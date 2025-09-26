Дубай ловит россиян на школьных каникулах: цены взлетают на треть

Осенние каникулы для школьников в России стали новой "золотой жилой" для отельеров Дубая. В период с 4 по 12 октября, когда у детей, обучающихся по триместрам, начинается отдых, цены на туры в Эмираты заметно подскакивают. Туристы, планирующие поездки именно в эти даты, сталкиваются с повышением стоимости примерно на треть.

Почему дорожают туры

Гостиницы и туроператоры ОАЭ внимательно следят за календарём российских школьных каникул.

"Отельеры в Эмиратах знают, когда в России отдых у школьников, ориентируются в триместрах и четвертях. Изначально, когда формируют цены, закладывают повышение прайсов на этот период", — пояснила управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.

В компании TravelATA отмечают:

"Туры с захватом недели каникул в среднем примерно на 10% дороже, чем аналогичные, но с вылетом позднее, 11-12 октября".

Сравнение цен

Редакция сравнила предложения на неделю для семьи из трёх человек (двое взрослых и ребёнок до 12 лет).

Отель Категория Даты вылета 3-5 октября Даты вылета 10-12 октября Разница Lou Lou A Beach Resort 3*, Шарджа до 300 тыс. 240 тыс. руб. 210 тыс. руб. -13% Marina View 4*, Дубай Марина до 400 тыс. 310 тыс. руб. 215 тыс. руб. -31% Nh Collection Dubai The Palm 4*, Палм Джумейра до 400 тыс. 330 тыс. руб. 290 тыс. руб. -12% Rixos Bab Al Bahr 5*, Рас-эль-Хайма до 400 тыс. 350 тыс. руб. 305 тыс. руб. -14%

Некоторые популярные отели полностью закрыли продажи на каникулы. Нет мест в бюджетном Citymax Hotel Al Barsha At The Mall 3*, а также в более дорогих Miramar al Aqah Beach Resort 5*, Doubletree by Hilton Resort & Spa Marjan Island 5* и The Cove Rotana Resort 5*.

Советы шаг за шагом: как сэкономить на каникулах

Бронировать тур заранее — отели быстро закрывают продажи. Рассматривать альтернативные даты после окончания каникул. Искать апартаменты без питания: они дешевле, а еду можно покупать самостоятельно. Сравнивать разные курорты — Шарджа и Рас-эль-Хайма часто выгоднее, чем Дубай. Использовать сервисы кэшбэка и бонусные программы авиакомпаний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: бронировать тур в последний момент.

Последствие: ограниченный выбор и высокие цены.

Альтернатива: планировать поездку за несколько месяцев.

Ошибка: ориентироваться только на Дубай.

Последствие: переплата за брендовый курорт.

Альтернатива: выбирать Шарджу или Рас-эль-Хайму, где дешевле и спокойнее.

Ошибка: полагаться на "всё включено" как единственный вариант.

Последствие: завышенная стоимость тура.

Альтернатива: брать завтрак или апартаменты с кухней.

А что если выбрать другое время?

Поездка после 12 октября позволит сэкономить до 30% от стоимости тура. При этом погода в ОАЭ остаётся комфортной: температура воздуха +30…+33 °C, воды — около +28 °C. Турпоток снижается, а выбор гостиниц снова расширяется. Для семей, не привязанных строго к школьным триместрам, это идеальный вариант.

Плюсы и минусы отдыха в каникулы

Плюсы Минусы Совпадение дат с отпуском родителей Завышенные цены Большой выбор детских развлечений Высокая загрузка отелей Возможность путешествовать семьями Сложнее найти места в популярных гостиницах Сезон идеальной погоды Очереди на экскурсиях и пляжах

FAQ

Как выбрать недорогой тур в Дубай на каникулы?

Лучше смотреть предложения в Шардже и Рас-эль-Хайме, а также апартаменты без питания.

Сколько стоит недельный тур на семью в октябре?

От 210 тыс. руб. после каникул и от 240 тыс. руб. в пик сезона.

Что лучше — апартаменты или "всё включено"?

Для экономии подойдут апартаменты, но "all inclusive" удобнее для семей с детьми.

Мифы и правда

Миф: отдых в Эмиратах всегда дорогой.

Правда: при выборе дат и формата проживания можно уложиться в средний бюджет.

Миф: школьные каникулы не влияют на цены.

Правда: отельеры заранее учитывают российский график каникул.

Миф: осенью в Эмиратах слишком жарко.

Правда: температура оптимальна для пляжного отдыха и экскурсий.

Три интересных факта

Российские школьные каникулы уже включены в маркетинговые календари туроператоров ОАЭ. На октябрь приходится пик бронирований от семейных туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые сети отелей предлагают специальные анимационные программы именно для русскоязычных детей.

Исторический контекст