© commons.wikimedia.org by Solomon203 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Утиная грудка и горсть вишни — результат свёл гостей с ума

Кулинар Дарья Янбекова показала рецепт утиной грудки с вишнёвым соусом

Всего за 25 минут можно приготовить блюдо, которое удивит семью и гостей не хуже ресторанного шефа. Речь идёт об утиной грудке с вишнёвым соусом — простом, полезном и очень эффектном на вид.

Кулинар Дарья Янбекова поделилась этим рецептом у себя в соцсетях, отметив, что он идеально подходит для летних вечеров, когда хочется чего-то необычного, но времени и сил на готовку совсем мало.

Что понадобится

Для утки под вишнёвым соусом нужны самые доступные ингредиенты:

  • утиная грудка — 2 шт. (около 500 г),
  • соль и перец,
  • масло для жарки,
  • вишня — 200 г,
  • сахар — 1 ст. ложка,
  • бальзамический уксус — 1 ст. ложка,
  • вода — 50 мл.

Как готовить утку

  1. Сначала на коже грудки делаются неглубокие надрезы.
  2. Мясо натирается солью и перцем.
  3. На хорошо разогретую сковороду наливают немного масла и выкладывают утку кожей вниз.
  4. На среднем огне её обжаривают примерно 10 минут, пока не вытопится жир.
  5. Затем переворачивают и держат ещё около 5 минут.

Готовое мясо снимают и накрывают фольгой, чтобы оно не потеряло сочность.

Секрет вишнёвого соуса

Соус готовится в той же сковороде. Излишки жира убирают, в оставшееся добавляют сахар и растапливают его. Потом туда отправляют вишню, уксус и воду. На медленном огне смесь томится примерно 7 минут, пока не загустеет. По вкусу можно добавить ещё немного соли или сахара.

Когда соус готов, утку нарезают тонкими ломтиками, выкладывают на тарелку и щедро поливают ароматной вишнёвой подливкой.

