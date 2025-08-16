Тренировка с гантелями и стойкой на руках оказалась испытанием не для всех

Эта сессия не для слабонервных. За 10 минут нужно пройти как можно больше раундов, и каждое повторение будет требовать максимальной концентрации. Основная цель — сохранить темп и не сбиваться, ведь тренировка построена так, чтобы нагрузка ощущалась с первых секунд.

Основной вариант

15 становых тяг с гантелями

ходьба на руках 50 футов

Для женщин — гантели по 35 фунтов, для мужчин — по 50 фунтов.

После завершения каждого раунда необходимо опубликовать результат и передать комментарии представителям команды.

Стратегия выполнения

Тренировка предполагает парную динамику. Вес гантелей стоит выбрать такой, чтобы выполнять все повторения без остановок. При ходьбе на руках важно уложиться в 45 секунд. Это позволит пройти как минимум 5 раундов за 10 минут.

Перед стартом рекомендуется разогреться: потренировать стойку на руках и отработать вход в неё. Становую тягу можно делать двумя способами — с гантелями между ног в стиле сумо или снаружи, как в классике.

Масштабирование и упрощения

Если задача кажется слишком сложной, можно:

уменьшить вес гантелей,

сократить дистанцию ходьбы на руках,

заменить стойку у стены на 20 касаний плеч,

попробовать "дюймовые черви" или "медвежье ползание".

Для тех, кто восстанавливается после травм: вместо становой тяги — гуд-морнинг без веса или сумо-тяга с гирей, вместо ходьбы на руках — попеременный жим гантелей сидя.

Средний уровень

15 становых тяг с гантелями

20 касаний плеч в стойке с ногами на ящике

Вес гантелей: для женщин — по 20 фунтов, для мужчин — по 35 фунтов.

Вариант для новичков

10 становых тяг с одной гирей

медвежий кроль на 50 футов

Вес гири: для женщин — 18 фунтов, для мужчин — 26 фунтов.

Совет тренера

Во время ходьбы на руках представьте, что ваши руки — это ходули. Каждое движение должно быть уверенным и чётким, а опорная рука всегда остаётся прямой. Именно эта техника помогает удерживать баланс и двигаться вперёд без срывов.