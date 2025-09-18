Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в спортзале
Тренировки в спортзале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:50

Эти простые упражнения с гантелями прокачают всё тело — а времени уйдёт меньше, чем на прогулку

пражнения с гантелями дома: комплекс для начинающих от фитнес-тренеров

Простые упражнения с гантелями позволяют укрепить мышцы рук, ног и корпуса, не перегружая организм. Такой комплекс подойдёт тем, кто только начинает тренироваться или ищет доступный способ поддерживать форму. Достаточно пары гантелей и немного свободного пространства, чтобы провести полноценное занятие.

Почему стоит выбрать гантели

Гантели удобны тем, что их можно использовать дома, в парке или даже в офисе, если позволяет обстановка. Они занимают мало места и подходят для постепенного увеличения нагрузки: достаточно приобрести снаряды разного веса или использовать разборные модели. В отличие от тренажёров, упражнения с гантелями развивают не только силу, но и координацию, вовлекая стабилизирующие мышцы.

Как построить тренировку

Оптимальный вариант — три круга по пять упражнений. Между ними делайте паузы до 60 секунд. Такой режим обеспечивает баланс нагрузки и восстановления.

  1. Приседание с гантелями и упор лёжа — 15 повторений.

  2. Боковой выпад с подъёмом гантели к плечу — по 10 раз на каждую сторону.

  3. "Дровосек" с гантелью — по 12 раз в каждую сторону.

  4. Тяга к груди в "медвежьей" планке — 10 повторов.

  5. Скручивание с гантелью — 15 раз.

Советы шаг за шагом

  • Выбирайте вес гантелей, при котором последние повторения даются с усилием, но без потери техники.
  • Для приседаний используйте спортивные кроссовки с жёсткой подошвой — это снизит нагрузку на колени.
  • В упражнениях лёжа применяйте коврик для фитнеса, чтобы избежать скольжения и защитить позвоночник.
  • Старайтесь выполнять движения плавно, без рывков. Это особенно важно в "дровосеке" и скручиваниях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Слишком тяжёлые гантели → перегрузка суставов → начните с 2-4 кг и постепенно увеличивайте вес.
  • Отсутствие контроля дыхания → быстрое утомление → используйте правило: усилие на выдохе.
  • Пренебрежение разогревом → риск травм → сделайте лёгкую разминку: махи руками, наклоны, шаги на месте.

А что если нет гантелей

Вместо спортивного инвентаря подойдут бутылки с водой, пакеты с крупой или специальные резиновые эспандеры. Главное — подобрать нагрузку, которая позволит выполнить весь комплекс без боли и дискомфорта.

FAQ

Как выбрать гантели для дома?
Для начинающих оптимальны гантели весом 2-5 кг. Лучше взять разборные модели — они позволяют регулировать нагрузку.

Сколько стоит комплект гантелей?
Цена зависит от материала и бренда. Пластиковые модели с песком стоят дешевле, а металлические или с неопреновым покрытием дороже.

Что лучше для похудения: гантели или бег?
Бег тратит больше калорий за короткое время, но упражнения с гантелями ускоряют обмен веществ и укрепляют мышцы. Лучший результат даёт комбинация.

Мифы и правда

  • Миф: "Женщинам нельзя поднимать гантели — будут огромные мышцы".
  • Правда: лёгкие веса формируют тонус, а не массивную мускулатуру.
  • Миф: "Силовые тренировки вредны для позвоночника".
  • Правда: при правильной технике они укрепляют мышцы спины и снижают нагрузку на позвоночник.
  • Миф: "Гантели подходят только для рук".
  • Правда: с их помощью можно прокачать всё тело, включая ноги и пресс.

Сон и психология

Регулярные тренировки помогают улучшить качество сна. После работы с гантелями уровень стресса снижается, а организм быстрее переключается в режим восстановления. Главное — не заниматься поздно ночью, чтобы мышцы успели остыть перед сном.

Три интересных факта

  • Первые гантели появились в Древней Греции — каменные снаряды использовали для подготовки атлетов.
  • Современные модели делают из чугуна, стали и даже силикона с наполнителем.
  • Силовые тренировки с лёгкими весами помогают замедлить возрастные изменения в костях и суставах.

Исторический контекст

В XIX веке гантели стали популярным атрибутом в цирке и гимнастических залах Европы. Со временем они превратились из зрелищного реквизита в доступный спортивный инструмент, который сегодня можно встретить почти в каждом доме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Депутат Дмитрий Свищев предложил сделать Фёдора Смолова амбассадором кодекса этики сегодня в 14:10

Фёдор Смолов может избежать наказания, но стать примером для молодёжи

Депутат Дмитрий Свищев предложил необычное наказание для Фёдора Смолова после драки в "Кофемании": читать лекции молодым спортсменам об этике.

Читать полностью » Килиан Мбаппе: чем больше денег, тем больше проблем сегодня в 13:06

Французский форвард рассказал, как богатство рушит личные отношения

Килиан Мбаппе признался, что большие деньги приносят не только комфорт, но и трудности. Футболист рассказал, как богатство влияет на его отношения с близкими.

Читать полностью » Арина Соболенко провела вечер с Марией Шараповой и Дэвидом Бекхэмом сегодня в 12:02

Когда теннис встречается с футболом: неформальная встреча звёзд в одном зале

Арина Соболенко встретилась с Марией Шараповой и Дэвидом Бекхэмом на ужине, организованном пивным брендом. Все трое выступают амбассадорами компании.

Читать полностью » Михаил Дегтярев пригрозил Валерию Карпину возможной отставкой из-за спора о лимите сегодня в 11:01

Лимит на легионеров грозит обернуться отставкой главного тренера сборной

Михаил Дегтярев пригрозил Валерию Карпину увольнением за критику лимита на легионеров. Министр спорта намекнул, что согласование его кандидатуры в будущем под вопросом.

Читать полностью » Вячеслав Фетисов прокомментировал заработки Александра Овечкина в России сегодня в 10:17

Лето в России приносит Овечкину больше, чем сезон в НХЛ

Вячеслав Фетисов прокомментировал сообщения о доходах Александра Овечкина в России. Он назвал их результатом успехов форварда в НХЛ и примером для молодых игроков.

Читать полностью » Медики: никотин ускоряет сердцебиение, но мешает работе мышц и лёгких сегодня в 9:50

Курение и мышцы: где скрыт главный тормоз роста

Спорт и сигареты — совместимы ли они? Как курение влияет на выносливость, силу и восстановление организма. Научные данные без мифов.

Читать полностью » Ия Зорина: базовый комплекс с гирями укрепляет ноги, ягодицы и спину сегодня в 9:10

Маленький чугунный шар против фитнес-зала: что он делает с ногами и ягодицами

Тренировка с гирями способна заменить зал: она укрепит ноги и ягодицы, улучшит баланс и выносливость. Узнайте, как правильно выполнять комплекс.

Читать полностью » Ежедневный бег безопасен при умеренной нагрузке — марафонец Артём Куфтырев сегодня в 8:50

Бег без выходных: тайна, о которой молчат даже марафонцы

Можно ли бегать каждый день без вреда для здоровья и как правильно распределить нагрузку, чтобы пробежки приносили радость и результат.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты по пищевой безопасности назвали правила хранения хлеба дома
Питомцы

Кошка может игнорировать лоток, прятаться или становиться агрессивной из-за болезней
Спорт и фитнес

Эксперты: ежедневная 10-минутная растяжка помогает снизить нагрузку на позвоночник
Наука

В пустыне Гоби обнаружили полный скелет пахицефалозавра с гастролитами и куполообразным черепом
Дом

Смесь для мытья полов из подручных средств продлевает чистоту на неделю
Садоводство

Агроном Анастасия Коврижных предупредила: пищевая сода разрушает почву и снижает урожайность культур
Садоводство

Лаванда, розмарин и бессмертник легко размножаются черенками
Дом

Лайфхак из интернета: таблетки для посудомоечной машины против нагара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet