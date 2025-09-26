Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
Упражнение для пресса с гантелями лёжа
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Эти четыре движения превращают обычную тренировку в испытание на выносливость

Почему отсутствие таймера делает интервальную тренировку с гантелями менее эффективной

Тренировка с гантелями способна заменить полноценный поход в зал. Достаточно одной пары снарядов, таймера и желания поработать над телом. Такой комплекс не только нагружает бёдра и ягодицы, пресс и спину, но и развивает выносливость, координацию и чувство равновесия.

Советы шаг за шагом

Чтобы тренировка прошла эффективно, настройтесь на три круга по 10-12 минут каждый. Между ними делайте паузы по 60 секунд. Таймер обязателен — он не даст сбиться с ритма.

  1. Поставьте стопы чуть шире плеч и возьмите гантель обеими руками. Выполните мах снарядом между ногами, сделайте выпад вперёд, зафиксируйте гантель на плече и выполните жим.

  2. Встаньте в присед, держа гантель над плечом. Выжмите её вверх и разверните корпус в сторону, вернитесь обратно.

  3. Для становой на одной ноге удерживайте гантель в руке, наклонитесь до параллели корпуса с полом и подтяните снаряд к поясу.

  4. В боковой планке держите корпус прямой линией, а свободную руку с гантелью вытяните вверх. Заводите снаряд под тело и возвращайте в исходное положение.

Эти четыре упражнения выполняются поочерёдно, по 30 секунд на каждую сторону.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять махи и выпады, не контролируя спину.
Последствие: перегрузка поясницы и возможная травма.
Альтернатива: использовать эластичную ленту или фитнес-резину, если пока тяжело работать с гантелями.

Ошибка: ставить стопы слишком узко в приседах с разворотом.
Последствие: нагрузка уходит в колени, уменьшается эффект на ягодицы.
Альтернатива: делать приседания без веса, пока не отработана техника.

Ошибка: чрезмерно прогибать корпус в боковой планке.
Последствие: теряется баланс, снижается нагрузка на пресс.
Альтернатива: опираться не на стопы, а на колени и удерживать корпус стабильным.

А что если…

Если нет гантелей, их легко заменить: подойдут бутылки с водой, пакеты с песком или эспандер. Главное — нагрузка должна быть ощутимой, но контролируемой.

FAQ

Как выбрать гантели для дома?
Лучше всего взять разборные модели: они позволяют регулировать вес и использовать один комплект для разных упражнений.

Сколько стоит базовый набор?
Цены начинаются от 2500-3000 рублей за простые гантели, более серьёзные наборы обойдутся дороже.

Что лучше для новичка — гантели или резина?
Резина проще в освоении, но гантели дают больше вариативности и позволяют быстрее прогрессировать.

Мифы и правда

Миф: тренировка с гантелями не развивает выносливость.
Правда: интервальный формат с короткими паузами отлично прокачивает кардиосистему.

Миф: такие упражнения подходят только мужчинам.
Правда: комплекс универсален и помогает женщинам укрепить бёдра, пресс и спину.

Миф: для результатов нужно тренироваться каждый день.
Правда: достаточно 3-4 раз в неделю, чтобы мышцы адаптировались и восстанавливались.

Сон и психология

После интенсивной работы с гантелями организм вырабатывает больше серотонина и мелатонина. Это помогает быстрее засыпать и улучшает качество сна. Регулярная практика снижает уровень стресса и добавляет уверенности в себе.

Интересные факты

  1. Первые гантели в Древней Греции назывались "гальтеры" и использовались ещё в прыжках в длину.

  2. В XIX веке в Англии гантели часто применяли в парках для "утренней гимнастики на свежем воздухе".

  3. Современные фитнес-тренеры всё чаще включают гантельные комплексы в программы для похудения, так как они сжигают калории не хуже бега.

Исторический контекст

  1. В античности гантели считались частью военной подготовки.

  2. В эпоху Возрождения они перекочевали в цирковые выступления силачей.

  3. В XX веке гантели стали обязательным атрибутом спортивных залов и домашних тренировок.

Такой обзор показывает, что простые гантели сопровождают человека на протяжении всей истории спорта и остаются актуальными и сегодня.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему задержка дыхания во время работы с гирей приводит к утомлению и головокружению сегодня в 8:10

Три круга, и мышцы горят: как короткая тренировка вытесняет час на беговой дорожке

Комплекс с гирей помогает развивать силу, выносливость и координацию. Узнайте, как выполнять упражнения безопасно и с максимальной пользой.

Читать полностью » Почему внимание только на руках снижает эффективность упражнений для спины — поясняет тренер Джефф Ниппард сегодня в 7:10

Эти движения снимают нагрузку с поясницы и при этом растят широчайшие

Пять необычных упражнений для спины, которые помогут развить силу и мощность, разгрузить поясницу и добавить разнообразия в привычные тренировки.

Читать полностью » Растяжка для спины и шеи при работе за компьютером: советы врачей сегодня в 6:10

Пять минут тишины — и шея перестаёт ныть: секрет рабочего стретчинга

Даже в тесном офисе можно вернуть телу лёгкость и ясность ума. Несколько минут стретчинга снимают напряжение и помогают работать продуктивнее.

Читать полностью » Интервальные упражнения дома повышают тонус мышц и укрепляют сердечно-сосудистую систему сегодня в 5:10

Этот комплекс выглядит простым, но даёт нагрузку, сравнимую с тяжёлой тренировкой

Энергичный комплекс упражнений, который можно выполнять дома: он сочетает кардио и силовую нагрузку и подходит для людей с разным уровнем подготовки.

Читать полностью » Ассоциация воркаута России: до 1000 ккал можно сжечь за одну тренировку сегодня в 4:22

Воркаут стал ответом на дорогие залы: почему тысячи выбирают турники

Воркаут — это не просто турники во дворе, а полноценная система тренировок с философией уличной культуры. Узнайте, как она работает и кому подходит.

Читать полностью » Эксперты Лесли Каминофф и Эйми Метьюз: поза лотоса улучшает подвижность тазобедренных суставов сегодня в 4:10

Поза, в которой застыли Будда и мудрецы: зачем она нужна современному человеку

Поза лотоса кажется простой, но требует подготовки. Какие ошибки совершают новички и как избежать травм — разбираем подробно.

Читать полностью » Спортивный врач: кардио не заменяет силовые тренировки для роста мышц сегодня в 3:41

Мышцы не растут? Причина кроется не в весах, а в трёх скрытых ошибках

Как увеличить объём мышц и не потеряться в море противоречивых советов? Разбираем виды гипертрофии, подходы к тренировкам и питание для роста.

Читать полностью » Ошибки при тренировках с гирями: риск для суставов и как их избежать сегодня в 3:10

Одно движение — и работает весь корпус: секрет, который недооценивают в зале

Тренировка с гирей, которая укрепляет корпус и развивает баланс, может стать ключом к силе и выносливости. Но есть нюанс, о котором стоит знать.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты: молочный и коралловый маникюр делают кожу рук свежее
Туризм

Дизайнеры: ширину потолочного плинтуса выбирают по высоте потолков
Спорт и фитнес

Поза бабочки в йоге: как Баддха Конасана улучшает подвижность тазобедренных суставов
Туризм

Специалисты назвали безопасные средства для влажной уборки паркета
Еда

Варка макарон без перелива: деревянная ложка, винная пробка и лёд признаны самыми эффективными методами
Дом

Последовательность ремонта квартиры: от демонтажа до установки приборов
Общество

Эксперт Елена Булкина назвала самые востребованные сезонные профессии лета и зимы
Технологии

Apple подтвердила сбой поиска в приложении "Календарь" на iPhone с iOS 26
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet