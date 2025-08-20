Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегущий человек
Бегущий человек
© Электронная почта by Кайл Кэссиди is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:29

Всего два раунда — а силы уходят мгновенно: фитнес-тест на выносливость

Тренеры объяснили, как масштабировать комплекс с рывками, выпадами и бёрпи

Сегодняшняя тренировка — настоящий тест на выдержку. Всего два раунда, но с большим числом повторений, где каждая секунда и каждое движение будут иметь значение. Это не просто физическая нагрузка, а проверка на умение держать темп и справляться с усталостью.

Основной вариант

2 раунда на время:

  • 50 попеременных рывков гантелей
  • 40 выпадов с гантелями
  • 30 боковых бёрпи через гантель

Вес:

  • Женщины — 35 фунтов
  • Мужчины — 50 фунтов

Тактика и стимул

Тренировка строится на принципе: больше повторений — меньше отдыха. Если чувствуете силы, переходите от рывков сразу к выпадам, не останавливаясь. В этом случае придётся пристегнуть ремни и выдержать интенсивный ритм.

Во время выпадов держите гантель так, как вам удобнее. Это позволит сохранить баланс и лучше распределить нагрузку.

Масштабирование нагрузки

Если выбранный вес или объём работы кажутся чрезмерными, тренировку можно упростить:

  • снизить вес гантелей,
  • уменьшить количество повторений.

Упрощённые варианты упражнений:

  • рывки гантелей с виса,
  • выпады без веса,
  • бёрпи на месте вместо боковых прыжков через гантель.

При травмах или ограничениях возможны альтернативы: махи гирей, подъёмы гантелей над головой, приседания к цели или подъёмы "вверх-вниз".

Средний уровень

2 раунда на время:

  • 50 попеременных рывков гантелей
  • 40 выпадов с гантелями
  • 30 боковых бёрпи

Вес:

  • Женщины — 20 фунтов
  • Мужчины — 35 фунтов

Для новичков

2 раунда на время:

  • 20 попеременных рывков гантелей
  • 20 выпадов
  • 20 бёрпи

Вес:

  • Женщины — 10 фунтов
  • Мужчины — 15 фунтов

Советы тренера

Ключ к правильному рывку — техника.

  • Следите, чтобы рабочая рука оставалась прямой в середине тяги.
  • Разгибая бёдра, тяните локоть вверх и наружу.
  • В завершении движения резко разверните руку и выведите гантель над головой, одновременно подтягивая тело под снаряд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грейсон Уикхэм, физиотерапевт: снижение VO₂ max до 20% происходит за месяц без кардио сегодня в 1:50

Две недели без кардио — и тело начинает терять главную защиту

Через сколько недель без тренировок сердце начинает «забывать» вашу форму и сколько времени нужно, чтобы вернуть кардиовыносливость? Ответы учёных удивят.

Читать полностью » Тренеры рассказали, как выполнять программу с гребным тренажёром и медболом для разных уровней сегодня в 1:22

Тренировка превращается в проверку на прочность: одно упражнение ломает даже сильных

Полчаса борьбы с собой: гребля, броски медбола и минимум отдыха. Тренировка, которая проверит выносливость и ментальную стойкость.

Читать полностью » Дэвид Ньюман: прыжки на скакалке развивают мышцы ног и укрепляют сердце сегодня в 1:10

Обычная скакалка скрывает секрет, о котором молчат фитнес-программы

Прыжки на скакалке возвращаются как универсальный способ тренировки: от улучшения выносливости до укрепления костей — всё в одном упражнении.

Читать полностью » Учёные Sports Medicine: микро-тренировки и длительные занятия одинаково влияют на сердце сегодня в 0:50

Пять минут, которые меняют тело: тренировки, о которых молчат фитнес-клубы

Короткие тренировки по 5–10 минут способны заменить привычные занятия в зале. Как они влияют на здоровье и какие упражнения выбрать?

Читать полностью » Фитнес-тренер Кемма Каннингем назвала пять упражнений для улучшения сна сегодня в 0:10

Вечерний ритуал, о котором молчат фитнес-клубы: сон приходит мгновенно

Не можете уснуть из-за бесконечных мыслей? Узнайте, как всего пять простых упражнений помогут снять стресс и подготовить тело к глубокому сну.

Читать полностью » Фитнес-тренер рассказал, как безопасно тренироваться в жару вчера в 23:26

Вода важнее штанги: как не угробить здоровье летом

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил, как правильно тренироваться в жару: когда лучше заниматься, сколько пить воды и почему стоит снизить нагрузки.

Читать полностью » Фитнес-эксперт рекомендовала упражнение вчера в 22:26

Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнение «скалолаз» эффективным способом убрать живот после 40: оно укрепляет пресс, сжигает калории и улучшает осанку.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала ошибки техники, из-за которых у женщин растут ноги вчера в 21:12

Миф о "перекачанных ногах": тренер объяснила, где ошибка

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рассказала, как девушкам избежать избыточной прокачки квадрицепсов: техника выпадов и отказ от изоляции помогут сохранить баланс.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Сон кошки на человеке связан с привязанностью и снижением стресса
Еда

Как приготовить свиной карбонат целиком
Дом

Простые приёмы: зеркала, текстиль и подсветка помогут осветлить интерьер
Еда

Как приготовить скумбрию в духовке с овощами
Красота и здоровье

Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты
Наука и технологии

Устройства мгновенного нагрева воды набирают популярность среди пользователей
Туризм

Офлайн-карты в поездках: как не заблудиться в незнакомом городе без интернета
Садоводство

Садоводы сталкиваются с гидрофобной почвой: причины, признаки и методы восстановления
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru