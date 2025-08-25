Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
дубай
дубай
© pixabay.com by Ahmad Ardity is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Деньги зависли на карте на два месяца: чем рискуют туристы в Эмиратах

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита

Новый туристический сезон в ОАЭ уже близко, и один из популярных вопросов у туристов — депозиты при заселении в отели. Обязаны ли их вносить? Сколько денег могут запросить? И реально ли отказаться?

Обязаны ли брать депозит?
В Эмиратах нет закона, который требовал бы от постояльцев оставлять залог. Но многие отели используют эту практику, чтобы покрыть возможные расходы на мини-бар, повреждение имущества или дополнительные услуги.

Сколько берут в разных отелях
Размер залога обычно равен стоимости проживания за одну ночь, но иногда сумма фиксированная или зависит от категории номера.

  • Anantara World Islands Dubai Resort, Dubai Marriott Harbour Hotel & Suites — $140.
  • Beit Al Bahar Villas, Atlantis The Palm — $300.
  • Burj Al Arab Jumeirah — $555.
  • Crowne Plaza Dubai Sheikh Zayed Road — 500 дирхамов за всё пребывание.
  • Holiday Inn — 200 дирхамов за гостя (сразу за неделю).

Другие примеры:

  • Marriott Resort Palm Jumeirah — $83 в сутки за стандарт, $137 — за сьют.
  • JA Palm Tree Court — $50 при all inclusive, $140 при завтраках.
  • JA Ocean View — 300 дирхамов за 1-3 ночи, 500 дирхамов при более долгом отдыхе.

Как возвращают депозит
Возврат всегда производится в дирхамах ОАЭ, независимо от валюты, в которой вносился залог.

При оплате наличными средства возвращают сразу.

При оплате картой деньги разблокируются только через время:

  • в среднем — 2-3 недели;
  • иногда — до 2 месяцев.

Можно ли отказаться?
Да, в некоторых случаях туристы добивались заселения без депозита. Рабочие лайфхаки от отдыхающих:

  • Sheraton Jumeirah Beach Resort: "Подходите на ресепшен и говорите: бар не нужен, депозит не дам, если что-то покупать буду — расплачусь сразу".
  • The Ritz Carlton: "Мы отказались от депозита — без проблем вообще".
  • Hilton Dubai Jumeirah: "Просите мини-бар освободить — тогда депозит не возьмут".

Итог
Депозит в дубайских отелях — скорее правило, чем исключение, но не закон. Его размер сильно варьируется: от $50 за ночь до $555 и выше. Всё зависит от категории номера, выбранного тарифа и политики конкретного отеля. При желании и настойчивости можно обойтись и без залога.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тайские культурные традиции: как правильно общаться с местными жителями сегодня в 14:49

Секреты безопасного отдыха в Таиланде: что важно знать перед поездкой

Хотите сделать свою поездку в Таиланд безопасной и насыщенной? Ознакомьтесь с нашими советами о сезонах, этикете и возможных подводных камнях - полезные рекомендации ждут вас!

Читать полностью » Топ-7 маршрутов по горным тропам Шри-Ланки для настоящих искателей приключений сегодня в 13:47

Зачем отправляться в горы Шри-Ланки: 7 удивительных маршрутов для любителей приключений

Шри-Ланка не только пляжи, но и потрясающие горные тропы! Откройте 7 лучших маршрутов для пеших походов, от Пика Адама до красивейших смотровых площадок.

Читать полностью » Что взять на пляж с ребёнком: список необходимого сегодня в 12:59

Ошибки родителей: что часто забывают брать на пляж с детьми

Чтобы отдых с ребёнком на пляже был безопасным и комфортным, достаточно подготовиться. Вот 5 вещей, которые я всегда беру с собой.

Читать полностью » В каких странах море остаётся тёплым в сентябре сегодня в 11:57

Бархатный сезон: в какие страны едут, чтобы продлить лето

Сентябрь — лучшее время для отдыха: меньше жары и туристов, а море всё ещё тёплое. Разбираем страны, где бархатный сезон особенно комфортен.

Читать полностью » Как обезопасить ребёнка на море: простые правила сегодня в 10:55

Ошибки родителей на пляже, которые могут быть опасны для детей

Пляжный отдых с детьми может быть безопасным и спокойным. Главное — помнить простые правила, которые уберегут ребёнка от риска у воды.

Читать полностью » Бархатный сезон за границей: ТОП направлений сегодня в 9:52

Бархатный сезон без спешки: где за границей отдыхать позже всех

Бархатный сезон за границей может длиться до ноября и даже зимы. Разбираем направления, где море тёплое дольше всего и отдыхать комфортнее.

Читать полностью » Как выбрать пляжный курорт для ребёнка: безопасность и удобство сегодня в 8:50

Как подобрать семейный курорт: где море спокойное, а отдых для ребёнка безопасный

Пляжный отдых с ребёнком требует особого подхода: важно учитывать не только красоту места, но и безопасность, удобство и инфраструктуру.

Читать полностью » ТОП-5 мест для бархатного сезона: лучшие направления Крыма для сентября сегодня в 7:48

Куррорты Крыма: ТОП мест, где бархатный сезон раскрывается во всей красе

Сентябрь — лучшее время для Крыма: море тёплое, жары нет, людей меньше. Делюсь ТОП-5 мест, где бархатный сезон особенно хорош.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили римскую виллу III века с мозаиками под лавиной в Сицилии
Наука и технологии

Российская группа НИИ пульмонологии опубликовала результаты испытаний λ-интерферона против гриппа
Культура и шоу-бизнес

Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе "Йеллоустоуна" — Deadline
Красота и здоровье

В Нью-Джерси зафиксирован первый за 30 лет местный случай малярии — власти штата
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
СФО

Депутаты требуют пересмотра решения о росте тарифов на проезд в общественном транспорте Тюмени
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru