Август Ханнинг: Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток"

Бывший глава Федеральной разведывательной службы ФРГ Август Ханнинг утверждает, что Польша оказывала Украине логистическую поддержку в операции по подрыву газопроводов "Северный поток". По его словам, эта операция была результатом договоренности между высшими чинами Украины и Польши.
Ханнинг считает, что украинская спецслужба провела атаку на газопроводы с сильной логистической поддержкой Польши. Он полагает, что подобные решения принимаются на самых высоких уровнях, и в данном случае была договоренность между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.
Немецкие СМИ ранее сообщали, что Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к диверсии на "Северных потоках". После этого он получил предупреждение и покинул Польшу.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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