, полностью интегрированным в экосистему мессенджера.

"Telegram становится идеальной платформой для браузерного ретро-гейминга — с возможностью мгновенного запуска и общим игровым сообществом", — отметил разработчик.

Почему это важно

Появление Dune II в Telegram — яркий пример того, как современные веб-технологии и движки с открытым исходным кодом позволяют переносить культовые игры в привычные коммуникационные сервисы.

Для игроков это означает:

  • никаких установок и регистраций;

  • возможность играть прямо в чате;

  • сохранение прогресса через Telegram Cloud.

А для разработчиков — демонстрация того, как WebAssembly, HTML5 и API Telegram открывают новые возможности для веб-гейминга и эмуляции.

Интересные факты

  1. OpenDune - проект с открытым исходным кодом, воссоздающий оригинальную Dune II на современных системах.

  2. Telegram активно поддерживает мини-приложения и HTML-игры, что позволяет запускать сложные проекты вроде эмуляторов.

  3. Carter54 занимается популяризацией браузерных игр уже более 10 лет и известен в русскоязычном комьюнити по сериям проектов о ретро-гейминге.

Возможности и планы

В будущем команда планирует добавить в Telegram-версию Dune II:

  • сохранение прогресса через облако;

  • поддержку Bluetooth-контроллеров;

  • мультиплеерный режим.

Также Аксёнов намекнул, что работает над переносом других стратегий 90-х, включая Command & Conquer и Warcraft II.

