Один гантель против живота: тренировка, о которой молчат фитнес-залы

Необязательно покупать дорогостоящие тренажёры, чтобы прокачать пресс дома. Даже один гантель способен превратить обычную тренировку в эффективный комплекс для кора. Такой 20-минутный сет поможет укрепить мышцы живота, добавить нагрузку к привычным упражнениям и сделать их более результативными.

Сильный пресс — это не только эстетика. Он поддерживает позвоночник и снижает риск болей в пояснице, которые часто возникают у тех, кто работает за компьютером. Главное — выполнять упражнения с правильной техникой и, при необходимости, посоветоваться с врачом или физиотерапевтом.

20 минут для сильного кора

Комплекс построен на упражнениях с поворотами и статической нагрузкой. Если у вас есть разборный гантель, будет удобно менять вес, подстраивая его под уровень подготовки.

Русский твист

Сядьте, согнув колени и поставив стопы на пол. Возьмите гантель двумя руками и немного отклонитесь назад, пока не почувствуете напряжение пресса. Сохраняя прямую спину, поворачивайте корпус то вправо, то влево. Важно, чтобы движение исходило именно из корпуса, а не из рук. Сделайте 3 подхода по 15-20 повторов.

• Совет: выполняйте твист медленно и под контролем, удерживая пресс в напряжении.

Скручивания с гантелью

Лягте на спину, ноги согните под углом 90 градусов. Гантель держите у груди. Поднимаясь в верхнюю точку, выпрямляйте руки с гантелью вперёд. После короткой паузы плавно опуститесь обратно. Выполните 3 подхода по 15-20 раз.

• Совет: если тяжело выносить гантель вперёд, держите её у груди, пока не наберёте силу.

Дровосек

Встаньте широко, носки слегка разверните наружу. Гантель держите у бедра с правой стороны. Поднимая вес по диагонали вверх, разворачивайте корпус влево и слегка разворачивайте стопы. Вернитесь в исходное положение и повторите 12 раз. Затем выполните то же самое в другую сторону. Всего — 3 подхода.

• Совет: движение должно быть плавным, без махов.

Ролл-аут с гантелью

Если гантель регулируемая и имеет вращающиеся диски, её можно использовать как аб-роллер. Встаньте на колени, поставив коврик под них. Удерживая гантель, медленно откатывайтесь вперёд, напрягая пресс и не прогибаясь в пояснице. Дойдя до комфортного предела, задержитесь на секунду и вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 повторов.

• Совет: это продвинутое упражнение, требующее сильного кора. Если пока сложно, ограничьтесь предыдущими движениями.

Почему стоит попробовать

Такой короткий комплекс задействует весь пресс, улучшает стабильность и помогает лучше справляться с нагрузками в повседневной жизни. Главное — сохранять контроль над техникой и подбирать вес, который позволит выполнить все повторы без рывков.