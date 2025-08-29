Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Тренировки в спортзале
Тренировки в спортзале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

Плато в тренировках исчезает за 20 минут — неожиданный приём силовых

Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями

Когда вы месяцами выполняете одни и те же упражнения с одинаковым весом, мышцы постепенно перестают реагировать — прогресс замедляется. Но даже если у вас нет более тяжёлых гантелей, всё равно есть способы вновь заставить тело расти и укрепляться.

Один из таких приёмов — увеличение времени под нагрузкой. Чем дольше мышца работает против сопротивления, тем сильнее стимул для её роста. Именно на этом принципе построен старый, но проверенный метод "21", который активно используют в силовых тренировках.

Суть метода "21"

Техника основана на трёх подходах по 7 повторений. Сначала выполняются частичные движения в нижней амплитуде, затем в верхней, а напоследок — полноценный диапазон. Так набирается 21 повторение в одном подходе.

Например, при сгибаниях на бицепс сначала делается 7 повторов только до середины траектории сверху вниз. Потом ещё 7 — от нижнего положения до середины. И завершают упражнение 7 классических повторов.

Метод помогает не только увеличить время под нагрузкой, но и "добить" мышцы, заставляя их работать в разных точках амплитуды.

20-минутная тренировка с гантелями

Предлагаемый комплекс можно выполнить дома или в зале. Он рассчитан на 2-3 круга, в зависимости от вашей подготовки. Между упражнениями достаточно одной минуты отдыха.

Упражнение 1. Присед с жимом гантелей

• Держите гантели у плеч, локти прижаты к корпусу.
• Сделайте 7 приседов, оставляя веса на плечах.
• Затем, выпрямляясь, выполняйте жим гантелей вверх — тоже 7 повторов.
• Завершающий этап — совмещённое движение: присед и жим над головой (7 повторов).

Упражнение 2. Тяга на прямых ногах + сгибание на бицепс

• Выполните 7 мёртвых тяг с прямыми ногами, удерживая корпус ровным.
• После последнего повтора сделайте 7 подъёмов на бицепс с нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга).
• Напоследок соедините оба движения в один комплекс и выполните ещё 7 повторов.

Упражнение 3. Разведение гантелей в наклоне

• Согнитесь вперёд, держа спину прямой.
• Поднимайте руки в стороны на половину амплитуды (7 повторов).
• Далее — от середины до параллели с полом (7 повторов).
• В конце — полный диапазон, от нижней точки до параллели (7 повторов).

Упражнение 4. Тяга гантелей к подбородку

• Поднимайте гантели вдоль корпуса до пояса — 7 повторов.
• Затем доводите их до уровня плеч (7 повторов).
• И завершите движением по всей амплитуде — от бедра до ключиц (7 повторов).

Упражнение 5. Французский жим стоя

• Возьмите одну тяжёлую гантель и поднимите над головой.
• Опускайте за голову до угла в локтях 90 градусов (7 повторов).
• Потом углубляйте амплитуду, доводя вес ниже (7 повторов).
• В конце — полное движение вверх-вниз (7 повторов).

Советы по технике

• Следите за правильной осанкой — прямая спина и стабильный корпус снижают риск травм.
• Не используйте слишком тяжёлый вес: главное — техника и контроль.
• Работайте медленно, чтобы мышцы оставались под напряжением как можно дольше.

Этот комплекс подойдёт тем, кто хочет разнообразить тренировки, не имея доступа к большему весу. Уже через несколько недель можно заметить, что мышцы вновь начинают откликаться на нагрузку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Онлайн-фитнес в США: эксперты NEOU и Flywheel Sports о росте спроса на тренировки дома сегодня в 3:10

етыре сервиса, которые меняют привычные тренировки — неожиданно для миллионов

Онлайн-фитнес перестал быть запасным вариантом. Как четыре популярные платформы превращают вашу гостиную в студию тренировок — от йоги до HIIT.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Кортни Уинфилд объяснила, какие мышцы работают на подъёме сегодня в 2:50

Подъём, который обернётся падением: что скрывает фитнес на наклонной поверхности

Эта 20-минутная тренировка на склоне прокачает тело с головы до пят. Узнайте, как превратить холм в универсальный спортивный снаряд.

Читать полностью » Кубок сообщества 2025: участникам предстоит фронтальный присед и взятие штанги на грудь сегодня в 2:46

Кубок сообщества 2025: 20 минут, две штанги и один неожиданный итог

Участники Кубка сообщества YETI должны за 20 минут выполнить два упражнения с максимальным весом. Кто окажется сильнее и техничнее?

Читать полностью » Взрывные отжимания повышают мощность верхней части тела — данные Journal of Strength and Conditioning Research сегодня в 2:30

Отжимания, которые могут превратить тренировку в экстремальный прыжок

Взрывные отжимания — показатель силы и координации. Какие варианты стоит освоить, чтобы шаг за шагом выйти на уровень профессионалов?

Читать полностью » Исследование Physiology and Behavior показало рост мышц без отягощений сегодня в 2:10

Пять движений с весом тела, которые заменяют дорогие фитнес-программы

Ежедневные тренировки с весом тела обещают силу, выносливость и сжигание калорий. Но есть нюанс: как понять, когда пора остановиться?

Читать полностью » Джош Хоноре представил комплекс 10х10 для укрепления мышц кора сегодня в 1:00

Одно неверное движение — и осанка рушится: спасает тренировка 10х10

Этот экспресс-комплекс из 10 упражнений поможет укрепить мышцы пресса и улучшить осанку всего за несколько минут.

Читать полностью » Пол Галло из Американского колледжа спортивной медицины назвал причины зевоты при тренировках сегодня в 1:30

Зевота во время тренировки: странный сигнал организма, который нельзя игнорировать

Почему во время тренировки мы начинаем зевать и стоит ли этого бояться? Разбираем неожиданные причины и скрытые сигналы организма.

Читать полностью » Тренировка на время в CrossFit: схема из трёх раундов со штангой и берпи сегодня в 1:26

15 минут ада: прыжки, становая и берпи превратили тренировку в настоящий челлендж

Три раунда за 15 минут: прыжки, становая тяга и берпи. Как правильно распределить силы и адаптировать тренировку под свой уровень?

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить простой пирог с ягодами: пошаговая инструкция и рекомендации
Дом

Ароматизация дома: как управлять настроением при помощи запахов
Еда

Сметанный соус: как приготовить идеальную подливку для блюд
Туризм

Вьетнам в сентябре: актуален ли отдых в Нячанге и на Фукуоке
Культура и шоу-бизнес

Райан Рейнольдс удалил пост о дне рождении Блейк Лайвли и не поздравил её в 2025 году
Питомцы

Эксперты назвали породы, трудные для содержания в семьях: акита, афганская борзая и бульдог
Авто и мото

Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным "Ингосстраха"
Авто и мото

ADAC опубликовал рейтинг летних шин 2025 года
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru