Слабая спина крадёт годы жизни: упражнения, которые спасают

Когда речь заходит о красивой осанке и здоровой спине, большинство думает о сложных тренажёрах или долгих часах в спортзале. Но правда в том, что достаточно пары гантелей и двадцати минут, чтобы прокачать мышцы, которые ежедневно держат на себе нагрузку всего тела.

Зачем тренировать спину с гантелями

Регулярные упражнения для спины улучшают осанку, укрепляют позвоночник, предотвращают боли и снижают риск травм. В отличие от машин в зале, гантели дают больший диапазон движений, развивают координацию и помогают убрать дисбаланс между правой и левой половиной тела.

Интересный факт: исследования показывают, что тренировка спины напрямую влияет на здоровье шеи и плеч. Люди, которые включают силовые упражнения в свой план хотя бы дважды в неделю, в среднем на 30% реже жалуются на хроническую боль.

Комплекс из шести упражнений

Предлагаемый тренировочный план состоит из шести движений. Каждое выполняется по три подхода по 12 повторений. Перерыв между сетами — 30-60 секунд. Вся тренировка займёт примерно 20 минут.

Тяга гантелей в наклоне (Bent-Over Row)

Встаньте, ноги на ширине бёдер, наклоните корпус вперёд, сохраняя спину прямой. Подтяните гантели к рёбрам, сводя лопатки. Используйте тяжёлые гантели.

Обратная тяга в наклоне (Bent-Over Inverted Row)

Техника похожа на первое упражнение, но ладони смотрят вверх. Тяните вес чуть дальше средней линии корпуса.

Высокая тяга (High Pull)

Исходное положение — стоя. С прямыми руками поднимайте гантели к подбородку, удерживая локти вверху. Подойдёт средний или тяжёлый вес.

Разведение рук в наклоне (Rear Delt Fly)

Слегка согнув колени и наклонившись вперёд, разводите руки с гантелями в стороны. Работают задние дельты и верх спины.

Тяга в планке (Renegade Row)

Начните в положении высокой планки, удерживая гантели. Подтягивайте их поочерёдно к корпусу. Для упрощения можно опуститься на колени.

Пуловер с гантелью (Lat Pullover)

Лягте на спину, согнув колени. Поднимите гантель над лицом, затем медленно заведите её за голову и верните к груди. Отлично включаются широчайшие мышцы.

Что понадобится

комплект гантелей среднего и тяжёлого веса;

коврик для удобства (по желанию).

Где тренироваться

Выполнять упражнения можно и дома, если есть место, и в зале. В обоих случаях эффект будет одинаково ощутим.

Интересный факт: силовые упражнения со свободными весами активируют мышцы-стабилизаторы на 40% больше, чем работа в тренажёрах. Именно поэтому даже короткая тренировка с гантелями даёт такой сильный результат.