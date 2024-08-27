Готовим самые вкусные вареники с творогом: семь советов и нюансов от шеф-поваров

Вареники с творогом — это вкусное и полезное блюдо, которое несложно приготовить самостоятельно, особенно если знать, как его сделать вкусным.
Вот что нужно знать перед тем, как начать готовить вареники с творогом:
- Выберите жирный творог (9-18 %), чтобы вареники не получились сухими. Или добавьте в нежирный творог сметану.
- Смешайте творог с яичным желтком для получения нежной и бархатистой начинки.
- Вымешивайте тесто не менее 10 минут, складывая и разминая его, чтобы образовалась клейковина. Готовое тесто должно быть мягким и не прилипать к рукам.
- Раскатайте тесто толщиной около 2,5 мм для влажной начинки и тоньше для сухой.
- Смажьте края вареников водой или яичным белком для прочности защипов.
- Варите вареники в кипящей воде, начиная отсчёт времени с момента закипания.
- Замороженные вареники варите 8-10 минут, а свежеприготовленные — 5 минут.
Фото: commons.wikimedia.org/ Alejandro Miguel Alba (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic)
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