Отель-яхта и небоскрёб с бассейном в небе: Дубай снова шокирует туристов

Зимний сезон 2025/2026 в Дубае обещает стать особенно ярким для туристов: эмират готовится к запуску сразу нескольких необычных и роскошных гостиниц. Одни уже принимают гостей, другие находятся на финальной стадии подготовки, но все они привлекут внимание путешественников, ищущих новые впечатления.

Яхта на берегу: Jumeirah Marsa Al Arab

Среди уже открывшихся отелей особняком стоит Jumeirah Marsa Al Arab. Его архитектура выполнена в форме гигантской яхты, и это решение делает курорт одним из самых фотогеничных в Дубае. Номерной фонд представлен люксами и просторными резиденциями, а гастрономическая карта порадует разнообразием: здесь работают рестораны с кухнями разных стран.

"Курорт отличает яркий дизайн: он построен в виде роскошной мегаяхты. В номерном фонде — люксы и резиденции, а на территории широкий выбор ресторанов с кухнями разных стран", — отметили в туроператоре Anex.

Небоскрёб с бассейном на высоте 300 метров

Не менее впечатляющим станет Ciel Dubai Marina — 82-этажный отель, который откроется в ноябре недалеко от пляжа JBR. По проекту он войдёт в число самых высоких гостиниц мира. Его изюминка — инфинити-бассейн на высоте 300 метров, откуда открывается панорамный вид на Дубайскую Марину.

"Его фишка — инфинити-бассейн на высоте 300 м", — считают в компании Space Travel.

Городские виды: Mandarin Oriental Downtown

Ещё одной ожидаемой новинкой станет Mandarin Oriental Downtown. Его планируют запустить в октябре. Гостям обещают захватывающие виды на Персидский залив и Бурдж-Халифу. В отеле откроются не только стандартные номера и люксы, но и резиденции, доступные для аренды на длительный срок.

Европейская атмосфера на островах

На искусственных островах "Сердце Европы" расположился бутик-отель Côte d'Azur Nice. Здесь гостей ждёт доступ к крупнейшему в регионе бассейну. В том же комплексе можно будет остановиться в Floating Venice — уникальном отеле в венецианском стиле, часть помещений которого уходит под воду.

Особого внимания заслуживает Floating Seahorse — комплекс плавучих вилл с подводными спальнями и ванными комнатами. Стеклянные стены позволяют наблюдать за коралловыми рифами и морской фауной прямо из номера.

Новые проекты мировых брендов

Этой зимой в Дубае появятся и громкие открытия от известных сетей:

Le Meridien Portofino — семейный пляжный курорт;

Kempinski Floating Palace — комплекс на воде в Персидском заливе;

Rixos Dubai Islands — проект с апартаментами и виллами.

Эти бренды давно зарекомендовали себя на мировом рынке, поэтому спрос на размещение здесь будет высоким ещё до официального открытия.

Обновлённые курорты

Помимо новых отелей, туристов ждут и перезапуски после реконструкции. Например, Al Zorah Beach Resort (ранее известный как Oberoi Al Zorah) в Аджмане позиционируется как экологичный курорт с акцентом на уединённость и близость к природе.

В Абу-Даби в рамках масштабного обновления шести отелей комплекса Yas Plaza создаётся новый курорт Straylight Yas, Vignette Collection. Здесь появятся дополнительные виллы, новые номера, пляжный клуб, театр и инфраструктура для семейного отдыха.

"Идет превращение 6 отелей комплекса Yas Plaza на острове Яс в Абу-Даби в единый курорт. Здесь добавят новые номера, а также виллы, пляжный клуб, театр и другие возможности для отдыха", — рассказали в "Русском Экспрессе".

Почему эти открытия важны

Дубай уже давно конкурирует с мировыми столицами роскоши, и каждая новая гостиница здесь — это не просто место для ночлега, а настоящее архитектурное и инженерное событие. Туристы приезжают за уникальными впечатлениями, и рынок гостиничного бизнеса стремится отвечать этим запросам, предлагая всё более смелые решения: от небоскрёбов с бассейнами в небе до подводных вилл.