Мужчина делает жим гантелями
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Эти движения с гантелями убивают суставы медленно, но верно

Физиотерапевт Самуэль Чан рассказал, как неправильный хват гантелей ведет к травмам

Когда вы берёте в руки гантели, цель проста — поднять их и почувствовать, как мышцы становятся сильнее. Но даже с самыми благими намерениями можно навредить себе: неправильная техника, спешка или чрезмерный вес легко приведут к травме. Парадокс в том, что многие из этих ошибок допускают даже опытные любители фитнеса. Об этом рассказал физиотерапевт Самуэль Чан.

Самые частые промахи с гантелями

Первая ошибка — согнутые запястья. При любом упражнении вес должен располагаться строго над прямым запястьем, без излома. Это не только сохраняет суставы в безопасности, но и улучшает хват за счёт включения мышц предплечья. Плохая привычка сгибать кисть в сторону под нагрузкой — верный путь к боли и воспалению.

Другая распространённая проблема — использование инерции. Если при подъёме гантелей вы раскачиваете корпус, значит, вес слишком тяжёлый. Например, при сгибании на бицепс локти должны оставаться прижатыми к телу, а вся работа выполняться только мышцами руки. Инерция не только "крадёт" результат, но и перегружает суставы.

Третья ошибка — неполная амплитуда. Чтобы мышцы развивались, их нужно нагружать во всём диапазоне движения. Если вы не полностью разгибаете или сгибаете руки в упражнениях, эффективность резко падает. Снижение веса — честный и безопасный способ сохранить технику.

Невидимые враги вашей тренировки

Есть и менее очевидные ошибки. Например, неправильное положение корпуса относительно силы тяжести. В упражнении "разгибание на трицепс в наклоне" корпус должен быть почти параллелен полу, иначе нагрузка на мышцу падает.

Не менее важно — включать мышцы кора. Слабое брюшное напряжение во время жима стоя приводит к прогибу в пояснице, что чревато болью. А при тягах и наклонах крепкий пресс помогает сохранить спину прямой.

Опасные упражнения и их замены

Некоторые движения с гантелями сами по себе требуют осторожности.

  • Жим Арнольда часто перегружает плечи, особенно у людей с ограниченной подвижностью суставов. Безопасная альтернатива — махи в стороны.
  • Разгибание на трицепс в наклоне трудно выполнить с правильной техникой и без нагрузки на локоть. Замените его отжиманиями узким хватом.
  • Выпады с шагом вперёд у новичков часто приводят к перегрузке коленей. Стационарный вариант более контролируемый.
  • Планка с тягой (renegade row) требует сильного кора, иначе нагрузка смещается в плечи. Проще и полезнее — тяга в наклоне.
  • Русский твист с гантелью вредит пояснице; "прогулка фермера" укрепляет корпус без вреда.
  • Дамбл-снэч красив, но травмоопасен без идеальной техники. Гоблет-присед — функциональнее и безопаснее.

Интересный факт: исследования показывают, что выполнение упражнений с контролем негативной фазы (опускание веса за 2-3 секунды) не только повышает силу, но и ускоряет рост мышц.

Читайте также

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет сегодня в 5:10

Привычка, которая меняет тело и мозг, но требует меньше часа в день

Ходьба способна изменить здоровье и настроение без спортзала и дорогого оборудования. Узнайте, сколько шагов в день действительно нужно.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан назвал причины потери устойчивости у людей с малоподвижным образом жизни сегодня в 2:10

Потеря равновесия начинается не с возраста, а с одной малозаметной привычки

Баланс — ключ к устойчивости и защите от травм. Узнайте, какие мышцы укрепить и какие привычки изменить, чтобы чувствовать себя увереннее.

Читать полностью » Физиотерапевт Блейк Дирксен назвал 5 упражнений для растяжки мышц кора сегодня в 1:50

Тайный центр силы тела: что даёт ему свободу движения

Мышцы кора работают постоянно, но мы почти не уделяем им внимания. Почему их нужно растягивать и какие 5 упражнений помогут сохранить спину здоровой?

Читать полностью » Тренер назвал безопасные варианты жима лёжа с тяжёлым весом для спортсменов разного уровня сегодня в 1:36

Секретная схема повторений, после которой мышцы растут быстрее обычного

Жим лежа по жёсткой схеме и советы по технике: как адаптировать тренировку под себя и остаться в зоне прогресса без риска для здоровья.

Читать полностью » Джессика Маццуко назвала причины, по которым сложно подняться на носки сегодня в 1:10

Как безобидная привычка может лишить вас подвижности ног

Не можете подняться на носки без боли или потери равновесия? Узнайте три главные причины и эффективные способы вернуть подвижность и силу ног.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Брайан Кран объяснил, почему ходьба редко увеличивает мышечную массу сегодня в 0:50

Что происходит с телом, если ходить каждый день, но без спортзала

Ходьба укрепляет тело, но способна ли она нарастить мышцы? Разбираем, когда прогулки работают на рост, а когда нужны другие нагрузки.

Читать полностью » Инструктор Pilates Сильвия Робертс показала комплекс для тренировки средней ягодичной мышцы сегодня в 0:10

Секрет сильного кора: почему всё решает маленькая боковая мышца

Узнайте, почему средняя ягодичная мышца — ваш скрытый секрет силы кора, и как 7 минут в день могут изменить походку и осанку.

Читать полностью » Растяжка без травм: как работает стрейчинг и когда он действительно полезен вчера в 23:26

Как узнать, что вы тянетесь правильно: простые ориентиры от инструктора

Растяжка через боль — путь к травме, а не к гибкости. Тренер Виктория Емельянова объясняет, почему терпеть бесполезно, что такое стрейч-рефлекс и чем гибкость отличается от шпагата.

Читать полностью »

