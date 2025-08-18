Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гантели
Гантели
© 500px.com by the Archive Team is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Сила в руках: вес, о котором молчат фитнес-программы

Рекомендации физиотерапевта Кэмерона Юэна по подбору гантелей для начинающих спортсменов

Как понять, какие гантели подойдут именно вам? Ошибочный выбор может обернуться не только отсутствием результата, но и травмой. Слишком лёгкий вес не даст прогресса, а чрезмерный — сорвёт технику и перегрузит мышцы. Физиотерапевт Кэмерон Юэн рассказал о правильном выборе гантелей. Главное — найти баланс между вызовом и безопасностью.

С чего начать новичку

Гантели бывают от 0,5 до 50 фунтов (примерно 0,2-22,5 кг). Первое правило — техника важнее всего. К концу подхода вы должны чувствовать усталость, но сохранять правильную форму. Начните с веса, который позволит выполнить упражнение 8-12 раз, и лишь последние повторения будут даваться с трудом. Перед добавлением утяжелений стоит освоить упражнения с собственным весом, а затем — легкие гантели: 1,5-2 кг для мелких мышечных групп или 4-5 кг для крупных.

Как подобрать вес для разных упражнений

Выбор зависит от вида тренировки:

  • Нижняя часть тела (приседания, выпады, становая тяга) — можно брать больший вес из-за работы крупных мышц.
  • Верхняя часть тела (жимы, тяги, подъёмы на бицепс) — нагрузка меньше.
  • Комплексные упражнения (жим лёжа, присед с гантелями) требуют большего веса, чем изолированные (разгибания на трицепс).

Например, приседания с 10 кг в каждой руке для новичка могут быть оптимальны, а для жима плеч — уже чрезмерно тяжело. Решение простое: используйте два набора гантелей — лёгкий и тяжёлый — и чередуйте их в зависимости от упражнения.

Как связать вес с целью

  • Сила — 2-6 подходов по 6 повторений, вес максимально тяжёлый, но техника безупречна.
  • Мышечная масса — 3-6 подходов по 6-12 повторений, вес умеренно тяжёлый.
  • Выносливость — 2-3 подхода по 12+ повторений, лёгкие гантели.
  • Через 4-6 недель регулярных тренировок (2-3 раза в неделю) вес нужно постепенно увеличивать. Увеличение — только на минимально возможный шаг.

Практические советы при покупке

  • Материал: чугун подойдёт для тренировок в гараже, неопрен или резина — для дома.
  • Тип: стандартные дешевле, но регулируемые сэкономят место и подойдут для прогресса.
  • Рукоятка: рифлёная даёт надёжный хват при тяжёлом весе, гладкая комфортнее, но скользит.
  • Форма: шестигранные гантели не катаются по полу, круглые удобнее для ходьбы с весом.

Интересный факт: исследования показывают, что постепенное увеличение нагрузки на 5-10% в неделю помогает избежать травм и обеспечивает стабильный прогресс в силовых тренировках.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа силовых упражнений с штангой — рекомендации тренера по технике сегодня в 2:23

Классическая программа со штангой превращается в испытание — многие бросают на полпути

Силовой день требует внимания к технике: как правильно распределить нагрузку, адаптировать упражнения и не потерять в эффективности?

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как упражнения для лица и осанки влияют на женское здоровье вчера в 21:21

Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала ключевые упражнения для женщин: гимнастика для лица и работа над осанкой. Почему они так важны для здоровья и красоты?

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях вчера в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Почему после приседаний болит поясница? Узнайте главные ошибки, опасные для спины, и простые способы сделать приседания безопасными.

Читать полностью » Тренеры из Нью-Йорка объяснили, какой вид кардио подходит для здоровья сердца вчера в 19:10

Эллипсоид против ходьбы: правда о том, что действительно меняет тело

Эллипсоид или ходьба — что эффективнее? Разбираем, где сжигается больше калорий, какая нагрузка полезнее для суставов и что лучше для сердца.

Читать полностью » Мишель Олсон, профессор спорта, назвала пользу ходьбы во время полумарафона вчера в 18:50

21 километр и ни шагу лишнего? Ошибка, которая стоит победы

Можно ли пройти часть полумарафона пешком? Эксперты объясняют, как стратегия «бег+шаг» влияет на результат и здоровье бегуна.

Читать полностью » Инструкторы по йоге перечислили упражнения для подготовки к позе колеса вчера в 18:10

Прогиб назад: граница между пользой и травмой

Прогибы в йоге — это не только гибкость, но и сила, энергия и лёгкость в теле. Узнайте, какие асаны помогут безопасно освоить идеальный прогиб.

Читать полностью » Специалисты по фитнесу: HIIT заменяет часовую тренировку за 20 минут вчера в 17:50

Занятие, где каждая секунда превращается в испытание для тела и воли

Узнайте, как всего за 20 минут высокоинтенсивная тренировка способна заменить полноценное занятие и укрепить сердце, мышцы и выносливость.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоюрист рассказал, когда водитель обязан тормозить перед пешеходным переходом
Культура и шоу-бизнес

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках "Чёрного лебедя"
Спорт и фитнес

Психотерапевт Стефани Рот-Голдберг объяснила, почему лёгкая активность засчитывается как тренировка
Еда

Как приготовить медовый торт: пошаговая инструкция и советы по рецепту
Питомцы

Зоологи: домашний каракал остаётся диким и требует особых условий содержания
Авто и мото

Методы проверки реальной ёмкости батареи электромобиля — обзор экспертов
Еда

Салат Муравейник: советы по выбору ингредиентов и сервировке
Наука и технологии

Учёные Музея Виктории сообщили об открытии древнего кита Janjucetus dullardi в штате Виктория
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru