Всего два раунда — а силы уходят мгновенно: фитнес-тест на выносливость

Сегодняшняя тренировка — настоящий тест на выдержку. Всего два раунда, но с большим числом повторений, где каждая секунда и каждое движение будут иметь значение. Это не просто физическая нагрузка, а проверка на умение держать темп и справляться с усталостью.

Основной вариант

2 раунда на время:

50 попеременных рывков гантелей

40 выпадов с гантелями

30 боковых бёрпи через гантель

Вес:

Женщины — 35 фунтов

— 35 фунтов Мужчины — 50 фунтов

Тактика и стимул

Тренировка строится на принципе: больше повторений — меньше отдыха. Если чувствуете силы, переходите от рывков сразу к выпадам, не останавливаясь. В этом случае придётся пристегнуть ремни и выдержать интенсивный ритм.

Во время выпадов держите гантель так, как вам удобнее. Это позволит сохранить баланс и лучше распределить нагрузку.

Масштабирование нагрузки

Если выбранный вес или объём работы кажутся чрезмерными, тренировку можно упростить:

снизить вес гантелей,

уменьшить количество повторений.

Упрощённые варианты упражнений:

рывки гантелей с виса,

выпады без веса,

бёрпи на месте вместо боковых прыжков через гантель.

При травмах или ограничениях возможны альтернативы: махи гирей, подъёмы гантелей над головой, приседания к цели или подъёмы "вверх-вниз".

Средний уровень

2 раунда на время:

50 попеременных рывков гантелей

40 выпадов с гантелями

30 боковых бёрпи

Вес:

Женщины — 20 фунтов

— 20 фунтов Мужчины — 35 фунтов

Для новичков

2 раунда на время:

20 попеременных рывков гантелей

20 выпадов

20 бёрпи

Вес:

Женщины — 10 фунтов

— 10 фунтов Мужчины — 15 фунтов

Советы тренера

Ключ к правильному рывку — техника.