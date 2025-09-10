Утиная грудка и горсть вишни — результат свёл гостей с ума
Всего за 25 минут можно приготовить блюдо, которое удивит семью и гостей не хуже ресторанного шефа. Речь идёт об утиной грудке с вишнёвым соусом — простом, полезном и очень эффектном на вид.
Кулинар Дарья Янбекова поделилась этим рецептом у себя в соцсетях, отметив, что он идеально подходит для летних вечеров, когда хочется чего-то необычного, но времени и сил на готовку совсем мало.
Что понадобится
Для утки под вишнёвым соусом нужны самые доступные ингредиенты:
- утиная грудка — 2 шт. (около 500 г),
- соль и перец,
- масло для жарки,
- вишня — 200 г,
- сахар — 1 ст. ложка,
- бальзамический уксус — 1 ст. ложка,
- вода — 50 мл.
Как готовить утку
- Сначала на коже грудки делаются неглубокие надрезы.
- Мясо натирается солью и перцем.
- На хорошо разогретую сковороду наливают немного масла и выкладывают утку кожей вниз.
- На среднем огне её обжаривают примерно 10 минут, пока не вытопится жир.
- Затем переворачивают и держат ещё около 5 минут.
Готовое мясо снимают и накрывают фольгой, чтобы оно не потеряло сочность.
Секрет вишнёвого соуса
Соус готовится в той же сковороде. Излишки жира убирают, в оставшееся добавляют сахар и растапливают его. Потом туда отправляют вишню, уксус и воду. На медленном огне смесь томится примерно 7 минут, пока не загустеет. По вкусу можно добавить ещё немного соли или сахара.
Когда соус готов, утку нарезают тонкими ломтиками, выкладывают на тарелку и щедро поливают ароматной вишнёвой подливкой.
