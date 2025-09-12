Один простой комплекс, и ваши плечи перестанут быть прежними
Если у вас не так много свободного времени, но хочется привести руки в тонус, достаточно пары гантелей и всего нескольких минут. С их помощью можно нагрузить бицепсы, трицепсы и плечи, а заодно задействовать мышцы корпуса. Такой мини-комплекс легко включить в утреннюю разминку или выполнить в обеденный перерыв.
Как построена тренировка
Весь цикл занимает около пяти минут. Упражнения выполняются одно за другим, почти без отдыха. Если есть время и силы, можно повторить круг ещё один-два раза. Для работы подойдут гантели весом от 3 до 15 фунтов (от 1,5 до 7 кг) — всё зависит от уровня подготовки.
Жим гантелей вверх
Это упражнение помогает развить плечевой пояс и хорошо нагружает мышцы пресса, поскольку выполняется стоя. Чтобы усложнить задачу, можно делать жим поочерёдно одной рукой.
-
Встаньте прямо, стопы на ширине таза, колени слегка согнуты.
-
Поднимите руки с гантелями в положение "воротца" — локти согнуты и разведены в стороны на уровне плеч.
-
Напрягите мышцы живота и вытолкните гантели вверх.
-
Медленно вернитесь в исходное положение.
Повторите 20 раз.
Трицепсовый жим за головой
Движение отлично прорабатывает заднюю поверхность рук. Важно контролировать корпус и не допускать излишнего прогиба в пояснице.
-
Встаньте прямо, стопы на ширине бёдер.
-
Возьмите одну гантель обеими руками и поднимите её над головой. Локти должны быть направлены вперёд.
-
Согните руки, опуская снаряд за голову до уровня плеч.
-
Снова выпрямите руки вверх.
Сделайте 20 повторений.
Сгибание рук с жимом вперёд
Это комбинация сразу нескольких движений: бицепсового подъёма, переднего подъёма и жима. Сначала упражнение кажется лёгким, но к концу подхода хорошо ощущается нагрузка.
-
Исходное положение — стоя, гантели у бёдер, ладони обращены к телу.
-
Согните локти, поднимая вес к груди.
-
Выведите руки вперёд на уровень плеч, ладони вниз.
-
Верните локти к корпусу и опустите гантели.
Выполните 20 повторов.
Обратная разводка с жимом назад
Это упражнение сочетает элементы махов для плеч и движения на заднюю поверхность рук. Главное — не спешить и работать мышцами, а не инерцией.
-
Встаньте в разножку, левая нога впереди, правая прямая.
-
Наклонитесь вперёд под углом примерно 45 градусов, спина ровная.
-
Поднимите руки в стороны, сводя лопатки. Медленно опустите вниз.
-
Затем отведите руки назад вдоль бёдер и снова опустите.
На каждую сторону выполните по 10 повторений.
Отжимания "алмаз"
Финальный акцент комплекса — вариация отжиманий, где основная нагрузка ложится на трицепсы.
-
Встаньте на колени, ступни соединены, колени разведены в стороны.
-
Ладони поставьте на пол чуть уже ширины плеч.
-
Согните руки, опускаясь к полу, и, не касаясь его грудью, вернитесь в исходное положение.
Сделайте 20 раз.
Почему это работает
Комплекс удобен тем, что сочетает разные типы движений и задействует почти все основные мышцы рук. Он подойдёт тем, у кого нет возможности выделять много времени на спорт, но хочется поддерживать форму. Такой вариант можно использовать как самостоятельную тренировку или как дополнение к более масштабным программам — например, вместе с коротким комплексом для пресса или интервальной кардио-сессией.
