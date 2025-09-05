Хрустящая кожа и нежное мясо: как утка превращается в гастрономический шедевр

Хотите удивить близких нежным и сочным утиным мясом, которое легко готовится дома? Запечённое филе утки в духовке — отличный выбор! Особенность этого блюда в том, что мясо получается мягким и ароматным без использования фольги или рукава для запекания.

Ингредиенты

Филе утки с кожей — 400 г

Репчатый лук — 3 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Соль — 0,5 ч. л.

Сухие специи — 0,5 ч. л.

Подготовка филе утки: важные нюансы

Промойте филе под холодной водой и тщательно обсушите. Натрите мясо солью, затем посыпьте специями. Полейте растительным маслом и равномерно вотрите приправы в мясо.

Сделайте аккуратные надрезы на кожице, не затрагивая само мясо — это поможет жиру лучше вытопиться и улучшит вкус.

Нарежьте лук полукольцами, а чеснок — тонкими пластинками. Выложите лук и чеснок на дно формы для запекания, создавая ароматную "подушку". Сверху положите подготовленное филе утки.

Запекайте при температуре 190 градусов около 1 часа. За это время мясо пропитается ароматами лука и чеснока, а кожа станет золотистой и хрустящей.

Готовое филе утки можно подавать как самостоятельное блюдо — нарезав на порционные кусочки. Оно отлично сочетается с хлебом и прекрасно подходит для мясных салатов.