Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отдых в Дубае
Отдых в Дубае
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:29

Дубай ловит россиян на школьных каникулах: цены взлетают на треть

Туроператоры: с 4 по 12 октября туры в ОАЭ дороже из-за школьных каникул

Осенние каникулы для школьников в России стали новой "золотой жилой" для отельеров Дубая. В период с 4 по 12 октября, когда у детей, обучающихся по триместрам, начинается отдых, цены на туры в Эмираты заметно подскакивают. Туристы, планирующие поездки именно в эти даты, сталкиваются с повышением стоимости примерно на треть.

Почему дорожают туры

Гостиницы и туроператоры ОАЭ внимательно следят за календарём российских школьных каникул.

"Отельеры в Эмиратах знают, когда в России отдых у школьников, ориентируются в триместрах и четвертях. Изначально, когда формируют цены, закладывают повышение прайсов на этот период", — пояснила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

В компании TravelATA отмечают:

"Туры с захватом недели каникул в среднем примерно на 10% дороже, чем аналогичные, но с вылетом позднее, 11-12 октября".

Сравнение цен

Редакция сравнила предложения на неделю для семьи из трёх человек (двое взрослых и ребёнок до 12 лет).

Отель Категория Даты вылета 3-5 октября Даты вылета 10-12 октября Разница
Lou Lou A Beach Resort 3*, Шарджа до 300 тыс. 240 тыс. руб. 210 тыс. руб. -13%
Marina View 4*, Дубай Марина до 400 тыс. 310 тыс. руб. 215 тыс. руб. -31%
Nh Collection Dubai The Palm 4*, Палм Джумейра до 400 тыс. 330 тыс. руб. 290 тыс. руб. -12%
Rixos Bab Al Bahr 5*, Рас-эль-Хайма до 400 тыс. 350 тыс. руб. 305 тыс. руб. -14%

Некоторые популярные отели полностью закрыли продажи на каникулы. Нет мест в бюджетном Citymax Hotel Al Barsha At The Mall 3*, а также в более дорогих Miramar al Aqah Beach Resort 5*, Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* и The Cove Rotana Resort 5*.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на каникулах

  1. Бронировать тур заранее — отели быстро закрывают продажи.

  2. Рассматривать альтернативные даты после окончания каникул.

  3. Искать апартаменты без питания: они дешевле, а еду можно покупать самостоятельно.

  4. Сравнивать разные курорты — Шарджа и Рас-эль-Хайма часто выгоднее, чем Дубай.

  5. Использовать сервисы кэшбэка и бонусные программы авиакомпаний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать тур в последний момент.
    Последствие: ограниченный выбор и высокие цены.
    Альтернатива: планировать поездку за несколько месяцев.

  • Ошибка: ориентироваться только на Дубай.
    Последствие: переплата за брендовый курорт.
    Альтернатива: выбирать Шарджу или Рас-эль-Хайму, где дешевле и спокойнее.

  • Ошибка: полагаться на "всё включено" как единственный вариант.
    Последствие: завышенная стоимость тура.
    Альтернатива: брать завтрак или апартаменты с кухней.

А что если выбрать другое время?

Поездка после 12 октября позволит сэкономить до 30% от стоимости тура. При этом погода в ОАЭ остаётся комфортной: температура воздуха +30…+33 °C, воды — около +28 °C. Турпоток снижается, а выбор гостиниц снова расширяется. Для семей, не привязанных строго к школьным триместрам, это идеальный вариант.

Плюсы и минусы отдыха в каникулы

Плюсы Минусы
Совпадение дат с отпуском родителей Завышенные цены
Большой выбор детских развлечений Высокая загрузка отелей
Возможность путешествовать семьями Сложнее найти места в популярных гостиницах
Сезон идеальной погоды Очереди на экскурсиях и пляжах

FAQ

Как выбрать недорогой тур в Дубай на каникулы?
Лучше смотреть предложения в Шардже и Рас-эль-Хайме, а также апартаменты без питания.

Сколько стоит недельный тур на семью в октябре?
От 210 тыс. руб. после каникул и от 240 тыс. руб. в пик сезона.

Что лучше — апартаменты или "всё включено"?
Для экономии подойдут апартаменты, но "all inclusive" удобнее для семей с детьми.

Мифы и правда

  • Миф: отдых в Эмиратах всегда дорогой.
    Правда: при выборе дат и формата проживания можно уложиться в средний бюджет.

  • Миф: школьные каникулы не влияют на цены.
    Правда: отельеры заранее учитывают российский график каникул.

  • Миф: осенью в Эмиратах слишком жарко.
    Правда: температура оптимальна для пляжного отдыха и экскурсий.

Три интересных факта

  1. Российские школьные каникулы уже включены в маркетинговые календари туроператоров ОАЭ.

  2. На октябрь приходится пик бронирований от семейных туристов из Москвы и Санкт-Петербурга.

  3. Некоторые сети отелей предлагают специальные анимационные программы именно для русскоязычных детей.

Исторический контекст

  • 2010-е годы — Эмираты становятся одним из самых популярных направлений для семей с детьми.

  • 2020 год — пандемия резко сократила число поездок.

  • 2023-2024 годы — резкий рост турпотока из России, особенно в периоды школьных каникул.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Визовые центры Италии и Франции подтвердили возможность получить шенген до Нового года сегодня в 14:11

Виза под ёлку: реально ли успеть открыть Европу за пару недель

Хотите успеть получить визу в Европу к Новому году? Узнайте, как выбрать страну, какие ошибки избежать и сколько времени у вас есть на оформление!

Читать полностью » Россиянам для въезда на Шри-Ланку понадобится предварительное электронное разрешение ETA сегодня в 13:02

Туристы в ловушке перемен: Шри-Ланка меняет правила въезда в разгар сезона

С 15 октября Шри-Ланка меняет правила въезда: теперь необходимо заранее оформлять электронное разрешение ETA для туристов. Узнайте все важные детали.

Читать полностью » От Камчатки до Бали: гид по сёрф-школам, сезонам и ценам сегодня в 12:37

Где встать на доску: лучшие споты для сёрфинга в России и за рубежом

От Камчатки до Бали — лучшие места для сёрфинга. Где поймать первую волну, когда ехать и сколько стоит обучение на популярных спотах.

Читать полностью » Куда поехать в ноябре на море: 10 стран, визы и погода сегодня в 12:36

Ноябрь без курток: 10 тёплых направлений от Анталии до Пунта-Каны

Куда поехать в ноябре за солнцем и морем: от тёплой Турции до экзотических Мальдив и Кубы. Выбирайте направление для яркого отдыха без толп туристов.

Читать полностью » Страны для релокации из России: сроки пребывания и цены на жильё сегодня в 12:25

Куда уехать из России без визы: 10 стран и правила въезда

Хотите пожить за границей без долгой бюрократии? Собрали страны с простым въездом, ориентирами по документам, жилью и городам, где легче адаптироваться.

Читать полностью » Маршрут выходного дня из Москвы: Звенигород и Истра сегодня в 12:04

Не только Золотое кольцо: 4 направления под Москвой, где история ближе, чем кажется

Сверните с «классики» и откройте уикенды вне Золотого кольца: монастыри и усадьбы, диорамы и этнопарки, наукиград и царская слобода — готовые маршруты на электричке и авто.

Читать полностью » Бархатный сезон: Сочи и Абхазия в сентябре - погода, пляжи и отели сегодня в 11:35

Бархатный сезон на максималках: 7 тёплых локаций начала осени

Сентябрь — ещё не прощание с летом. От Сочи до Мармариса, от Алгарве до Крита — семь направлений, где море тёплое, солнце мягкое и туристов заметно меньше.

Читать полностью » Куда поехать осенью в России: Большое Болдино, Зеленоградск, Монрепо сегодня в 11:34

Осень как музей под открытым небом: где поймать ее в России

Золотая осень преображает Россию: от усадьбы Пушкиных до северных гор. Маршруты, где природа и история особенно впечатляют.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора
Еда

Эксперт Челмакин: сильногазированная минералка ускоряет засолку огурцов до суток
Красота и здоровье

Врачи и фитотерапевты назвали калину, бруснику и шиповник природными источниками витаминов осенью
Туризм

В Сочи после ливня подтоплены дома и улицы, МЧС предупредило туристов
Технологии

TimesFM-ICF улучшает точность прогнозов временных рядов на 6,8% — Google Research
Туризм

Египет, Армения, Грузия: лучшие безвизовые направления для отдыха осенью
Спорт и фитнес

Почему покупка глютамина без показаний приводит к лишним расходам — мнение спортивных врачей
Дом

Современные газовые водонагреватели: КПД, электронный розжиг и системы безопасности
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet