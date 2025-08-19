Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Эти упражнения спасут суставы от боли и преждевременного износа

Ученые Американского колледжа спортивной медицины назвали лучшие упражнения с гантелями для плеч

Когда речь заходит о тренировке верхней части тела, многие сразу вспоминают о бицепсах и трицепсах. Но что если самая недооценённая "звезда" — это плечи? Сильные и подвижные плечевые мышцы не только улучшают осанку, но и делают привычные дела — от похода в магазин с тяжёлыми пакетами до игр с детьми — гораздо проще и приятнее. И это именно тот бонус, который не всегда учитывают новички в зале.

Почему именно гантели

Гантели универсальны: с ними одинаково удобно работать и новичкам, и опытным спортсменам. Они помогают развивать силу симметрично, поскольку каждая сторона тела получает свою нагрузку. Кроме того, гантели позволяют задействовать больший диапазон движений, чем тренажёры. Интересный факт: исследования показывают, что упражнения с гантелями лучше развивают стабилизирующие мышцы, что в долгосрочной перспективе снижает риск травм.

20 минут на плечи

Эта тренировка рассчитана всего на 20 минут, и её можно выполнить как дома, так и в спортзале. Принцип прост:

  • каждое упражнение выполняется 50 секунд,
  • затем — 10 секунд отдыха,
  • после прохождения всех пяти движений — пауза 30-60 секунд.
  • Цикл повторяется трижды.
  • Для тренировки понадобятся лишь гантели среднего веса и коврик (по желанию).

Комплекс из пяти упражнений

Подъём гантелей в стороны

Встаньте прямо, ноги на ширине таза, колени слегка согнуты. Поднимайте гантели через стороны до уровня плеч, фиксируйте движение на секунду и медленно опускайте вниз.

Разводка гантелей в наклоне

Наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой. Поднимайте руки в стороны, пока они не окажутся на линии плеч. Движение напоминает "расправление крыльев" — отсюда и название.

Жим Арнольда с колен

Начните с гантелями перед грудью, ладони обращены к себе. Поднимая руки вверх, разворачивайте ладони наружу. В верхней точке руки почти выпрямлены. Это упражнение активно включает передние и средние дельты.

Узкий жим над головой с колен

Держите гантели над плечами, руки согнуты под углом 90 градусов. На выдохе выжимайте их вверх и чуть сводите друг к другу. Контролируйте опускание — именно здесь идёт ключевая нагрузка.

Фронтальный подъём гантелей

Поднимайте гантели перед собой до уровня плеч, сохраняя лёгкий сгиб в локтях. Это отличное упражнение для переднего пучка дельтовидных мышц.

Такой комплекс не требует специального оборудования и подходит для любого уровня подготовки. Регулярное выполнение улучшит осанку, придаст плечам объём и сделает движения в быту заметно легче. А ещё: исследования Американского колледжа спортивной медицины показывают, что даже короткие тренировки с гантелями положительно влияют на здоровье суставов и снижают риск хронических болей.

