Всего два раунда — а силы уходят мгновенно: фитнес-тест на выносливость
Сегодняшняя тренировка — настоящий тест на выдержку. Всего два раунда, но с большим числом повторений, где каждая секунда и каждое движение будут иметь значение. Это не просто физическая нагрузка, а проверка на умение держать темп и справляться с усталостью.
Основной вариант
2 раунда на время:
- 50 попеременных рывков гантелей
- 40 выпадов с гантелями
- 30 боковых бёрпи через гантель
Вес:
- Женщины — 35 фунтов
- Мужчины — 50 фунтов
Тактика и стимул
Тренировка строится на принципе: больше повторений — меньше отдыха. Если чувствуете силы, переходите от рывков сразу к выпадам, не останавливаясь. В этом случае придётся пристегнуть ремни и выдержать интенсивный ритм.
Во время выпадов держите гантель так, как вам удобнее. Это позволит сохранить баланс и лучше распределить нагрузку.
Масштабирование нагрузки
Если выбранный вес или объём работы кажутся чрезмерными, тренировку можно упростить:
- снизить вес гантелей,
- уменьшить количество повторений.
Упрощённые варианты упражнений:
- рывки гантелей с виса,
- выпады без веса,
- бёрпи на месте вместо боковых прыжков через гантель.
При травмах или ограничениях возможны альтернативы: махи гирей, подъёмы гантелей над головой, приседания к цели или подъёмы "вверх-вниз".
Средний уровень
2 раунда на время:
- 50 попеременных рывков гантелей
- 40 выпадов с гантелями
- 30 боковых бёрпи
Вес:
- Женщины — 20 фунтов
- Мужчины — 35 фунтов
Для новичков
2 раунда на время:
- 20 попеременных рывков гантелей
- 20 выпадов
- 20 бёрпи
Вес:
- Женщины — 10 фунтов
- Мужчины — 15 фунтов
Советы тренера
Ключ к правильному рывку — техника.
- Следите, чтобы рабочая рука оставалась прямой в середине тяги.
- Разгибая бёдра, тяните локоть вверх и наружу.
- В завершении движения резко разверните руку и выведите гантель над головой, одновременно подтягивая тело под снаряд.
