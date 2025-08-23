10 минут ада: простой комплекс превращается в испытание силы и характера
Эта тренировка рассчитана всего на 10 минут, но в ней скрыт настоящий вызов. Она заставляет работать всё тело, требует концентрации и правильного выбора стратегии.
Задача проста: выполнить как можно больше раундов двух упражнений — становой тяги с гантелями и ходьбы в стойке на руках. Но именно простота обманчива: нагрузка на мышцы и дыхание быстро превращает упражнение в проверку характера.
Основной вариант
- 15 становых тяг с гантелями
- 50 футов ходьбы в стойке на руках
Женщины используют гантели по 35 фунтов, мужчины — по 50 фунтов.
Важно подбирать вес так, чтобы каждое повторение выполнялось без пауз. Ходьба в стойке должна занимать не больше 45 секунд. В этом случае реально пройти минимум 5 раундов, а опытные атлеты будут приближаться к результату "один раунд в минуту".
Масштабирование нагрузки
Не стоит гнаться за результатом любой ценой. Если нагрузка слишком высока — её нужно адаптировать:
- уменьшить вес гантелей,
- сократить дистанцию ходьбы,
- заменить стойку у стены на 20 касаний плечами или упрощённые варианты —
- "дюймовые черви" или "медвежье ползание".
При травмах допустимы альтернативы: становая тяга сумо с гирей, гуд-морнинг без веса или жим гантелей сидя.
Средний уровень
- 15 становых тяг с гантелями
- 20 касаний плеч с ногами на ящике
Здесь женщины берут по 20 фунтов, мужчины — по 35 фунтов.
Вариант для новичков
- 10 становых тяг сумо с одной гирей
- 50 футов медвежьего кроля
Женщины работают с гирей 18 фунтов, мужчины — с 26 фунтов.
Советы тренера
Главное — техника. При ходьбе на руках руки должны быть прямыми, как ходули. Перенося вес, важно, чтобы опорная рука оставалась жёсткой и уверенной. При работе с гантелями их можно держать между ног, как в стиле сумо, или по бокам, как в классической становой.
Эта тренировка подойдёт тем, кто хочет проверить не только физическую силу, но и умение работать в условиях усталости.
