Упражнение на пресс
Упражнение на пресс
© flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:10

Обычные гантели превращаются в опасный тренажёр для пресса

Исследования: лёгкие и тяжёлые веса одинаково развивают силу и выносливость

Силовые тренировки для мышц пресса редко обходятся без классических упражнений, и среди них особое место занимают скручивания с отягощением. В спортзале чаще всего используют блочные тренажёры, где нагрузка регулируется с помощью троса и весового стека. Но что делать тем, кто занимается дома и не имеет доступа к такому оборудованию? На помощь приходят гантели, которые позволяют воспроизвести аналогичное движение и нагрузку.

Сравнение упражнений: блок против гантелей

Скручивания на блоке считаются одним из самых удобных способов укрепления мышц живота. Трос обеспечивает постоянное сопротивление и помогает удерживать правильную траекторию. Именно поэтому это упражнение часто рекомендуют новичкам: фиксированный путь движения снижает риск ошибок.

Однако гантели, доступные практически в любом спортивном магазине, могут стать достойной заменой. При правильной технике они позволяют нагрузить пресс не хуже. Важно лишь соблюдать технику и выбирать подходящий вес.

Как выполнять скручивания с гантелями

Чтобы максимально приблизить движение к работе на блоке, лучше использовать скамью. Это даст возможность опускать руки с гантелями ниже уровня корпуса и тем самым увеличить амплитуду.

  1. Лягте на спину на скамью, возьмите по гантели в каждую руку.

  2. Поднимите ноги так, чтобы бёдра были перпендикулярны полу, а колени согнуты под углом 90 градусов.

  3. Вытяните руки за голову, держа гантели так, чтобы бицепсы находились рядом с ушами.

  4. Слегка согнув локти, опустите руки за скамью.

  5. Выполните скручивание, поднимая голову, плечи и верхнюю часть спины к коленям. Нижняя часть спины должна оставаться прижатой к поверхности.

  6. На протяжении всего движения руки двигаются синхронно с корпусом, оставаясь над головой.

  7. Медленно вернитесь в исходное положение.

Начинать стоит с лёгких гантелей, чтобы освоить технику. Оптимальная схема — 3 подхода по 10 повторений. Когда упражнение перестанет быть сложным, вес можно увеличивать.

Сколько весить должна гантель

Специалисты советуют подбирать такой вес, при котором вы сможете выполнить три подхода по 10 повторений без потери техники. Если нагрузка слишком велика, лучше уменьшить её и добавить количество повторов. Такой подход помогает укрепить мышцы и снизить риск травмы.

Учёные отмечают, что эффективность зависит не только от веса, но и от способа тренировки. Больше повторений с лёгким весом увеличивает риск метаболического ацидоза, при котором в мышцах накапливается кислота. А работа с тяжёлыми весами способна сильнее нагружать суставы. При этом современные исследования не подтверждают миф о том, что исключительно большие веса ведут к росту силы, а лёгкие — только к выносливости. Оба метода работают, и выбор зависит от ваших целей.

Возможные риски

Несмотря на эффективность упражнения, оно подходит не всем. В первую очередь это касается людей с проблемами плечевых суставов. Когда руки вытянуты назад с весом, риск нестабильности и травм увеличивается. В этом случае рекомендуется использовать меньший вес или вовсе отказаться от гантелей.

Кроме того, как и любые скручивания, упражнение может создавать дополнительную нагрузку на поясницу. Если есть хронические боли в спине или диагностированные заболевания, лучше проконсультироваться с врачом или физиотерапевтом.

И скручивания на блоке, и вариант с гантелями позволяют качественно проработать мышцы пресса. Главное — не забывать о технике и выбирать нагрузку, соответствующую уровню подготовки. Занимаясь дома, можно добиться не меньшего эффекта, чем в спортзале, если подходить к тренировкам осознанно. Но следует учитывать, что гантели, помимо пользы, накладывают и дополнительные ограничения: они требуют осторожности при работе с плечами и поясницей.

