Сила в руках: вес, о котором молчат фитнес-программы

Как понять, какие гантели подойдут именно вам? Ошибочный выбор может обернуться не только отсутствием результата, но и травмой. Слишком лёгкий вес не даст прогресса, а чрезмерный — сорвёт технику и перегрузит мышцы. Физиотерапевт Кэмерон Юэн рассказал о правильном выборе гантелей. Главное — найти баланс между вызовом и безопасностью.

С чего начать новичку

Гантели бывают от 0,5 до 50 фунтов (примерно 0,2-22,5 кг). Первое правило — техника важнее всего. К концу подхода вы должны чувствовать усталость, но сохранять правильную форму. Начните с веса, который позволит выполнить упражнение 8-12 раз, и лишь последние повторения будут даваться с трудом. Перед добавлением утяжелений стоит освоить упражнения с собственным весом, а затем — легкие гантели: 1,5-2 кг для мелких мышечных групп или 4-5 кг для крупных.

Как подобрать вес для разных упражнений

Выбор зависит от вида тренировки:

Нижняя часть тела (приседания, выпады, становая тяга) — можно брать больший вес из-за работы крупных мышц.

Верхняя часть тела (жимы, тяги, подъёмы на бицепс) — нагрузка меньше.

Комплексные упражнения (жим лёжа, присед с гантелями) требуют большего веса, чем изолированные (разгибания на трицепс).

Например, приседания с 10 кг в каждой руке для новичка могут быть оптимальны, а для жима плеч — уже чрезмерно тяжело. Решение простое: используйте два набора гантелей — лёгкий и тяжёлый — и чередуйте их в зависимости от упражнения.

Как связать вес с целью

Сила — 2-6 подходов по 6 повторений, вес максимально тяжёлый, но техника безупречна.

Мышечная масса — 3-6 подходов по 6-12 повторений, вес умеренно тяжёлый.

Выносливость — 2-3 подхода по 12+ повторений, лёгкие гантели.

Через 4-6 недель регулярных тренировок (2-3 раза в неделю) вес нужно постепенно увеличивать. Увеличение — только на минимально возможный шаг.

Практические советы при покупке

Материал: чугун подойдёт для тренировок в гараже, неопрен или резина — для дома.

Тип: стандартные дешевле, но регулируемые сэкономят место и подойдут для прогресса.

Рукоятка: рифлёная даёт надёжный хват при тяжёлом весе, гладкая комфортнее, но скользит.

Форма: шестигранные гантели не катаются по полу, круглые удобнее для ходьбы с весом.

Интересный факт: исследования показывают, что постепенное увеличение нагрузки на 5-10% в неделю помогает избежать травм и обеспечивает стабильный прогресс в силовых тренировках.