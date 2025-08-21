Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

День ног: одна тренировка решает больше, чем месяцы диет

Тренер Мэттью Форцалья назвал упражнения с гантелями для укрепления ног и ягодиц

Почему день ног нельзя пропускать? Ответ прост: мышцы нижней части тела обеспечивают нам всё - от шага до возможности легко подняться по лестнице или элементарно встать с постели. Чем они сильнее, тем дольше мы остаёмся активными и защищёнными от травм.

Сертифицированный персональный тренер и основатель Forzag Fitness на платформе NEOU Мэттью Форцалья объясняет:

"Сильные ноги помогут вам ходить, бегать, кататься на велосипеде или подниматься по ступеням без усталости. К тому же тренировка крупных мышечных групп ускоряет обмен веществ: чем больше мышц, тем активнее тело сжигает калории даже в покое".

Почему нужны гантели

Приседания и выпады с собственным весом — отличная база для новичков. Но мышцы быстро адаптируются, и тогда без дополнительной нагрузки прогресса не будет. Именно здесь на сцену выходят гантели. Они помогают сделать тренировку сложнее, а значит — эффективнее.

Форцалья в рамках 30-дневного челленджа с гантелями предлагает комплекс, который прорабатывает все основные мышцы нижней части тела, включая ягодицы. Занятия построены так, чтобы постепенно увеличивать нагрузку:

  • 1-й раунд — 2 подхода по 10 повторений
  • 2-й раунд — 2 подхода по 12 повторений
  • 3-й раунд — 2 подхода по 15 повторений
  • 4-й раунд — 3 подхода по 10 повторений
  • 5-й раунд — 3 подхода по 12 повторений

С чего начать тренировку

Перед любыми упражнениями обязательно разогрейтесь: 5 минут быстрой ходьбы или 3 минуты бега на месте. Для усиленного эффекта можно выполнить короткий комплекс активации ног и ягодиц — это снизит риск травм и повысит результативность.

4 ключевых упражнения

1. Приседания с гантелью у груди (Goblet Squat)

Встаньте чуть шире бёдер, носки слегка разведите. Держите гантель у груди. Приседайте до параллели с полом, удерживая корпус ровным. Возвращайтесь в исходное положение, напрягая мышцы ног и ягодиц.

2. Обратные выпады с гантелями (Reverse Lunge)

В каждой руке по гантели. Сделайте широкий шаг назад, опуститесь до угла 90° в коленях. Удерживайте вес на передней ноге и возвращайтесь в исходное положение. Выполните все повторы на одной ноге, затем смените сторону.

3. Шаги на возвышенность (Step-Up)

Используйте устойчивую скамью или короб. Держите гантели в руках, поднимайтесь одной ногой на поверхность, затем добавляйте вторую. Спускайтесь в том же порядке. Повторяйте, начиная то с правой, то с левой ноги.

4. Ягодичный мост с гантелью (Hip Thrust)

Лягте на спину, согните колени, поставьте стопы на пол. Гантель разместите на бёдрах. Поднимайте таз, пока тело не выстроится в линию от плеч до коленей. В верхней точке задержитесь и сожмите ягодицы.

Факт: исследования показывают, что именно упражнения на ягодичные мышцы снижают риск болей в пояснице и помогают улучшить осанку.

Советы для прогресса

Форцалья отмечает: можно усложнить мосты, выполняя их с опорой спины на скамью. Это увеличивает амплитуду и делает упражнение заметно эффективнее.

Не забывайте отмечать выполненные дни по календарю челленджа — это создаёт дополнительную мотивацию и помогает довести процесс до конца.

