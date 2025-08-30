Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка тренируется
Девушка тренируется
© Pravda.Ru by Елена Галабаева
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Сильные ноги или слабый организм: выбор, который делают в спортзале

Тренер Майк Донованик назвал восемь эффективных упражнений для ног с гантелями

Многие спортсмены шутят про "день ног", но именно он играет ключевую роль в развитии силы и выносливости. Сильные ноги становятся фундаментом для всего тела, улучшая баланс и защищая суставы от перегрузок. Кроме того, нижняя часть тела — это почти половина мышечной массы человека, поэтому проработка ног помогает сжечь гораздо больше калорий, чем тренировка рук.

Почему стоит добавлять отягощение

Сначала полезно освоить базовые упражнения с собственным весом. Это позволяет отточить технику и снизить риск травм. Но чтобы выйти на новый уровень, необходим дополнительный вес. Гантели создают дополнительное сопротивление, и мышцы начинают работать активнее. В итоге тело становится сильнее, а тренировка — эффективнее.

"Не бойтесь брать больше вес", — сказал тренер Майк Донованик.

По его словам, ошибка многих — слишком лёгкие гантели. Ноги способны выдерживать значительные нагрузки, и именно это приносит наибольшую пользу.

Эффективные упражнения с гантелями

1. Подъём на носки

Встаньте прямо, возьмите гантели в руки и поднимитесь на носки, задержавшись в верхней точке. Затем плавно опуститесь вниз, но не касайтесь пятками пола. Следите, чтобы колени не были полностью выпрямлены. Это упражнение прокачивает икры и улучшает устойчивость.

2. Классическая румынская тяга

Держите гантели перед бедрами, наклоняйтесь вперёд с прямой спиной, опуская вес до уровня голеней. Возвращайтесь в исходное положение, напрягая ягодицы и заднюю поверхность бедра. Главное — не округлять спину.

3. Тяга на одной ноге

Возьмите гантель в правую руку, корпус наклоняйте вперёд, одновременно уводя левую ногу назад. Важно держать спину ровной, а таз — параллельным полу. Упражнение развивает координацию и глубоко прорабатывает мышцы.

4. Выпады вперёд

Сделайте шаг вперёд и опуститесь так, чтобы оба колена согнулись под прямым углом. Гантели можно держать у плеч или вдоль тела. Лёгкий наклон корпуса вперёд активирует ягодицы.

5. Обратные выпады

Техника похожа, но шаг выполняется назад. Этот вариант более щадящий для коленей, так как позволяет лучше контролировать нагрузку на переднюю ногу.

6. Боковые выпады

Из положения стоя сделайте широкий шаг в сторону, присядьте, оставив вторую ногу прямой. Гантели держите у ног. Важно, чтобы стопы смотрели прямо вперёд.

7. Сумо-приседания

Поставьте ноги широко и разверните носки наружу. С гантелями в руках присядьте до параллели с полом, следя, чтобы спина оставалась прямой. Такой вариант особенно эффективно нагружает внутреннюю поверхность бедра.

8. Приседания "кубок"

Возьмите одну тяжёлую гантель у груди и присядьте, сохраняя корпус прямым. Это упражнение помогает развить силу ног и укрепить корпус.

Как построить тренировку

Из этих восьми движений можно составить полноценный комплекс или включать отдельные упражнения в уже существующую программу. Новичкам стоит начинать с 2-3 подходов по 10-12 повторений, постепенно увеличивая нагрузку.

Главное правило — слушать тело: техника важнее, чем вес. Правильные движения помогут нарастить силу, улучшить осанку и ускорить метаболизм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фитнес-тренер назвал упражнения для сохранения подвижности после 40 лет сегодня в 20:41

Секрет гибкости после 40 лет спрятан в упражнениях, которые делаются у стены

Фитнес-тренер рассказал, как всего 15 минут в день помогают сохранить лёгкость движений и свободу тела после 40 лет.

Читать полностью » Эксперты: ходьба в темпе 100 шагов в минуту помогает снизить признаки дряхлости сегодня в 20:16

Даже прогулка может стать ловушкой: почему один темп ведёт к дряхлости

Учёные выяснили: всего +14 шагов в минуту могут заметно улучшить здоровье пожилых. Почему важен темп ходьбы и как технологии помогают измерять его?

Читать полностью » Тренер Майк Томсон объяснил пользу push-pull упражнений для силы и выносливости сегодня в 15:50

Push-pull тренировки: система, которая меняет правила игры в зале

Узнайте, как за 20 минут прокачать все основные группы мышц, увеличить силу и снизить риск травм с помощью push-pull тренировки.

Читать полностью » Ингрид Клей, тренер ISC Wellness, представила короткую тренировку для кора сегодня в 15:10

10 минут, которые меняют пресс сильнее, чем час в спортзале

Короткий комплекс, который можно добавить к любой тренировке. Всего десять минут — и ваш пресс получит полную проработку.

Читать полностью » IBU исключил участие российских биатлонистов в Олимпиаде-2026 сегодня в 14:31

Решение IBU окончательное: как регламент перечеркнул надежды

IBU сделала официальное заявление: российские биатлонисты не смогут выступить на Олимпиаде-2026 даже в нейтральном статусе.

Читать полностью » Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов сообщил о лучшей форме в карьере сегодня в 13:28

Российский голкипер в ПСЖ достиг рекордных показателей

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме. Игрок рассказал, чего удалось достичь благодаря правильной подготовке.

Читать полностью » По словам эксперта, Николай Свечников мог погибнуть во время заплыва через Босфор сегодня в 12:25

Российский пловец пропал в Босфоре: шансов на спасение почти не осталось

Российский пловец пропал в Босфоре. Эксперт «ЛизаАлерт» рассказал, почему шансов на его спасение почти не осталось.

Читать полностью » Единая лига ВТБ: 17-летний Егор Амосов подписал контракт с мадридским сегодня в 11:22

Российский баскетбол лишается ещё одного таланта: выбор сделан в пользу Мадрида

17-летний Егор Амосов покинул «Самару» ради мадридского «Реала». Что значит этот шаг для молодого российского таланта и всего отечественного баскетбола?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
СКФО

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru