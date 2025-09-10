Утиная грудка и горсть вишни — результат свёл гостей с ума

Всего за 25 минут можно приготовить блюдо, которое удивит семью и гостей не хуже ресторанного шефа. Речь идёт об утиной грудке с вишнёвым соусом — простом, полезном и очень эффектном на вид.

Кулинар Дарья Янбекова поделилась этим рецептом у себя в соцсетях, отметив, что он идеально подходит для летних вечеров, когда хочется чего-то необычного, но времени и сил на готовку совсем мало.

Что понадобится

Для утки под вишнёвым соусом нужны самые доступные ингредиенты:

утиная грудка — 2 шт. (около 500 г),

соль и перец,

масло для жарки,

вишня — 200 г,

сахар — 1 ст. ложка,

бальзамический уксус — 1 ст. ложка,

вода — 50 мл.

Как готовить утку

Сначала на коже грудки делаются неглубокие надрезы. Мясо натирается солью и перцем. На хорошо разогретую сковороду наливают немного масла и выкладывают утку кожей вниз. На среднем огне её обжаривают примерно 10 минут, пока не вытопится жир. Затем переворачивают и держат ещё около 5 минут.

Готовое мясо снимают и накрывают фольгой, чтобы оно не потеряло сочность.

Секрет вишнёвого соуса

Соус готовится в той же сковороде. Излишки жира убирают, в оставшееся добавляют сахар и растапливают его. Потом туда отправляют вишню, уксус и воду. На медленном огне смесь томится примерно 7 минут, пока не загустеет. По вкусу можно добавить ещё немного соли или сахара.

Когда соус готов, утку нарезают тонкими ломтиками, выкладывают на тарелку и щедро поливают ароматной вишнёвой подливкой.