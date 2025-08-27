Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
мужчина с гантелями
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:15

Эти 27 движений с гантелями сводят с ума даже профи

Как выполнять адаптированный комплекс DT с гантелями — советы тренеров

Сегодня атлетов ждёт знакомое испытание — адаптированный вариант легендарной "геройской" тренировки DT. Вместо штанги используются гантели, что делает тренировку доступной, но не менее интенсивной. Цель — выполнить как можно больше раундов за 10 минут.

Структура комплекса

Каждый раунд включает:

  • 12 становых тяг с гантелями,
  • 9 подъемов гантелей на грудь из виса,
  • 6 жимов гантелей над головой.

Рекомендуемые веса:

женщины — 35 фунтов,
мужчины — 50 фунтов.

Задача — уложить все 27 повторений в 3 подхода или меньше. Более опытные спортсмены могут стараться удерживать темп без остановок, а новичкам стоит планировать паузы.

Тактика выполнения

Тренеры советуют дробить повторения:

  • сначала выполнить 11 становых тяг,
  • после короткой паузы — 12-ю и сразу 8 подъёмов на грудь,
  • снова вдохнуть, закончить девятое повторение и перейти к жиму над головой.

Такой ритм позволяет избежать преждевременного "выгорания" и стабильно двигаться раунд за раундом.

Варианты масштабирования

Чтобы адаптировать комплекс под свой уровень:

Средний уровень:

  • женщины — 20 фунтов,
  • мужчины — 35 фунтов.

Новички:

  • женщины — 10 фунтов,
  • мужчины — 15 фунтов.

Облегчить тренировку можно и техникой:

  • заменить становую тягу на гуд-морнинг без веса,
  • тягу на грудь из виса — на прыжковые приседания,
  • жим над головой — на отжимания.

Можно работать и с одной гантелью вместо двух.

Советы тренеру

При жиме над головой важно следить, чтобы бицепсы оставались близко к ушам. Это гарантирует правильное положение корпуса и защиту плечевых суставов.

