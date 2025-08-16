Тренировка с гантелями и стойкой на руках оказалась испытанием не для всех
Эта сессия не для слабонервных. За 10 минут нужно пройти как можно больше раундов, и каждое повторение будет требовать максимальной концентрации. Основная цель — сохранить темп и не сбиваться, ведь тренировка построена так, чтобы нагрузка ощущалась с первых секунд.
Основной вариант
- 15 становых тяг с гантелями
- ходьба на руках 50 футов
Для женщин — гантели по 35 фунтов, для мужчин — по 50 фунтов.
После завершения каждого раунда необходимо опубликовать результат и передать комментарии представителям команды.
Стратегия выполнения
Тренировка предполагает парную динамику. Вес гантелей стоит выбрать такой, чтобы выполнять все повторения без остановок. При ходьбе на руках важно уложиться в 45 секунд. Это позволит пройти как минимум 5 раундов за 10 минут.
Перед стартом рекомендуется разогреться: потренировать стойку на руках и отработать вход в неё. Становую тягу можно делать двумя способами — с гантелями между ног в стиле сумо или снаружи, как в классике.
Масштабирование и упрощения
Если задача кажется слишком сложной, можно:
- уменьшить вес гантелей,
- сократить дистанцию ходьбы на руках,
- заменить стойку у стены на 20 касаний плеч,
- попробовать "дюймовые черви" или "медвежье ползание".
Для тех, кто восстанавливается после травм: вместо становой тяги — гуд-морнинг без веса или сумо-тяга с гирей, вместо ходьбы на руках — попеременный жим гантелей сидя.
Средний уровень
- 15 становых тяг с гантелями
- 20 касаний плеч в стойке с ногами на ящике
- Вес гантелей: для женщин — по 20 фунтов, для мужчин — по 35 фунтов.
Вариант для новичков
- 10 становых тяг с одной гирей
- медвежий кроль на 50 футов
- Вес гири: для женщин — 18 фунтов, для мужчин — 26 фунтов.
Совет тренера
Во время ходьбы на руках представьте, что ваши руки — это ходули. Каждое движение должно быть уверенным и чётким, а опорная рука всегда остаётся прямой. Именно эта техника помогает удерживать баланс и двигаться вперёд без срывов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru