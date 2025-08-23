10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера

Эта тренировка рассчитана всего на 10 минут, но в ней скрыт настоящий вызов. Она заставляет работать всё тело, требует концентрации и правильного выбора стратегии.

Задача проста: выполнить как можно больше раундов двух упражнений — становой тяги с гантелями и ходьбы в стойке на руках. Но именно простота обманчива: нагрузка на мышцы и дыхание быстро превращает упражнение в проверку характера.

Основной вариант

15 становых тяг с гантелями

50 футов ходьбы в стойке на руках

Женщины используют гантели по 35 фунтов, мужчины — по 50 фунтов.

Важно подбирать вес так, чтобы каждое повторение выполнялось без пауз. Ходьба в стойке должна занимать не больше 45 секунд. В этом случае реально пройти минимум 5 раундов, а опытные атлеты будут приближаться к результату "один раунд в минуту".

Масштабирование нагрузки

Не стоит гнаться за результатом любой ценой. Если нагрузка слишком высока — её нужно адаптировать:

уменьшить вес гантелей,

сократить дистанцию ходьбы,

заменить стойку у стены на 20 касаний плечами или упрощённые варианты —

"дюймовые черви" или "медвежье ползание".

При травмах допустимы альтернативы: становая тяга сумо с гирей, гуд-морнинг без веса или жим гантелей сидя.

Средний уровень

15 становых тяг с гантелями

20 касаний плеч с ногами на ящике

Здесь женщины берут по 20 фунтов, мужчины — по 35 фунтов.

Вариант для новичков

10 становых тяг сумо с одной гирей

50 футов медвежьего кроля

Женщины работают с гирей 18 фунтов, мужчины — с 26 фунтов.

Советы тренера

Главное — техника. При ходьбе на руках руки должны быть прямыми, как ходули. Перенося вес, важно, чтобы опорная рука оставалась жёсткой и уверенной. При работе с гантелями их можно держать между ног, как в стиле сумо, или по бокам, как в классической становой.

Эта тренировка подойдёт тем, кто хочет проверить не только физическую силу, но и умение работать в условиях усталости.