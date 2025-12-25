Один неверный жест — и отдых сорван: скрытые запреты Дубая для туристов

Дубай давно закрепил за собой репутацию города роскоши и технологического будущего, однако для туристов он остаётся направлением с повышенными рисками из-за строгих правовых и культурных норм. Незнание местных правил здесь нередко оборачивается штрафами, депортацией или вмешательством полиции. На это обращает внимание издание "Турпром", анализируя опыт российских путешественников.

Восточная специфика под глянцевым фасадом

Дубай стабильно входит в число самых востребованных зимних направлений у россиян. Комфортный климат, развитая инфраструктура, крупные торговые центры и высокий уровень сервиса ежегодно привлекают миллионы туристов. При этом ОАЭ остаются мусульманской страной, где нормы поведения жёстко регламентированы.

Местное законодательство ориентировано на поддержание общественного порядка и нравственных ценностей. Многие привычные для россиян действия в Дубае считаются нарушением и могут повлечь серьёзные последствия, независимо от статуса туриста.

Запреты, которые часто игнорируют

Одной из самых распространённых причин проблем становится алкоголь. Его употребление разрешено исключительно в лицензированных барах и ресторанах, тогда как распитие в парках, на пляжах или улицах грозит штрафом или арестом. Не менее чувствительной темой остаётся фотографирование — съёмка местных жителей без разрешения, особенно женщин, а также государственных и военных объектов запрещена.

Отдельное внимание уделяется внешнему виду и поведению. В общественных местах рекомендуется скромная одежда, закрывающая плечи и колени, а публичные проявления чувств, включая объятия и поцелуи, считаются неприемлемыми. Под строгим запретом находится и критика властей или правящей семьи ОАЭ, в том числе в социальных сетях.

Прецеденты с участием россиян

В СМИ регулярно появляются сообщения о задержаниях российских туристов. Так, одна из путешественниц была задержана за съёмку видео в купальнике на фоне мечети. В другом случае турист столкнулся с серьёзными обвинениями после обнаружения наркотических веществ в аэропорту. Также фиксировались ситуации, когда россиян депортировали за критические высказывания о властях ОАЭ в интернете.

Подобные истории подчёркивают, что даже неосторожное действие или комментарий может привести к серьёзным последствиям.

Поток туристов и рекомендации экспертов

По данным Ассоциации туроператоров России, к декабрю 2025 года ОАЭ приняли 2,45 млн российских туристов, что на 23% больше показателя 2024 года. На фоне роста турпотока эксперты советуют заранее изучать местные законы, соблюдать нормы одежды и поведения, быть осторожными в соцсетях и избегать конфликтных ситуаций.

Также рекомендуется учитывать правила Рамадана и оформлять медицинскую страховку с расширенным покрытием. Как подчёркивает "Турпром", внимательное отношение к деталям позволяет избежать неприятных ситуаций и провести отдых без лишних рисков.