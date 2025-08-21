Скручивания с гантелями: упражнение, которое может обернуться травмой

Что если я скажу вам, что привычные упражнения на пресс можно легко заменить дома — и результат почти не изменится? Да, речь идёт о том, чтобы превратить гантели в полноценную альтернативу тренажёру с тросами.

Почему кабельные скручивания так популярны

Секрет их эффективности — в постоянном натяжении, которое создаёт трос. В отличие от гантелей или штанги, которые тянет вниз только сила тяжести, кабель даёт сопротивление под разными углами. Это делает нагрузку более равномерной и позволяет прокачивать пресс точечно. Кроме того, добавлять вес здесь проще и безопаснее.

Но есть один минус: доступ к такому тренажёру есть далеко не у всех. А вот гантели можно найти почти в каждой квартире или купить за доступные деньги. Поэтому возникает вопрос: смогут ли они заменить кабель?

Как заменить кабель гантелями

На самом деле да. Если соблюдать технику, гантельные скручивания воспроизводят почти тот же уровень нагрузки. Главное — начинать с лёгкого веса и отрабатывать движение, прежде чем увеличивать нагрузку. Вот базовая схема:

Лягте на спину на скамью (лучше использовать приподнятую поверхность, чтобы руки могли уходить ниже уровня тела).

Поднимите ноги, согнув колени под углом 90 градусов.

Возьмите гантели, вытяните руки над головой, слегка согнув локти.

Подтягивайтесь вверх, скручивая корпус так, чтобы плечи и верх спины отрывались от скамьи.

Важно: руки должны двигаться синхронно с корпусом, а не отдельно.

Начинайте с трёх подходов по 10 повторений, а затем увеличивайте вес или количество повторов.

Сколько весить должны гантели

Выбирайте такой вес, чтобы выполнять упражнение было сложно, но техника не страдала. Стандарт — 3 подхода по 10 повторений. Если хочется больше объёма, уменьшите вес и добавьте повторов. Если нужна сила и глубина, наоборот, увеличьте нагрузку.

Интересный факт: по данным Orthopaedic Research Institute (Университет Новый Южный Уэльс), при этом упражнении плечи находятся в уязвимом положении, поэтому слишком тяжёлые гантели могут травмировать суставы. Если есть проблемы с плечами или поясницей — используйте минимальный вес или вовсе уберите нагрузку.

Кабельные и гантельные скручивания по-своему эффективны. Первые дают стабильное сопротивление, вторые — универсальность и доступность. Главное — техника и постепенное увеличение нагрузки. Тогда и дома можно получить результат, сравнимый с тренировкой в спортзале.