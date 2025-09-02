Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мужчина с гантелями
© freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:30

30 минут, которые меняют тело: тайна простой тренировки с гантелями

Джефф Трипп предложил 30-минутную тренировку с гантелями для новичков и опытных спортсменов

Силовые тренировки — это не только путь к подтянутому телу, но и реальная помощь для здоровья: они укрепляют кости, снижают риск болей в спине, помогают контролировать вес и повышают общий тонус. Тем, кто привык к кардио или только начинает заниматься, силовые упражнения могут казаться чем-то сложным и пугающим. Но всё проще, чем кажется: достаточно освоить базовые движения и постепенно добавлять нагрузку.

С чего начать

"Иногда самое сложное — это просто сделать первый шаг", — сказал тренер по фитнес-науке Джефф Трипп.

По его словам, оптимальный вариант для новичков — гантели. Это простое оборудование, которое удобно держать и легко регулировать по весу. Благодаря этому можно адаптировать упражнения под уровень подготовки и цели.

Тренировка с гантелями позволяет укрепить все основные группы мышц, развить выносливость и улучшить осанку. Главное — выполнять упражнения технично, не спеша и с контролем дыхания.

30-минутный комплекс для всего тела

Представленная программа от Триппа рассчитана на полчаса занятий и включает движения, которые формируют базу для дальнейших тренировок. Она подойдёт и новичкам, и тем, кто уже имеет опыт, но хочет вернуться к фундаментальным упражнениям. Заниматься можно дома или в спортзале.

Выполняйте 2 подхода каждого упражнения по 10-12 повторов (или в течение указанного времени). Между упражнениями делайте паузу на 30-60 секунд.

Упражнения комплекса

  1. Разведение гантелей в стороны стоя - укрепляет плечи.

  2. Отжимания - классика для груди и трицепсов; можно облегчить вариант, опираясь на колени или на возвышение.

  3. Жим гантелей лёжа - прокачивает грудные мышцы и передние дельты.

  4. Тяга гантелей в наклоне - акцент на спину и задние дельты.

  5. Боковая планка с подъёмом ноги - тренирует косые мышцы пресса и стабилизаторы.

  6. Приседания с гантелью у груди (goblet squat) - одно из лучших упражнений для ног и ягодиц.

  7. Становая тяга с гантелями - развивает заднюю поверхность бедра и поясницу.

  8. Присед с жимом гантелей вверх - комбинированное упражнение на ноги и плечи.

  9. Высокая планка - укрепляет корпус и улучшает выносливость.

  10. Боковая планка - ещё один вариант для мышц кора.

  11. Сгибания рук с гантелями - работа на бицепсы.

  12. Разгибания рук назад (kickback) - формирует рельеф трицепсов.

Почему это работает

В программу включены базовые многосуставные движения, которые задействуют сразу несколько групп мышц, и статические упражнения на корпус для стабильности. Такой подход развивает силу, улучшает координацию и подготавливает тело к более сложным нагрузкам.

Новичкам важно не гнаться за весами. Гораздо полезнее сосредоточиться на технике: держать спину прямой, не спешить и контролировать амплитуду. Даже с лёгкими гантелями можно ощутить прогресс, если заниматься регулярно.

Постепенно, когда упражнения станут даваться легко, стоит увеличивать вес гантелей или добавлять третий подход. Это позволит телу адаптироваться и продолжать развиваться без застоя.

Итог

Силовые тренировки с гантелями — это универсальный способ стать сильнее, подтянутее и здоровее. Такой комплекс можно выполнять без сложного оборудования, и он подходит для любого уровня подготовки. Главное — системность и правильная техника.

