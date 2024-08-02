Семья Дульцевых не могла видеться с детьми в Словении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о тяжелых условиях, в которых находилась семья Дульцевых во время заключения в Словении.
Он подчеркнул, что супруги были лишены возможности регулярно видеться со своими детьми, и им удавалось встречаться лишь изредка. Кроме того, существовала реальная угроза лишения их родительских прав, если бы они остались в заключении.
Таким образом, Песков подчеркнул сложность ситуации, в которой оказалась семья Дульцевых, и обосновал необходимость их возвращения в Россию. Он дал понять, что помимо ограничения свободы, супруги столкнулись с серьезным риском потерять связь со своими детьми.
Фото: www. kremlin. ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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