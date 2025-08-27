Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Тренировка, от которой ягодицы работают на пределе — секрет в простом предмете дома

Морит Саммерс: 5 упражнений с гантелями для роста ягодичных мышц

Что, если я скажу, что гантели могут стать главным секретным оружием не только для рук, но и для ягодиц? Большинство людей привыкли использовать их для подъёмов на бицепс, но на самом деле они отлично подходят и для проработки нижней части тела. Правильно подобранные упражнения с гантелями помогут ускорить рост мышц, усилить нагрузку и улучшить баланс.

Почему именно гантели?

Тренер Морит Саммерс, создательница студии Form Fitness в Бруклине, объясняет:

"Гантели позволяют работать с каждой стороной тела отдельно, что помогает убрать мышечные дисбалансы и развить силу".

Кроме того, они открывают путь к большему разнообразию движений. Для роста ягодичных важно увеличивать объём работы — выполнять по 15-30 повторений с комфортно тяжёлым весом 3-4 раза в неделю. А если цель — сила, то меньше повторов, но больший вес.

Интересный факт: по данным исследований Американского совета по упражнениям (ACE), сумо-приседания и ягодичный мостик входят в число лучших движений для активации больших ягодичных мышц.

Топ-5 упражнений с гантелями для ягодиц

Сумо-присед с гантелями у плеч

Ноги на ширине, носки врозь, спина прямая. Опускаясь вниз, разводите колени в стороны. Это упражнение не только включает ягодицы, но и улучшает подвижность бёдер.

Совет Саммерс: "Сумо-приседы автоматически включают ягодичные мышцы, плюс дают растяжку внутренней поверхности бедра".

Болгарский сплит-присед

Одна нога на скамье сзади, другая — впереди. Опускайте таз, слегка наклоняя корпус, но не заваливая грудь. Это упражнение — классика для ягодиц и квадрицепсов.

Совет: для лучшего баланса можно использовать одну гантель и держаться другой рукой за опору.

Боковой выпад

Шаг в сторону, таз назад, одна нога прямая, другая согнута. Гантели держите возле согнутого колена. Это движение тренирует ягодицы под другим углом и улучшает мобильность.

Совет: не обязательно садиться очень низко, важно прочувствовать работу мышц.

Становая тяга в "шаге"

Ноги неравномерно: одна чуть впереди, другая сзади на носке. Опускайте гантели вдоль передней ноги, сохраняя спину прямой. Такой вариант проще, чем тяга на одной ноге, и при этом отлично нагружает ягодицы и бёдра.

Ягодичный мост с гантелями

Лягте спиной на скамью, положите гантели на бедра. Поднимайте таз до прямой линии от колен до плеч, задерживаясь в верхней точке. Это продвинутая версия классического моста, которая усиливает нагрузку.

Совет: держите подбородок прижатым к груди и избегайте прогиба в пояснице.

Как построить тренировку

  • Начинайте с 2-3 упражнений из списка.
  • Делайте 3-4 подхода по 12-20 повторов (в зависимости от цели).
  • Постепенно увеличивайте вес или количество повторений.

Факт: исследование Journal of Strength and Conditioning Research показало, что регулярные упражнения с гантелями на ягодицы значительно улучшают силу таза и снижают риск травм спины.

