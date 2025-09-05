Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гречка с уткой и яблоками
Гречка с уткой и яблоками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:18

Хрустящая кожа и нежное мясо: как утка превращается в гастрономический шедевр

Утиное филе запекается в духовке без фольги с сохранением мягкости — кулинарный рецепт

Хотите удивить близких нежным и сочным утиным мясом, которое легко готовится дома? Запечённое филе утки в духовке — отличный выбор! Особенность этого блюда в том, что мясо получается мягким и ароматным без использования фольги или рукава для запекания.

Ингредиенты

  • Филе утки с кожей — 400 г
  • Репчатый лук — 3 шт.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сухие специи — 0,5 ч. л.

Подготовка филе утки: важные нюансы

Промойте филе под холодной водой и тщательно обсушите. Натрите мясо солью, затем посыпьте специями. Полейте растительным маслом и равномерно вотрите приправы в мясо.

Сделайте аккуратные надрезы на кожице, не затрагивая само мясо — это поможет жиру лучше вытопиться и улучшит вкус.

Нарежьте лук полукольцами, а чеснок — тонкими пластинками. Выложите лук и чеснок на дно формы для запекания, создавая ароматную "подушку". Сверху положите подготовленное филе утки.

Запекайте при температуре 190 градусов около 1 часа. За это время мясо пропитается ароматами лука и чеснока, а кожа станет золотистой и хрустящей.

Готовое филе утки можно подавать как самостоятельное блюдо — нарезав на порционные кусочки. Оно отлично сочетается с хлебом и прекрасно подходит для мясных салатов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Польский рецепт судака готовится с овощным бульоном и сливочным соусом по традиционной технологии сегодня в 14:45

Судак по-польски: рецепт, который экономит время и радует вкусом

Судак по-польски — простой и вкусный рецепт, который понравится всей семье. Узнайте, как приготовить это сытное и полезное блюдо с овощным бульоном и нежным соусом из яиц и зелени.

Читать полностью » Диетологи рекомендовали ореховую пасту и авокадо вместо масла и джема на завтрак сегодня в 14:43

То, что кладут на тосты каждое утро, может тихо подрывать здоровье: полезные и вкусные варианты

Как превратить привычный тост в источник энергии и пользы? Откройте для себя неожиданные сочетания для завтрака, которые удивят вкусом.

Читать полностью » Советский торт Кудрявый мальчик готовится из сметаны, муки и какао по стандартному рецепту сегодня в 10:17

Шоколадные кубики торта: мост между прошлым и настоящим, который разбудит забытые эмоции

Узнайте, как испечь торт "Кудрявый мальчик" — советский десерт с шоколадными кубиками и сметанным кремом. Простой рецепт для семейного ужина, который удивит всех!

Читать полностью » Кулинарные специалисты рекомендуют салат с гранатом и сыром сегодня в 9:56

Гранат и сыр в салате: как обычное блюдо становится парадоксальным шедевром за минуты

Захватывающий салат с гранатом и сыром: яркий, витаминный, готовится за минуты. Свежая зелень, орехи и пикантная заправка — праздник вкуса без лишних хлопот.

Читать полностью » Рецепт пиццы без колбасы с курицей и грибами сохраняет текстуру и аромат при запекании сегодня в 9:13

Пицца без колбасы — почему именно она становится новой классикой на кухне

Хотите ли вы узнать, как превратить простые ингредиенты в ароматную пиццу без колбасы? Этот рецепт с курицей и грибами обещает сытный вкус и яркие краски. Кулинария, пицца, рецепт.

Читать полностью » Кальмары и грибы в салате сочетаются с лимонным соком сегодня в 8:59

Салат из морепродуктов, который не кажется морским — неожиданный вкус и текстура

Откройте для себя рецепт салата с кальмарами и грибами — сочетание нежности морепродуктов и аромата грибов в одном блюде. Узнайте секреты правильного приготовления и подачи!

Читать полностью » Ингредиенты салата с грибами и курицей включают корейскую морковь и свежие овощи сегодня в 8:14

Салат из консервированных грибов — просто, но удивительно вкусно и сочно

Хрустящий салат с грибами и курицей: простой рецепт на 30 минут, полный вкуса и полезных ингредиентов. Идея для семейного стола без лишних хлопот.

Читать полностью » Итальянские повара описали способ приготовления брускетты с сыром и помидорами за 35 минут сегодня в 7:56

Итальянская еда: угроза скуки на столе — или спасение в одном рецепте

Хрустящий хлеб с сыром и помидорами — мечта гурмана. Узнайте простой рецепт итальянской брускетты, которая завоюет сердца за 35 минут!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

iPhone в России могут уйти в серый сегмент без версии RuStore для iOS
Недвижимость

Депутат предложил обязать владельцев больших квартир делиться жильём с многодетными семьями
Спорт и фитнес

Нужно ли есть перед утренней тренировкой: рекомендации врачей
ЮФО

ГИБДД напомнила жителям новых регионов о необходимости заменить документы и номера до 1 января 2026 года
Туризм

Путешественница из Австрии назвала расходы на отдых в Палермо в мае 2025 года — около 785 евро
ПФО

В Саратове начнётся строительство завода КАМАЗа по выпуску раздаточных коробок в 2026 году
Красота и здоровье

Стилисты назвали лоферы универсальной обувью для межсезонья
УрФО

Суд в Свердловской области обязал автосалон вернуть деньги за Exeed LX и выплатить штрафы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet