Слабая спина крадёт годы жизни: упражнения, которые спасают
Когда речь заходит о красивой осанке и здоровой спине, большинство думает о сложных тренажёрах или долгих часах в спортзале. Но правда в том, что достаточно пары гантелей и двадцати минут, чтобы прокачать мышцы, которые ежедневно держат на себе нагрузку всего тела.
Зачем тренировать спину с гантелями
Регулярные упражнения для спины улучшают осанку, укрепляют позвоночник, предотвращают боли и снижают риск травм. В отличие от машин в зале, гантели дают больший диапазон движений, развивают координацию и помогают убрать дисбаланс между правой и левой половиной тела.
Интересный факт: исследования показывают, что тренировка спины напрямую влияет на здоровье шеи и плеч. Люди, которые включают силовые упражнения в свой план хотя бы дважды в неделю, в среднем на 30% реже жалуются на хроническую боль.
Комплекс из шести упражнений
Предлагаемый тренировочный план состоит из шести движений. Каждое выполняется по три подхода по 12 повторений. Перерыв между сетами — 30-60 секунд. Вся тренировка займёт примерно 20 минут.
Тяга гантелей в наклоне (Bent-Over Row)
- Встаньте, ноги на ширине бёдер, наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой. Подтяните гантели к рёбрам, сводя лопатки. Используйте тяжёлые гантели.
Обратная тяга в наклоне (Bent-Over Inverted Row)
- Техника похожа на первое упражнение, но ладони смотрят вверх. Тяните вес чуть дальше средней линии корпуса.
Высокая тяга (High Pull)
- Исходное положение — стоя. С прямыми руками поднимайте гантели к подбородку, удерживая локти вверху. Подойдёт средний или тяжёлый вес.
Разведение рук в наклоне (Rear Delt Fly)
- Слегка согнув колени и наклонившись вперёд, разводите руки с гантелями в стороны. Работают задние дельты и верх спины.
Тяга в планке (Renegade Row)
- Начните в положении высокой планки, удерживая гантели. Подтягивайте их поочерёдно к корпусу. Для упрощения можно опуститься на колени.
Пуловер с гантелью (Lat Pullover)
- Лягте на спину, согнув колени. Поднимите гантель над лицом, затем медленно заведите её за голову и верните к груди. Отлично включаются широчайшие мышцы.
Что понадобится
- комплект гантелей среднего и тяжёлого веса;
- коврик для удобства (по желанию).
Где тренироваться
Выполнять упражнения можно и дома, если есть место, и в зале. В обоих случаях эффект будет одинаково ощутим.
Интересный факт: силовые упражнения со свободными весами активируют мышцы-стабилизаторы на 40% больше, чем работа в тренажёрах. Именно поэтому даже короткая тренировка с гантелями даёт такой сильный результат.
