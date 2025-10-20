Думали, что это остеопороз? На самом деле — смертельно редкий диагноз, разрушающий кости
Редкие генетические болезни часто протекают скрытно, а первые симптомы можно принять за обычные возрастные или ортопедические проблемы. Одно из таких заболеваний — гипофосфатазия (ГФФ), которое поражает костную систему и может привести к инвалидности. О нём рассказала врач-кардиолог, педиатр, руководитель отдела орфанных болезней и профилактики инвалидизирующих заболеваний Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Нато Вашакмадзе.
Что такое гипофосфатазия
Гипофосфатазия — это редкое наследственное заболевание, вызванное мутацией в гене ALPL, который отвечает за выработку фермента щелочной фосфатазы. Именно этот фермент необходим для нормального формирования костей и зубов.
"Гипофосфатазия — мультисистемное заболевание, при котором дефицит щелочной фосфатазы приводит к нарушениям минерализации костной ткани и развитию серьёзных осложнений", — пояснила Вашакмадзе.
Без достаточного количества фермента кальций и фосфор не могут полноценно встраиваться в костную структуру. В результате кости становятся мягкими, ломкими и легко деформируются.
Основные проявления заболевания
Симптомы гипофосфатазии могут появиться в любом возрасте - от младенчества до взрослой жизни.
Типичные признаки:
-
преждевременная потеря молочных зубов;
-
боль в костях и суставах, не связанная с нагрузкой;
-
мышечная слабость и быстрая утомляемость;
-
переломы даже при незначительных травмах;
-
затруднённое дыхание из-за деформации грудной клетки;
-
нарушение роста и формирование скелета у детей.
Чем опасна гипофосфатазия
Заболевание считается мультисистемным — оно влияет не только на кости, но и на мышцы, лёгкие, почки и даже нервную систему. Чем раньше проявляется ГФФ, тем тяжелее течение болезни.
"Если болезнь возникает в младенчестве, прогноз крайне неблагоприятный: менее половины таких пациентов доживают до года", — отметила Нато Вашакмадзе.
В более позднем возрасте заболевание может протекать мягче, но всё равно приводит к хронической боли, деформации скелета и ограничению подвижности.
Диагностика
Определить заболевание можно с помощью биохимического анализа крови, который выявляет стойкое снижение уровня щелочной фосфатазы.
Дополнительно врач может назначить:
-
анализ на уровень кальция, фосфора и витамина D;
-
рентген или денситометрию для оценки плотности костей;
-
генетический тест для подтверждения мутации в гене ALPL.
Важно: гипофосфатазию можно спутать с рахитом, остеопорозом или нарушениями обмена кальция, поэтому точный диагноз ставится только на основе комплексного обследования.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: лечить ГФФ как обычный остеопороз.
Последствие: стандартные препараты кальция и витамина D неэффективны и могут ухудшить состояние.
Альтернатива: терапия должна быть индивидуальной и направленной на компенсацию ферментного дефицита.
-
Ошибка: игнорировать боли в костях у детей.
Последствие: поздняя диагностика приводит к необратимым деформациям скелета.
Альтернатива: при необычных симптомах обращаться к педиатру или генетику.
-
Ошибка: считать заболевание исключительно детским.
Последствие: у взрослых болезнь часто остаётся нераспознанной.
Альтернатива: биохимический анализ крови обязателен при хронических болях в костях неизвестного происхождения.
Как лечат гипофосфатазию
Полностью излечить заболевание пока невозможно, но контролировать его течение можно. Цель терапии — уменьшить боль, улучшить качество жизни и предотвратить осложнения.
Основные направления лечения:
-
ферментозаместительная терапия (в специализированных центрах);
-
поддержка костной ткани - физиотерапия, массаж, плавание;
-
коррекция питания с достаточным содержанием белка и витаминов группы B;
-
реабилитация при нарушении подвижности и болевом синдроме.
"Хотя заболевание не излечивается полностью, при своевременной диагностике и грамотной терапии можно добиться стабильного состояния и избежать инвалидизации", — подчеркнула Вашакмадзе.
А что если болезнь проявилась у взрослого
У взрослых гипофосфатазия часто протекает в скрытой форме — с хронической усталостью, болью в мышцах и ломкостью костей. В таких случаях диагностика особенно важна: без лечения болезнь медленно прогрессирует, а частые микропереломы приводят к деформации скелета.
Плюсы и минусы современной терапии
|Плюсы
|Минусы
|Позволяет замедлить разрушение костей
|Не устраняет генетическую причину
|Уменьшает боль и повышает подвижность
|Требует постоянного наблюдения
|Улучшает прогноз при раннем начале лечения
|Высокая стоимость ферментной терапии
Мифы и правда
-
Миф: гипофосфатазия — разновидность остеопороза.
Правда: это генетическое заболевание, не связанное с дефицитом кальция.
-
Миф: болезнь проявляется только у детей.
Правда: у взрослых симптомы тоже встречаются, но часто остаются без внимания.
-
Миф: если уровень щелочной фосфатазы низкий, это неопасно.
Правда: стойкое снижение — ключевой признак ГФФ и повод для обследования.
FAQ
Как наследуется заболевание?
Гипофосфатазия передаётся по аутосомно-рецессивному или доминантному типу — риск зависит от конкретной мутации.
Можно ли предупредить болезнь?
Профилактика невозможна, но ранняя диагностика у родственников помогает выявить носителей гена.
Какие специалисты лечат ГФФ?
Педиатр, эндокринолог, ортопед и врач-генетик совместно разрабатывают план терапии.
Можно ли заниматься спортом?
Да, но под контролем врача и без нагрузок на кости — предпочтительно плавание или лечебная гимнастика.
Нужно ли принимать кальций и витамин D?
Только по назначению врача — самостоятельный приём может быть вреден.
Три интересных факта
-
Факт 1. Гипофосфатазия встречается примерно у одного человека из 100 000, но лёгкие формы могут оставаться нераспознанными.
-
Факт 2. Болезнь впервые описана в 1948 году канадским врачом Джоном Ратклиффом.
-
Факт 3. Современные ферментные препараты позволяют продлить жизнь детям с тяжёлой формой ГФФ на десятки лет.
