Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес тренировка
Фитнес тренировка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:10

Гантели превращаются в универсальный тренажёр: 4 движения, которые удивляют результатом

Тренеры объяснили, чем опасно округление спины в тяге на одной ноге

Эта программа подойдёт тем, кто уже имеет определённую физическую подготовку и хочет разнообразить тренировки с гантелями. Она развивает силу, координацию и выносливость. Новичкам лучше начинать с упрощённых вариантов, постепенно усложняя задачу.

Как построен комплекс

В тренировке четыре упражнения, которые выполняются одно за другим без долгих пауз. Главное — держать технику под контролем и следить за дыханием. Отдых допускается, но не более минуты между движениями и пары минут между кругами. Всего стоит сделать 3-5 кругов, ориентируясь на самочувствие.

  • Отжимания с тягой гантели к груди — 10-12 раз (по 5-6 на сторону).

  • Тяга на одной ноге и приседание-"пистолет" — 16-20 раз (по 8-10 на каждую).

  • "Мёртвый жук" с гантелью — по 6-8 повторов на руку.

  • Тяга и трастер — по 10 движений каждой рукой.

Если нагрузка кажется лёгкой, увеличьте вес или добавьте повторения. Если техника начинает "сыпаться" с самого старта — переходите на облегчённые версии.

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте с разминки: суставная гимнастика, махи руками, приседания без веса. Это убережёт от травм.

  2. Для отжиманий с тягой используйте устойчивые гантели с гранями. Если они круглые — подложите коврик или закрепите, чтобы избежать скольжения.

  3. В тяге на одной ноге держите корпус прямым, не округляйте поясницу. Новичкам проще поставить вторую ногу на носок позади.

  4. В "мёртвом жуке" постоянно напрягайте пресс и следите, чтобы поясница не отрывалась от пола.

  5. Трастеры выполняйте слитным движением: присед + жим вверх. Это сбережёт силы и улучшит работу всего тела.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заваливание корпуса вперёд в "пистолете".

  • Последствие: нагрузка уходит на поясницу, риск дискомфорта в колене.

  • Альтернатива: используйте опору — стул или TRX-петли.

  • Ошибка: округление спины в тяге.

  • Последствие: перенапряжение поясничного отдела.

  • Альтернатива: выполняйте упражнение с меньшим весом, контролируя положение корпуса.

  • Ошибка: задержка дыхания при трастере.

  • Последствие: повышается давление, быстро наступает усталость.

  • Альтернатива: выдыхайте в момент жима вверх.

А что если…

Если нет гантелей, их можно заменить бутылками с водой или гирей. При проблемах с равновесием лучше переходить на вариант с двумя ногами и меньшим весом. Если тренировка кажется однообразной, добавьте прыжковые упражнения или кардио-интервалы между кругами.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять?
Оптимально 2-3 раза, оставляя день на восстановление.

Какие гантели подойдут?
Для дома удобнее разборные модели. Вес регулируется, что позволяет адаптировать нагрузку.

Что лучше: гантели или гири?
Оба варианта работают. Гири удобнее для динамичных движений, гантели — для более контролируемых.

Мифы и правда

  • Миф: такие тренировки только для мужчин.

  • Правда: женщины тоже получают отличный эффект — укрепляют мышцы кора и ног.

  • Миф: без тяжёлых весов мышцы не растут.

  • Правда: рост зависит от нагрузки на волокна, а не только от килограммов.

  • Миф: "пистолет" опасен для коленей.

  • Правда: при правильной технике упражнение укрепляет суставы.

Сон и психология

Качественный сон помогает быстрее восстанавливаться после силовых тренировок. Недосып снижает выработку гормонов, ответственных за рост мышц и энергичность. Даже простая гантельная программа требует 7-8 часов отдыха ночью, чтобы тело адаптировалось к нагрузке.

Три интересных факта

  • Упражнение "мёртвый жук" появилось в реабилитационных программах для укрепления пресса.

  • Трастеры популяризовал кроссфит, где они стали элементом комплексных испытаний.

  • "Пистолет" был частью старых гимнастических программ в СССР как показатель силы и мобильности.

Исторический контекст

  • В античной Греции использовали гантели "халтеры" не только для силовых упражнений, но и как утяжелители в прыжках.

  • В XIX веке гантели вошли в программы гимнастических обществ по всей Европе.

  • В СССР их активно применяли в физподготовке студентов и спортсменов, делая акцент на универсальности.

Физическая культура меняется, но простые упражнения с гантелями остаются одним из самых доступных способов укрепить здоровье и поддерживать форму.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиологи: регулярная разминка перед сном снижает тревожность и улучшает сон вчера в 18:10

Зачем платить за терапию, если пара движений выгоняет стресс быстрее психолога

Небольшой комплекс упражнений поможет снять тревогу и вернуть контроль над телом. Узнайте, как простая разминка влияет на психику и сон.

Читать полностью » Йогические асаны и цигун: как исторически развивались практики растяжки в разных странах вчера в 17:10

В Японии делают это прямо в офисах: неожиданный ритуал спасает от стресса

Этот комплекс мягких упражнений поможет снять зажимы, улучшить гибкость и восстановить энергию без перегрузки и боли.

Читать полностью » Тренер Алина Белавина: банджи-фитнес по интенсивности сопоставим с аэробикой вчера в 16:10

Танцы в воздухе и силовая нагрузка: что скрывает банджи-фитнес

Тренировка в невесомости: банджи-фитнес объединяет танцы, кардио и силовые элементы. Разбираем плюсы, противопоказания и формат занятий.

Читать полностью » Тренировка лесенка с гирей: до 253 повторений для развития силы и кардионагрузки вчера в 15:10

Два простых движения — и вы тренируете ноги, плечи, пресс и дыхалку

Два упражнения, одна гиря и метод "лесенки" — попробуйте комплекс, который заменяет полноценный зал и раскрывает новые резервы выносливости.

Читать полностью » Из дома тренера Роберто Мартинеса в Кашкайше украли драгоценности на €1 млн вчера в 14:55

Тренер Португалии стал жертвой дерзкой кражи: полиция ищет следы миллионного ограбления

Дом главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса ограбили в Кашкайше. Украдены драгоценности на миллион евро. Полиция расследует дело.

Читать полностью » Петросян вышла на лёд в отборочном турнире, несмотря на травму и сомнения вчера в 13:10

Аделия Петросян была готова уступить место запасной: решение оказалось судьбоносным

Аделия Петросян чуть не отказалась от отбора на Олимпиаду-2026 из-за травмы. Этери Тутберидзе раскрыла, почему фигуристке всё же пришлось выйти на лёд.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач: всего пять минут упражнений в день укрепляют пресс вчера в 12:46

Живот тает, как лёд: короткая тренировка делает пресс рельефным

Пять минут в день достаточно, чтобы укрепить пресс и сделать корпус сильнее. Узнайте, какие упражнения входят в экспресс-комплекс и почему питание играет ключевую роль.

Читать полностью » Эксперт Гарет Сапстед: берпи, машина Смита и махи гирей могут перегружать суставы и позвоночник вчера в 11:43

Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы

Не все упражнения одинаково полезны: некоторые перегружают суставы и позвоночник. Узнайте, какие движения считаются переоценёнными и чем их лучше заменить.

Читать полностью »

Новости
Дом

Японские панели, макраме и шаттерсы назвали трендами в оформлении окон
Наука

Смитсоновский институт сообщил о росте температуры воды в Панамском заливе
Еда

Роспотребнадзор: хранение хлеба в полиэтилене ускоряет появление плесени
Авто и мото

"Автостат": в России за январь-август выдали на 58% меньше кредитов на "вторичку"
Красота и здоровье

Врач Сережина: спазмы и бессонница осенью могут быть признаком дефицита или избытка магния
Технологии

На State of Play представили Pulse Elevat — новые беспроводные колонки Sony
СФО

Аналитики: цена iPhone 16 в Югре снизилась на треть
ПФО

В России переходят к круглогодичной работе военкоматов без изменения дат призыва
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet