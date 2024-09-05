Эксперт заявил о нескольких преимуществах электромобиля для Россиян над бензиновым аналогом

Автоблогер Александр Булкин рассказал в интервью для NEWS. ru о преимуществах электромобилей. Он отметил, что такие машины безопаснее и экологичнее, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Булкин подчеркнул, что стоимость заправки электромобиля составляет всего 300-400 рублей. В то же время заправка полного бака бензином (например, АИ-95) может достигать 3,5 тысячи рублей.

Электромобили более экологичны, чем машины с двигателями внутреннего сгорания, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества. Кроме того, заправка бензином обходится дорого, а зарядка электромобиля на станции стоит гораздо меньше. В некоторых местах зарядка даже предоставляется бесплатно.

Для владельцев домов или квартир с парковкой зарядка автомобиля становится ещё более удобной. Электричество для зарядки обойдётся недорого, и счёт за него вырастет незначительно.

С точки зрения обслуживания электромобили требуют меньше внимания. В отличие от обычных машин, которым требуется техобслуживание каждые 10-15 тысяч километров, включая замену масла и фильтров, а также более серьёзное обслуживание каждые 30-40 тысяч километров, электромобили посещают сервис реже. В них нет необходимости менять масло, а благодаря рекуперативному торможению тормозные колодки служат дольше.

Ещё одно преимущество электромобилей — это динамика разгона. Они обеспечивают мгновенный крутящий момент, передаваемый напрямую на колёса, что даёт водителю быстрое ускорение без задержек, характерных для автомобилей с ДВС.

Ранее эксперт в области автомобилей Максим Фёдоров обсуждал потенциальные изменения, связанные с внедрением единых стандартов для камер на дорогах России. Это могло бы упорядочить их работу и регистрацию нарушений.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz) (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)