Минимум пауз и один хитрый приём — тренировка, превращающая тело в машину
Эта программа рассчитана на тех, кто готов бросить вызов своей выносливости и силе. Два раунда, минимум передышек и максимальная концентрация на каждом движении — вот что делает этот комплекс по-настоящему эффективным.
Основной комплекс
2 раунда на время:
- 50 попеременных рывков гантелей
- 40 выпадов с гантелями
- 30 боковых берпи через гантель
Рабочие веса:
- Женщины — 35 фунтов
- Мужчины — 50 фунтов
Тактика выполнения
Главный принцип — высокий темп и минимальные паузы. Чем быстрее переходите от одного упражнения к другому, тем выше нагрузка и результат. Опытные спортсмены могут выполнять комплекс без остановки: закончили рывки — сразу в выпады, затем в берпи.
Во время выпадов держите гантель так, как удобно именно вам — это поможет сохранить технику и темп.
Масштабирование нагрузки
Если нагрузка кажется чрезмерной, есть несколько способов адаптировать тренировку:
- уменьшить вес гантели;
- сократить количество повторений;
- заменить рывки с пола на рывки с виса;
- делать выпады без дополнительного веса;
- заменить боковые берпи через гантель на обычные берпи.
При травмах или ограниченной подвижности:
- вместо рывков — махи гирей или жим гантелей над головой;
- вместо выпадов — приседания или подъем на невысокую тумбу;
- вместо боковых берпи — подъемы вверх-вниз.
Средний уровень и для начинающих
Средний уровень:
- 2 раунда: 50 рывков, 40 выпадов, 30 берпи.
- Женщины — 20 фунтов, мужчины — 35 фунтов.
Начинающие:
- 2 раунда: 20 рывков, 20 выпадов, 20 берпи.
- Женщины — 10 фунтов, мужчины — 15 фунтов.
Советы тренера
При рывке гантели:
- Держите рабочую руку прямой на середине движения.
- Разгибайте бёдра, поднимая локоть вверх и наружу.
- Резко разверните руку и выведите гантель над головой, одновременно подныривая под неё корпусом.
Так техника останется чистой, а результат — стабильным.
