Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дубай
Дубай
© commons.wikimedia.org by Мухаммеда Фейсала Мурада is licensed under неограниченное распространение
Главная / Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:18

Отель-яхта и небоскрёб с бассейном в небе: Дубай снова шокирует туристов

В Дубае откроются Le Meridien Portofino, Kempinski Floating Palace и Rixos Dubai Islands

Зимний сезон 2025/2026 в Дубае обещает стать особенно ярким для туристов: эмират готовится к запуску сразу нескольких необычных и роскошных гостиниц. Одни уже принимают гостей, другие находятся на финальной стадии подготовки, но все они привлекут внимание путешественников, ищущих новые впечатления.

Яхта на берегу: Jumeirah Marsa Al Arab

Среди уже открывшихся отелей особняком стоит Jumeirah Marsa Al Arab. Его архитектура выполнена в форме гигантской яхты, и это решение делает курорт одним из самых фотогеничных в Дубае. Номерной фонд представлен люксами и просторными резиденциями, а гастрономическая карта порадует разнообразием: здесь работают рестораны с кухнями разных стран.

"Курорт отличает яркий дизайн: он построен в виде роскошной мегаяхты. В номерном фонде — люксы и резиденции, а на территории широкий выбор ресторанов с кухнями разных стран", — отметили в туроператоре Anex.

Небоскрёб с бассейном на высоте 300 метров

Не менее впечатляющим станет Ciel Dubai Marina — 82-этажный отель, который откроется в ноябре недалеко от пляжа JBR. По проекту он войдёт в число самых высоких гостиниц мира. Его изюминка — инфинити-бассейн на высоте 300 метров, откуда открывается панорамный вид на Дубайскую Марину.

"Его фишка — инфинити-бассейн на высоте 300 м", — считают в компании Space Travel.

Городские виды: Mandarin Oriental Downtown

Ещё одной ожидаемой новинкой станет Mandarin Oriental Downtown. Его планируют запустить в октябре. Гостям обещают захватывающие виды на Персидский залив и Бурдж-Халифу. В отеле откроются не только стандартные номера и люксы, но и резиденции, доступные для аренды на длительный срок.

Европейская атмосфера на островах

На искусственных островах "Сердце Европы" расположился бутик-отель Côte d'Azur Nice. Здесь гостей ждёт доступ к крупнейшему в регионе бассейну. В том же комплексе можно будет остановиться в Floating Venice — уникальном отеле в венецианском стиле, часть помещений которого уходит под воду.

Особого внимания заслуживает Floating Seahorse — комплекс плавучих вилл с подводными спальнями и ванными комнатами. Стеклянные стены позволяют наблюдать за коралловыми рифами и морской фауной прямо из номера.

Новые проекты мировых брендов

Этой зимой в Дубае появятся и громкие открытия от известных сетей:

  • Le Meridien Portofino — семейный пляжный курорт;
  • Kempinski Floating Palace — комплекс на воде в Персидском заливе;
  • Rixos Dubai Islands — проект с апартаментами и виллами.

Эти бренды давно зарекомендовали себя на мировом рынке, поэтому спрос на размещение здесь будет высоким ещё до официального открытия.

Обновлённые курорты

Помимо новых отелей, туристов ждут и перезапуски после реконструкции. Например, Al Zorah Beach Resort (ранее известный как Oberoi Al Zorah) в Аджмане позиционируется как экологичный курорт с акцентом на уединённость и близость к природе.

В Абу-Даби в рамках масштабного обновления шести отелей комплекса Yas Plaza создаётся новый курорт Straylight Yas, Vignette Collection. Здесь появятся дополнительные виллы, новые номера, пляжный клуб, театр и инфраструктура для семейного отдыха.

"Идет превращение 6 отелей комплекса Yas Plaza на острове Яс в Абу-Даби в единый курорт. Здесь добавят новые номера, а также виллы, пляжный клуб, театр и другие возможности для отдыха", — рассказали в "Русском Экспрессе".

Почему эти открытия важны

Дубай уже давно конкурирует с мировыми столицами роскоши, и каждая новая гостиница здесь — это не просто место для ночлега, а настоящее архитектурное и инженерное событие. Туристы приезжают за уникальными впечатлениями, и рынок гостиничного бизнеса стремится отвечать этим запросам, предлагая всё более смелые решения: от небоскрёбов с бассейнами в небе до подводных вилл.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отели только для взрослых: новая философия all-inclusive сегодня в 7:24

Почему туристы выбирают отели только для взрослых: как выглядит отдых без детских криков

Adult only-отели меняют представление об all-inclusive. Это отдых для тех, кто ищет тишину, атмосферу уюта и комфорт без семейной суеты.

Читать полностью » Как изменился формат all-inclusive за последние годы сегодня в 6:22

Трансформация системы all-inclusive в туризме

Формат all-inclusive давно перестал быть только едой и напитками. Рассказываем, как он изменился за последние годы и что ждёт туриста сегодня.

Читать полностью » All-inclusive глазами скептика: стоит ли выбирать этот формат сегодня в 5:18

Всё включено: рай для туриста или ловушка для ленивых

Система «всё включено» вызывает споры: одни считают её идеалом, другие — ловушкой. Разбираемся, стоит ли выбирать этот формат отдыха.

Читать полностью » Чайные сады Турции: традиции и культура общения сегодня в 4:15

Чайные сады Турции: где ритм жизни измеряется стаканами чая

Чайные сады Турции — это не просто место отдыха, а культурный символ. Здесь чай превращается в ритуал общения и способ почувствовать ритм страны.

Читать полностью » На восточных базарах торг является частью культурной традиции сегодня в 3:13

Туристы платят, а чувствуют, что выиграли: магия восточного торга

На восточном базаре покупка — это искусство торга. Рассказываем, как вести себя туристу, чтобы покупка стала частью культуры, а не просто сделкой.

Читать полностью » Revolut: траты болгарских туристов в Греции выросли на 19% и достигли рекорда сегодня в 2:37

Болгарские туристы тратят за границей всё больше — лидирует неожиданная страна

Болгарские туристы всё больше тратят за границей, а Болгария сама принимает сотни тысяч гостей. Кто и где оставил рекордные суммы этим летом?

Читать полностью » Болгарка Лидия Иванова вошла в список лучших специалистов Conde Nast Traveler сегодня в 1:26

Болгарка с чемоданом мечтаний уехала на Кайманы — и построила бизнес на миллионы

От Хасково до Каймановых островов: как Лидия Иванова превратила кризис в шанс и создала Barefoot Journeys, вошедшую в число лучших по версии Conde Nast.

Читать полностью » Пассажиры Ryanair получили на 20% больше объёма ручной клади сегодня в 1:26

Ryanair добавила 5 см к ручной клади, но пассажиров ждёт жёсткий сюрприз

Ryanair расширяет допустимые размеры ручной клади, но ужесточает правила: штрафы растут, а бонусы персоналу за перевес стимулируют контроль.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты: этилен ускоряет созревание бананов при хранении в кладовке
ДФО

Новый цифровой сервис собрал вакансии работодателей Дальневосточного федерального округа
СФО

URA.RU: в Тюменской области пошёл сезон белых грибов, рыжиков и груздей
Наука и технологии

Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой
Красота и здоровье

Диетолог Елена Соломатина: резкий отказ от сахара вызывает стресс и упадок сил
Спорт и фитнес

Основные страхи новичков в спортзале и рекомендации врачей
Питомцы

Токсичные растения вызывают отравления у кошек — данные ветеринарной службы
Авто и мото

Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet