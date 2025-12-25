Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дубай
Дубай
© freepik.com by diana.grytsku is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:06

Один неверный жест — и отдых сорван: скрытые запреты Дубая для туристов

Полиция Дубая задерживает туристов за фото местных жителей — Турпром

Дубай давно закрепил за собой репутацию города роскоши и технологического будущего, однако для туристов он остаётся направлением с повышенными рисками из-за строгих правовых и культурных норм. Незнание местных правил здесь нередко оборачивается штрафами, депортацией или вмешательством полиции. На это обращает внимание издание "Турпром", анализируя опыт российских путешественников.

Восточная специфика под глянцевым фасадом

Дубай стабильно входит в число самых востребованных зимних направлений у россиян. Комфортный климат, развитая инфраструктура, крупные торговые центры и высокий уровень сервиса ежегодно привлекают миллионы туристов. При этом ОАЭ остаются мусульманской страной, где нормы поведения жёстко регламентированы.

Местное законодательство ориентировано на поддержание общественного порядка и нравственных ценностей. Многие привычные для россиян действия в Дубае считаются нарушением и могут повлечь серьёзные последствия, независимо от статуса туриста.

Запреты, которые часто игнорируют

Одной из самых распространённых причин проблем становится алкоголь. Его употребление разрешено исключительно в лицензированных барах и ресторанах, тогда как распитие в парках, на пляжах или улицах грозит штрафом или арестом. Не менее чувствительной темой остаётся фотографирование — съёмка местных жителей без разрешения, особенно женщин, а также государственных и военных объектов запрещена.

Отдельное внимание уделяется внешнему виду и поведению. В общественных местах рекомендуется скромная одежда, закрывающая плечи и колени, а публичные проявления чувств, включая объятия и поцелуи, считаются неприемлемыми. Под строгим запретом находится и критика властей или правящей семьи ОАЭ, в том числе в социальных сетях.

Прецеденты с участием россиян

В СМИ регулярно появляются сообщения о задержаниях российских туристов. Так, одна из путешественниц была задержана за съёмку видео в купальнике на фоне мечети. В другом случае турист столкнулся с серьёзными обвинениями после обнаружения наркотических веществ в аэропорту. Также фиксировались ситуации, когда россиян депортировали за критические высказывания о властях ОАЭ в интернете.

Подобные истории подчёркивают, что даже неосторожное действие или комментарий может привести к серьёзным последствиям.

Поток туристов и рекомендации экспертов

По данным Ассоциации туроператоров России, к декабрю 2025 года ОАЭ приняли 2,45 млн российских туристов, что на 23% больше показателя 2024 года. На фоне роста турпотока эксперты советуют заранее изучать местные законы, соблюдать нормы одежды и поведения, быть осторожными в соцсетях и избегать конфликтных ситуаций.

Также рекомендуется учитывать правила Рамадана и оформлять медицинскую страховку с расширенным покрытием. Как подчёркивает "Турпром", внимательное отношение к деталям позволяет избежать неприятных ситуаций и провести отдых без лишних рисков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки с наличными и картами приводят к лишним расходам в Таиланде — опытные туристы сегодня в 12:56
Таиланд начинается с потерь: как туристы отдают деньги ещё до выхода из аэропорта

Как правильно обращаться с деньгами в Таиланде: обмен валюты, наличные, карты, комиссии и типичные ошибки, которые совершают туристы в первые дни поездки.

Читать полностью » Великобритания опубликовала список стран с высоким риском для туристов – Турпром сегодня в 8:01
Молдавия, Израиль и политические риски: какие страны не рекомендуют для отдыха россиянам

Планируя путешествия в 2026 году, не забудьте учесть рекомендации министерств иностранных дел. Туристам стоит избегать стран с высокими рисками для безопасности и здоровья.

Читать полностью » Асфальтированная дорога между Байкалом и Хубсугулом откроет новый туристический маршрут – ТАСС сегодня в 7:02
Монгольская дорога к Байкалу: что сулит туристам новая трасса и как изменится маршрут через Хубсугул

Строительство дороги между Монголией и Россией откроет новый маршрут от Байкала до озера Хубсугул, что в 2-3 раза увеличит турпоток в регион.

Читать полностью » Лечче стал базой для романтических выходных рядом с побережьем Саленто в Италии — Travel + Leisure сегодня в 4:50
Думала, романтика в Италии — это только Рим и Венеция, пока не нашла “свой” город

Италия — это страна, где каждый найдёт свою идеальную романтику: от шумных улиц Рима до спокойствия островов. Узнайте, какие места выбрать для незабываемых выходных вдвоём.

Читать полностью » Камрань ориентирован на резортный отдых, Нячанг — на городскую жизнь — опытные туристы сегодня в 0:59
Прилетели во Вьетнам и пожалели о выборе курорта — Нячанг и Камрань удивили по-разному

Нячанг и Камрань часто сравнивают при планировании поездки во Вьетнам. В чём разница между курортами, кому подойдёт каждый и какие нюансы стоит учитывать туристам.

Читать полностью » Чили вошла в число популярных направлений у российских туристов — Турпром вчера в 23:59
От уличных холмов Вальпараисо до ледяных башен юга: страна, которая не умещается в один отпуск

Чили удивляет контрастами: от пустыни Атакама до ледников Патагонии. Чем страна привлекает туристов и какие направления стоит включить в маршрут.

Читать полностью » Выделяйте время на Большой базар и держите маршрут по кварталам в Стамбуле — Lonely Planet вчера в 19:50
Утром — базар, вечером — Босфор: день в Стамбуле меняет всё впечатление

Стамбул удивляет с первой встречи, будто время завораживает. Узнайте, какие исторические и современные символы невидимы для большинства туристов.

Читать полностью » МЧС требует регистрировать зимние маршруты в горах — Платонихин вчера в 17:50
Зимние горы не прощают ошибок: что туристы обязаны сделать перед выходом на маршрут

МЧС напомнило туристам о правилах безопасности при зимних походах в горы и объяснило, как действовать при сходе лавины, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Читать полностью »

Новости
Технологии
АЭС без Росатома в Европе оказались в 2–3 раза дороже — аналитики
Питомцы
Кошки быстро теряют интерес к игрушкам из-за инстинкта — учёные
Экономика
Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев
Мир
Песков обвинил Зеленского в малоадекватности после его рождественского выступления – ТАСС
Общество
Третий апелляционный суд в Сочи оставил в силе закон Астраханской области о бездомных животных – ТАСС
Красота и здоровье
Препарат для лечения болезни Паркинсона разработан в России, начнутся доклинические исследования – ТАСС
Экономика
Россия увеличила грузооборот по Северному морскому пути до 31 млн тонн в 2025 году
Туризм
Бронирования отелей в Китае россиянами увеличились на 84% в 2026 году — OneTwoTrip
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet