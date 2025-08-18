Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:22

Челюсть отвисла у автомобилистов: в Дубае изменили ключевые магистрали всего за месяц

RTA Дубая завершает 16 проектов по модернизации дорожной инфраструктуры в августе

Август в Дубае проходит под знаком масштабных преобразований дорожной инфраструктуры. Управление дорог и транспорта (RTA) объявило о запуске и завершении сразу 16 проектов, затрагивающих жилые кварталы, образовательные районы и ключевые транспортные артерии города. Все они стали частью долгосрочной стратегии по созданию устойчивой и интеллектуальной транспортной системы.

Цель — быстрый и безопасный город

По словам RTA, главная задача — не только разгрузить дороги, но и сократить время поездок, повысить уровень безопасности и внедрить современные инженерные решения. При этом внимание уделяется не только крупным магистралям, но и локальным зонам — вблизи школ и жилых комплексов.

Первые шаги: новые тоннели и въезды

В начале месяца открылись два значимых проекта:

  • новый тоннель на улице Умм-Сукейм, который укрепил связь между жилыми и деловыми районами;
  • въезд в Аль-Авир 1, облегчивший выезд и доступ к соседней дорожной сети.

Транспорт у школ под особым контролем

Безопасность детей стала отдельным приоритетом. RTA модернизировало дорожную обстановку рядом с Американской школой Дубая и школой Аль-Мавакеб. В ближайшие дни начнётся создание дополнительных парковочных мест у международной школы Nord Anglia в Аль-Барша-Саут — это снизит загруженность в часы пик.

Новые полосы и развязки

Параллельно развиваются проекты на ключевых магистралях:

  • новая полоса для правого поворота с улицы Аль-Манама в сторону Аль-Мейдана;
  • расширение проезжей части на улице Аль-Батиль в Джумейре;
  • корректировки движения в районе образовательного комплекса имени Заида.

Финальные акценты августа

31 августа RTA завершит два новых объекта: расширение полосы на шоссе шейха Заеда и увеличение правого поворота с улицы Аль-Мустакбаль к улице Финансового центра. Эти шаги особенно важны для коммерческих районов, где трафик традиционно плотный.

Дальнейшие планы

Отдельно стоит отметить строительство 850-метровой полосы для транспорта, следующего с улицы Рас-эль-Хор к развязке Над-эль-Хамар. Эта инициатива направлена на снижение нагрузки на один из самых оживлённых узлов Дубая.

Все перечисленные проекты отражают стремление RTA не только к техническому прогрессу, но и к повышению качества повседневной жизни жителей. Снижение заторов, упрощение поездок и безопасность на дорогах становятся частью новой транспортной философии города.

