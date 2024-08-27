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Что нужно знать перед тем, как готовить вареники с творогом?
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  • Опубликована сегодня в 3:09

Готовим самые вкусные вареники с творогом: семь советов и нюансов от шеф-поваров

Что нужно знать перед тем, как готовить вареники с творогом?

Вареники с творогом — это вкусное и полезное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно, особенно если знать, как его сделать вкусным.

Вот что нужно знать перед тем, как начать готовить вареники с творогом:

  1. Выберите жирный творог (9-18 %), чтобы вареники не получились сухими. Или добавьте в нежирный творог сметану.
  2. Смешайте творог с яичным желтком для получения нежной и бархатистой начинки.
  3. Вымешивайте тесто не менее 10 минут, складывая и разминая его, чтобы образовалась клейковина. Готовое тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.
  4. Раскатайте тесто толщиной около 2,5 мм для влажной начинки и тоньше для сухой.
  5. Смажьте края вареников водой или яичным белком для прочности защипов.
  6. Варите вареники в кипящей воде, начиная отсчёт времени с момента закипания.
  7. Замороженные вареники варите 8-10 минут, а свежеприготовленные — 5 минут.

Фото: commons.wikimedia.org/ Alejandro Miguel Alba (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)

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