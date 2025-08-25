Деньги зависли на карте на два месяца: чем рискуют туристы в Эмиратах
Новый туристический сезон в ОАЭ уже близко, и один из популярных вопросов у туристов — депозиты при заселении в отели. Обязаны ли их вносить? Сколько денег могут запросить? И реально ли отказаться?
Обязаны ли брать депозит?
В Эмиратах нет закона, который требовал бы от постояльцев оставлять залог. Но многие отели используют эту практику, чтобы покрыть возможные расходы на мини-бар, повреждение имущества или дополнительные услуги.
Сколько берут в разных отелях
Размер залога обычно равен стоимости проживания за одну ночь, но иногда сумма фиксированная или зависит от категории номера.
- Anantara World Islands Dubai Resort, Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites — $140.
- Beit Al Bahar Villas, Atlantis The Palm — $300.
- Burj Al Arab Jumeirah — $555.
- Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road — 500 дирхамов за всё пребывание.
- Holiday Inn — 200 дирхамов за гостя (сразу за неделю).
Другие примеры:
- Marriott Resort Palm Jumeirah — $83 в сутки за стандарт, $137 — за сьют.
- JA Palm Tree Court — $50 при all inclusive, $140 при завтраках.
- JA Ocean View — 300 дирхамов за 1-3 ночи, 500 дирхамов при более долгом отдыхе.
Как возвращают депозит
Возврат всегда производится в дирхамах ОАЭ, независимо от валюты, в которой вносился залог.
При оплате наличными средства возвращают сразу.
При оплате картой деньги разблокируются только через время:
- в среднем — 2-3 недели;
- иногда — до 2 месяцев.
Можно ли отказаться?
Да, в некоторых случаях туристы добивались заселения без депозита. Рабочие лайфхаки от отдыхающих:
- Sheraton Jumeirah Beach Resort: "Подходите на ресепшен и говорите: бар не нужен, депозит не дам, если что-то покупать буду — расплачусь сразу".
- The Ritz Carlton: "Мы отказались от депозита — без проблем вообще".
- Hilton Dubai Jumeirah: "Просите мини-бар освободить — тогда депозит не возьмут".
Итог
Депозит в дубайских отелях — скорее правило, чем исключение, но не закон. Его размер сильно варьируется: от $50 за ночь до $555 и выше. Всё зависит от категории номера, выбранного тарифа и политики конкретного отеля. При желании и настойчивости можно обойтись и без залога.
