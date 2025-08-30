Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:50

Секрет сильных рук без спортзала: что даёт всего 6 движений

Тренеры показали упражнения с гантелями для укрепления бицепсов и трицепсов

Красивые и подтянутые руки — не только эстетика, но и удобство в повседневной жизни. Регулярные тренировки с гантелями помогают не только укрепить бицепсы и трицепсы, но и делают привычные дела вроде переноски сумок или чемодана гораздо проще. К тому же, постепенно заметив изменения в зеркале, можно обрести дополнительную уверенность в себе.

Гантели — доступный и практичный инвентарь: они занимают минимум места и подходят как для домашних тренировок, так и для занятий в зале или на свежем воздухе. Достаточно уделить 20 минут и выполнить два подхода по 12 повторений каждого упражнения, чтобы ощутить первые результаты.

Базовые упражнения для бицепсов

Стоячие сгибания с гантелями

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Держите гантели у бедер ладонями внутрь. Поднимайте их к плечам, удерживая локти прижатыми к корпусу. В верхней точке ладони должны быть развернуты к вам. Сделайте паузу и плавно опустите руки.

Молотковые сгибания

Исходное положение аналогично предыдущему упражнению. Поднимайте гантели вверх ладонями внутрь, сохраняя локти неподвижными. В верхней точке гантели должны быть максимально близко к плечам.

Совет: оба варианта можно выполнять сидя — это снизит нагрузку на спину.

Концентрированные сгибания

Сядьте на край устойчивого стула, ноги разведите широко. Локоть одной руки уприте во внутреннюю поверхность бедра. Медленно опускайте гантель вниз, оставляя локоть слегка согнутым. Затем поднимайте обратно, удерживая корпус и плечо неподвижными. Сделайте все повторения одной рукой, потом поменяйте.

Упражнения для трицепсов

Двуручные разгибания над головой

Сядьте на стул, спина прямая, стопы на полу. Возьмите гантель обеими руками и поднимите над головой. Медленно опускайте за голову до уровня предплечий, затем возвращайте вверх.

Одноручные разгибания над головой

Сидя в той же позиции, возьмите гантель одной рукой, вытянув руку вверх. Аккуратно опустите её за голову и верните в исходное положение. Сделайте повторения каждой рукой поочередно.

Важно: голову держите прямо, не наклоняйте её вперед.

Разгибания руки назад в наклоне

Поставьте левое колено и руку на стул для упора, корпус параллелен полу. В правой руке гантель, локоть согнут и прижат к телу. Медленно выпрямляйте руку назад до параллели с полом, затем возвращайте в исходное положение. Повторите на другую сторону.

Подсказка: выполняйте перед зеркалом без веса, чтобы отработать правильную технику.

Почему стоит включить эти упражнения

Такая программа не требует сложного оборудования и подходит даже новичкам. Она сочетает изолированные движения для бицепсов и трицепсов, помогая быстрее добиться гармоничного рельефа. При регулярных занятиях заметно улучшается мышечный тонус, сила и выносливость.

