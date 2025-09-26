Дубай ловит россиян на школьных каникулах: цены взлетают на треть
Осенние каникулы для школьников в России стали новой "золотой жилой" для отельеров Дубая. В период с 4 по 12 октября, когда у детей, обучающихся по триместрам, начинается отдых, цены на туры в Эмираты заметно подскакивают. Туристы, планирующие поездки именно в эти даты, сталкиваются с повышением стоимости примерно на треть.
Почему дорожают туры
Гостиницы и туроператоры ОАЭ внимательно следят за календарём российских школьных каникул.
"Отельеры в Эмиратах знают, когда в России отдых у школьников, ориентируются в триместрах и четвертях. Изначально, когда формируют цены, закладывают повышение прайсов на этот период", — пояснила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
В компании TravelATA отмечают:
"Туры с захватом недели каникул в среднем примерно на 10% дороже, чем аналогичные, но с вылетом позднее, 11-12 октября".
Сравнение цен
Редакция сравнила предложения на неделю для семьи из трёх человек (двое взрослых и ребёнок до 12 лет).
|Отель
|Категория
|Даты вылета 3-5 октября
|Даты вылета 10-12 октября
|Разница
|Lou Lou A Beach Resort 3*, Шарджа
|до 300 тыс.
|240 тыс. руб.
|210 тыс. руб.
|-13%
|Marina View 4*, Дубай Марина
|до 400 тыс.
|310 тыс. руб.
|215 тыс. руб.
|-31%
|Nh Collection Dubai The Palm 4*, Палм Джумейра
|до 400 тыс.
|330 тыс. руб.
|290 тыс. руб.
|-12%
|Rixos Bab Al Bahr 5*, Рас-эль-Хайма
|до 400 тыс.
|350 тыс. руб.
|305 тыс. руб.
|-14%
Некоторые популярные отели полностью закрыли продажи на каникулы. Нет мест в бюджетном Citymax Hotel Al Barsha At The Mall 3*, а также в более дорогих Miramar al Aqah Beach Resort 5*, Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* и The Cove Rotana Resort 5*.
Советы шаг за шагом: как сэкономить на каникулах
-
Бронировать тур заранее — отели быстро закрывают продажи.
-
Рассматривать альтернативные даты после окончания каникул.
-
Искать апартаменты без питания: они дешевле, а еду можно покупать самостоятельно.
-
Сравнивать разные курорты — Шарджа и Рас-эль-Хайма часто выгоднее, чем Дубай.
-
Использовать сервисы кэшбэка и бонусные программы авиакомпаний.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать тур в последний момент.
Последствие: ограниченный выбор и высокие цены.
Альтернатива: планировать поездку за несколько месяцев.
-
Ошибка: ориентироваться только на Дубай.
Последствие: переплата за брендовый курорт.
Альтернатива: выбирать Шарджу или Рас-эль-Хайму, где дешевле и спокойнее.
-
Ошибка: полагаться на "всё включено" как единственный вариант.
Последствие: завышенная стоимость тура.
Альтернатива: брать завтрак или апартаменты с кухней.
А что если выбрать другое время?
Поездка после 12 октября позволит сэкономить до 30% от стоимости тура. При этом погода в ОАЭ остаётся комфортной: температура воздуха +30…+33 °C, воды — около +28 °C. Турпоток снижается, а выбор гостиниц снова расширяется. Для семей, не привязанных строго к школьным триместрам, это идеальный вариант.
Плюсы и минусы отдыха в каникулы
|Плюсы
|Минусы
|Совпадение дат с отпуском родителей
|Завышенные цены
|Большой выбор детских развлечений
|Высокая загрузка отелей
|Возможность путешествовать семьями
|Сложнее найти места в популярных гостиницах
|Сезон идеальной погоды
|Очереди на экскурсиях и пляжах
FAQ
Как выбрать недорогой тур в Дубай на каникулы?
Лучше смотреть предложения в Шардже и Рас-эль-Хайме, а также апартаменты без питания.
Сколько стоит недельный тур на семью в октябре?
От 210 тыс. руб. после каникул и от 240 тыс. руб. в пик сезона.
Что лучше — апартаменты или "всё включено"?
Для экономии подойдут апартаменты, но "all inclusive" удобнее для семей с детьми.
Мифы и правда
-
Миф: отдых в Эмиратах всегда дорогой.
Правда: при выборе дат и формата проживания можно уложиться в средний бюджет.
-
Миф: школьные каникулы не влияют на цены.
Правда: отельеры заранее учитывают российский график каникул.
-
Миф: осенью в Эмиратах слишком жарко.
Правда: температура оптимальна для пляжного отдыха и экскурсий.
Три интересных факта
-
Российские школьные каникулы уже включены в маркетинговые календари туроператоров ОАЭ.
-
На октябрь приходится пик бронирований от семейных туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.
-
Некоторые сети отелей предлагают специальные анимационные программы именно для русскоязычных детей.
Исторический контекст
-
2010-е годы — Эмираты становятся одним из самых популярных направлений для семей с детьми.
-
2020 год — пандемия резко сократила число поездок.
-
2023-2024 годы — резкий рост турпотока из России, особенно в периоды школьных каникул.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru