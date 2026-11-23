Северо-восток Китая, регион Дунбэй, диктует свои правила: суровый климат требует еды сытной, плотной и предельно ароматной. Здесь свиная рулька лишена европейской сдержанности. Если немецкий айсбан опирается на пиво и капусту, то версия из Дунбэя — это многослойная игра контрастов, где жирное мясо встречается с молоком, цитрусовой цедрой и резкими нотами рыбного соуса.

Характер этого блюда строится на последовательности: сначала краткое отваривание, затем длительное томление в сложном маринаде и финальный запекательный аккорд. Такой подход делает мясо податливым, а вкус — глубоким за счет умами, которое здесь усиливают и рыбный соус, и аджиномато.

Свиная рулька "Дунбэй" в пряном соусе

Ингредиенты

Свиная рулька — 750 г

Молоко 3,2% — 300 мл

Чеснок — 50 г

Порошок рыбный желатинный — 40 г

Зеленый лук — 30 г

Пекинская водка (можно заменить обычной) — 15 г

Растительное масло — 15 г

Соевый соус — 10 г

Свежий имбирь (тертый) — 10 г

Сушеный красный перец — 10 г

Аджиномато — 10 г

Куриный бульон — 10 г

Анис сухой — 3 г

Цедра мандарина — 3 г

Сахар и соль — по 2 г

Пак-чой (для подачи) — 30 г

Приготовление

Рульку отварить в течение 8-10 минут. После этого очистить мясо от кожи. Подготовить маринад: смешать молоко, куриный бульон, рыбный соус, соевый соус, тертый имбирь, измельченный чеснок, нарезанный зеленый лук, мандариновую цедру, анис, красный перец, сахар, соль и аджиномато. Поместить рульку в маринад на 2 часа. Запекать мясо в духовке до готовности. При подаче полить рульку соусом, оставшимся от маринада. Дополнить блюдо припущенной пак-чой и украсить петрушкой.

Пак-чой с ее хрустящим стеблем и нежным листом идеально уравновешивает тяжесть запеченного мяса. Если этот вид капусты недоступен, в качестве альтернативы можно использовать шпинат или обычную пекинскую капусту.

Интересно, как бы изменился профиль блюда, если заменить молоко на кокосовое или добавить в маринад немного рисового уксуса для более выраженной кислотности — это могло бы сместить акцент в сторону южных провинций Китая, сделав вкус более легким и пронзительным.