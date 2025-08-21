Скручивания с гантелями: упражнение, которое может обернуться травмой
Что если я скажу вам, что привычные упражнения на пресс можно легко заменить дома — и результат почти не изменится? Да, речь идёт о том, чтобы превратить гантели в полноценную альтернативу тренажёру с тросами.
Почему кабельные скручивания так популярны
Секрет их эффективности — в постоянном натяжении, которое создаёт трос. В отличие от гантелей или штанги, которые тянет вниз только сила тяжести, кабель даёт сопротивление под разными углами. Это делает нагрузку более равномерной и позволяет прокачивать пресс точечно. Кроме того, добавлять вес здесь проще и безопаснее.
Но есть один минус: доступ к такому тренажёру есть далеко не у всех. А вот гантели можно найти почти в каждой квартире или купить за доступные деньги. Поэтому возникает вопрос: смогут ли они заменить кабель?
Как заменить кабель гантелями
На самом деле да. Если соблюдать технику, гантельные скручивания воспроизводят почти тот же уровень нагрузки. Главное — начинать с лёгкого веса и отрабатывать движение, прежде чем увеличивать нагрузку. Вот базовая схема:
- Лягте на спину на скамью (лучше использовать приподнятую поверхность, чтобы руки могли уходить ниже уровня тела).
- Поднимите ноги, согнув колени под углом 90 градусов.
- Возьмите гантели, вытяните руки над головой, слегка согнув локти.
- Подтягивайтесь вверх, скручивая корпус так, чтобы плечи и верх спины отрывались от скамьи.
Важно: руки должны двигаться синхронно с корпусом, а не отдельно.
Начинайте с трёх подходов по 10 повторений, а затем увеличивайте вес или количество повторов.
Сколько весить должны гантели
Выбирайте такой вес, чтобы выполнять упражнение было сложно, но техника не страдала. Стандарт — 3 подхода по 10 повторений. Если хочется больше объёма, уменьшите вес и добавьте повторов. Если нужна сила и глубина, наоборот, увеличьте нагрузку.
Интересный факт: по данным Orthopaedic Research Institute (Университет Новый Южный Уэльс), при этом упражнении плечи находятся в уязвимом положении, поэтому слишком тяжёлые гантели могут травмировать суставы. Если есть проблемы с плечами или поясницей — используйте минимальный вес или вовсе уберите нагрузку.
Кабельные и гантельные скручивания по-своему эффективны. Первые дают стабильное сопротивление, вторые — универсальность и доступность. Главное — техника и постепенное увеличение нагрузки. Тогда и дома можно получить результат, сравнимый с тренировкой в спортзале.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru