Утиный бульон с сибирскими ягодами
Утиный бульон с сибирскими ягодами
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:01

Утиные ножки: эмоциональный взрыв вкуса, контрастирующий с обыденной кухней

Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса

Хотите приготовить блюдо, которое поразит нежностью и ароматом? Утиная ножка конфи — это классика французской кухни, где мясо томится в собственном жиру долго и медленно, превращаясь в настоящее гастрономическое чудо.

Что такое конфи и почему стоит попробовать?

Конфи — это способ приготовления, при котором утиные ножки медленно томятся в жире при низкой температуре. В итоге мясо становится настолько мягким, что буквально тает во рту. Это блюдо идеально для тех, кто ценит насыщенный вкус и изысканность.

Ингредиенты

  • Утиные окорочка — 600 г
  • Утиный жир (или свиной жир, рафинированное растительное масло) — 450 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Веточка розмарина — 5 г
  • Веточка тимьяна (чабреца) — 5 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Душистый перец — 2 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Соль — 0,5 ст. л.
  • Черный молотый перец — 0,5 ч. л.

Пошаговое приготовление утиных ножек конфи

Если у вас есть целая утка, разделите ее на порционные куски. Для конфи лучше всего подойдут ножки — они мясистые и эффектные. Лук очистите и нарежьте кольцами.

Промойте и обсушите ножки. Выложите их в миску вместе с луком, посыпьте солью и перцем, полейте лимонным соком и тщательно перемешайте. Отправьте в холодильник на 8-10 часов для маринования.

Обрезки с кожи и жиром нарежьте мелко и томите на медленном огне около 40 минут, периодически помешивая. Полученный жир процедите и перелейте в банку. Если жира мало, можно добавить свиной или растительный.

Отряхните ножки от лука и выложите в глубокую форму для запекания. Добавьте чеснок, розмарин, тимьян, лавровый лист и душистый перец. Залейте жиром так, чтобы ножки были полностью покрыты.

Накройте форму крышкой и поставьте в холодную духовку. Томите при 140℃ около 3 часов, не перемешивая. По желанию, в конце можно подрумянить ножки на сковороде или в духовке для красивой корочки.

Подавайте утиные ножки конфи с картофельным пюре и ягодным соусом, например, вишневым. Украсьте блюдо веточками розмарина — так оно станет еще аппетитнее.

Полезные рекомендации

  • Если часто готовите утку, собирайте обрезки с жиром и замораживайте их — это удобно и экономно.
  • Для томления выбирайте подходящую форму и учитывайте особенности вашей духовки.
  • Если утиный жир недоступен, не бойтесь использовать качественное растительное масло.

