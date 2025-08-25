Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чем легче вес, тем сложнее упражнение: парадокс тяг гантелей

Фитнес-тренер Бен Лаудер-Дайкс перечислил упражнения с гантелями для спины и корпуса

Вы когда-нибудь задумывались, почему привычные упражнения со временем перестают приносить результат? Даже самые эффективные движения могут надоесть и привести к застою в прогрессе. Так происходит и с тягами гантелей в наклоне — базовым упражнением для укрепления спины и улучшения осанки. Но есть способ вернуть интерес к тренировкам и сделать их снова продуктивными: добавить новые вариации.

Сначала — классика: базовая тяга гантелей

Перед тем как переходить к более сложным вариантам, важно убедиться, что техника стандартного упражнения отточена.

  • Встаньте, слегка согнув колени и поставив стопы на ширине бедер.
  • Наклонитесь вперед, сохраняя спину прямой и корпус параллельным полу.
  • Подтяните локти к корпусу, сводя лопатки к позвоночнику.
  • Медленно вернитесь в исходное положение.

Это движение кажется простым, но именно оно формирует фундамент для более сложных вариаций.

Однорукие варианты: больше силы и контроля

Тренер Бен Лаудер-Дайкс отмечает, что односторонние тяги часто недооценивают. А зря: они позволяют задействовать больше мышечных волокон за счет концентрации на одной руке. Так работает принцип "билатерального дефицита": выполняя упражнение одной рукой, человек может поднять вес, превышающий половину от того, что он поднимает двумя руками.

Попробуйте:

  • Тяга с опорой на скамью — классический вариант, позволяющий сосредоточиться на технике.
  • Самостоятельная опора на бедро — развивает стабильность корпуса.
  • Без опоры — одно из самых сложных упражнений, которое требует максимального контроля.

Добавляем динамику и нестандартные позиции

Чтобы сделать тренировку еще разнообразнее, можно использовать необычные положения корпуса. Например:

  • Тяга с чередованием рук (seesaw row) развивает координацию.
  • Тяга с переносом веса на одну ногу или в сторону превращает упражнение в почти полноценную функциональную тренировку — задействуются ягодицы и внутренняя поверхность бедер.

Интересный факт: такие вариации особенно полезны спортсменам, которым нужны взрывные движения — например, футболистам или баскетболистам.

Планка + тяга: испытание для корпуса

Еще один способ усложнить задачу — выполнять тягу из планки.

  • Поднятая планка с тягой укрепляет не только спину, но и пресс.
  • Renegade row (тяга в упоре на двух гантелях) требует идеального контроля тела.
  • А если добавить отжимание между тягами, упражнение превратится в настоящий тест на силу и выносливость.

Совет от тренера: здесь важнее качество, а не количество повторений. Чем медленнее и контролированнее вы выполняете движение, тем лучше работает мускулатура.

Вариации тяг гантелей помогают не только избежать скуки, но и по-новому нагрузить мышцы, улучшить координацию и сделать тренировки более функциональными. Главное — не бояться экспериментировать, но при этом внимательно следить за техникой.

