Поза лодки
Поза лодки
© freepik.com by senivpetro is licensed under Public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 15:10

Всего 20 минут йоги с гантелями заменяют полноценную силовую тренировку

Учёные из США показали, что йога с гантелями эффективнее для укрепления мышц

Что, если йога может стать не только практикой для гибкости и баланса, но и настоящей тренировкой для силы? Добавив к привычным асанам лёгкие гантели весом 1-2 кг, вы получите новое измерение нагрузки, которое поможет телу укрепиться и лучше почувствовать работу мышц.

Йога с гантелями: зачем это нужно

В классической йоге основное внимание уделяется дыханию, концентрации и плавным переходам между позами. Но стоит включить дополнительное сопротивление — и привычные движения превращаются в мини-комплекс силовой тренировки. Мышцы начинают активнее стабилизировать тело, изометрические удержания становятся ощутимее, а эффект от практики возрастает.

Достаточно выделить всего 20 минут, чтобы получить результат: выполняйте каждое упражнение по 10-15 раз без пауз, затем повторяйте круг ещё раз. Один вдох и один выдох — это один повтор. Чем медленнее вы двигаетесь, тем глубже работает каждая мышца.

Шесть движений для силы и гармонии

Тадасана с подъёмом рук

Начните в позе горы. На вдохе плавно поднимите руки с гантелями вверх, ладони смотрят к потолку. На выдохе верните их вниз. Простое движение оживляет плечевой пояс и улучшает осанку.

Поза стула

Встаньте, держа гантели у плеч. С вдохом слегка поднимите руки, с выдохом присядьте, отводя таз назад. Бёдра стремятся стать параллельными полу. Отличная нагрузка на квадрицепсы и ягодицы.

Войн III

Перенесите вес на одну ногу, вторую вытяните назад. Руки с гантелями сначала уводите вперёд, затем разводите в стороны, образуя "кактус". Это упражнение развивает баланс и силу спины.

Поза богини

Встаньте широко, носки наружу. Опускаясь вниз, держите бёдра параллельно полу. Руки с гантелями поднимите до уровня плеч и выжимайте вверх. Отличный способ укрепить ноги и плечевой пояс.

Лодка

Сядьте, согнув колени, стопы на полу. С вдохом поднимите грудь, с выдохом приподнимите стопы. Удерживая равновесие, работайте руками с гантелями, сводя локти назад. Это тренирует пресс и стабилизаторы.

Шавасана с разведением рук

Лягте на спину. На вдохе сводите руки с гантелями над грудью, на выдохе медленно опускайте их вниз, сохраняя мягкий изгиб в локтях. Упражнение укрепляет грудные мышцы и расслабляет тело.

Почему это работает

Интересный факт: исследование Американского колледжа спортивной медицины показало, что добавление небольших отягощений к привычным практикам, таким как йога или пилатес, ускоряет рост мышечной силы без риска перегрузки суставов. Такой формат тренировки идеально подходит тем, кто хочет развить тонус и одновременно сохранить мягкость движений.

Ещё один плюс — это экономия времени. Всего 20 минут такого комплекса совмещают эффекты двух тренировок: йоги и силовой.

