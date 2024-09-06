Плотное и упругое: делаем классическое тесто для пельменей на воде и яйце

Пельмени — одно из самых популярных блюд русской кухни. Их готовят с разнообразными начинками, такими как мясо, рыба, грибы или овощи. Однако чтобы пельмени получились вкусными и сохранили свою форму во время варки, необходимо правильно приготовить тесто. В этом рецепте мы расскажем, как сделать идеальное тесто для пельменей.

Ингредиенты:

400 г просеянной муки;

200 мл тёплой воды;

3 столовые ложки растительного масла;

1 яйцо;

половина столовой ложки соли.

Приготовление:

В глубокую чашку просейте муку и добавьте соль, перемешайте до однородности. Сделайте в муке небольшое углубление и влейте тёплую воду. Добавьте к муке и воде яйцо, не перемешивая. В последнюю очередь влейте растительное масло. Смешайте все ингредиенты до однородной липкой консистенции. Переложите полученный комок теста на припылённую мукой поверхность. Продолжайте вымешивать тесто руками, периодически подсыпая муку, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто должно быть мягким и эластичным на ощупь. Теперь заверните тесто для пельменей в пакет и уберите в холодильник на 20 минут.

По истечении времени тесто готово, теперь можно лепить вкусные домашние пельмени.

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