Плотное и упругое: делаем классическое тесто для пельменей на воде и яйце

Пельмени — одно из самых популярных блюд русской кухни. Их готовят с разнообразными начинками, такими как мясо, рыба, грибы или овощи. Однако чтобы пельмени получились вкусными и сохранили свою форму во время варки, необходимо правильно приготовить тесто. В этом рецепте мы расскажем, как сделать идеальное тесто для пельменей.
Ингредиенты:
- 400 г просеянной муки;
- 200 мл тёплой воды;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- 1 яйцо;
- половина столовой ложки соли.
Приготовление:
- В глубокую чашку просейте муку и добавьте соль, перемешайте до однородности.
- Сделайте в муке небольшое углубление и влейте тёплую воду.
- Добавьте к муке и воде яйцо, не перемешивая.
- В последнюю очередь влейте растительное масло.
- Смешайте все ингредиенты до однородной липкой консистенции.
- Переложите полученный комок теста на припылённую мукой поверхность.
- Продолжайте вымешивать тесто руками, периодически подсыпая муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным на ощупь.
- Теперь заверните тесто для пельменей в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.
По истечении времени тесто готово, теперь можно лепить вкусные домашние пельмени.
Фото:commons.wikimedia.org/ N509FZ (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
Чехия лоббирует альтернативный маршрут поставкам газа через Украину
Газотранспортная система Чешской республики нарастила хорошую мощность для замещения транзита голубого топлива из России через Украину в страны Восточной Европы, украинский маршрут будет всё таки перекрыт, считает министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.
Спецпрокурор США обвинил министра ВМС в нарушении закона заявлением о Байдене
Министр Военно-морских сил Соединенных Штатов Карлос Дель Торо нарушил действующее законодательство, публично поддержав переизбрание Джо Байдена и подвергнув критике его ключевого соперника, бывшего президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-службе аппарата федерального спецпрокурора страны.
Александра Трусова официально сменила фамилию на "Игнатова"
17 августа состоялась долгожданная свадьба фигуристки Александры Трусовой и ее коллеги Макара Игнатова.
Мама Волочковой испытала неловкость за дочь в поезде: "Как же маме стыдно"
Анастасия Волочкова устроила представление на перроне поезда, прощаясь с матерью.