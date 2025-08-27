Эти 27 движений с гантелями сводят с ума даже профи
Сегодня атлетов ждёт знакомое испытание — адаптированный вариант легендарной "геройской" тренировки DT. Вместо штанги используются гантели, что делает тренировку доступной, но не менее интенсивной. Цель — выполнить как можно больше раундов за 10 минут.
Структура комплекса
Каждый раунд включает:
- 12 становых тяг с гантелями,
- 9 подъемов гантелей на грудь из виса,
- 6 жимов гантелей над головой.
Рекомендуемые веса:
женщины — 35 фунтов,
мужчины — 50 фунтов.
Задача — уложить все 27 повторений в 3 подхода или меньше. Более опытные спортсмены могут стараться удерживать темп без остановок, а новичкам стоит планировать паузы.
Тактика выполнения
Тренеры советуют дробить повторения:
- сначала выполнить 11 становых тяг,
- после короткой паузы — 12-ю и сразу 8 подъёмов на грудь,
- снова вдохнуть, закончить девятое повторение и перейти к жиму над головой.
Такой ритм позволяет избежать преждевременного "выгорания" и стабильно двигаться раунд за раундом.
Варианты масштабирования
Чтобы адаптировать комплекс под свой уровень:
Средний уровень:
- женщины — 20 фунтов,
- мужчины — 35 фунтов.
Новички:
- женщины — 10 фунтов,
- мужчины — 15 фунтов.
Облегчить тренировку можно и техникой:
- заменить становую тягу на гуд-морнинг без веса,
- тягу на грудь из виса — на прыжковые приседания,
- жим над головой — на отжимания.
Можно работать и с одной гантелью вместо двух.
Советы тренеру
При жиме над головой важно следить, чтобы бицепсы оставались близко к ушам. Это гарантирует правильное положение корпуса и защиту плечевых суставов.
